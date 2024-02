Élection en Indonésie : des millions de personnes votent pour choisir un nouveau président

JAKARTA, Indonésie (AP) — Les électeurs indonésiens choisissaient un nouveau président Mercredi, la troisième plus grande démocratie du monde aspire à devenir une puissance économique mondiale un quart de siècle après avoir secoué une dictature brutale.

Le favori, le ministre de la Défense Prabowo Subianto, est le seul candidat ayant des liens avec l’ère Suharto. Il était à l’époque commandant des forces spéciales et a été accusé d’atrocités en matière de droits de l’homme, ce qu’il nie avec véhémence.

Deux anciens gouverneurs de provinceAnies Baswedan et Ganjar Pranowo, rivalisent également pour succéder au le président immensément populaire Joko Widodo, qui termine ses deux mandats. L’ascension de Widodo d’un bidonville au bord d’une rivière à la présidence a montré le dynamisme de la démocratie indonésienne dans une région en proie à des régimes autoritaires.

Le successeur de Widodo héritera une économie avec une croissance impressionnante et des projets d’infrastructure ambitieux, y compris le transfert en cours de la capitale nationale de Jakarta, encombrée, vers l’île frontalière de Bornéo, pour un coût faramineux dépassant les 30 milliards de dollars.

L’élection comporte également des enjeux importants pour le États-Unis et Chinepuisque l’Indonésie dispose d’un énorme marché intérieur, de ressources naturelles comme le nickel et l’huile de palme, et d’une influence diplomatique auprès de ses voisins d’Asie du Sud-Est.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures du matin dans chacun des trois fuseaux horaires des 17 000 îles de ce pays tropical habité par 270 millions d’habitants. La logistique du vote était intimidante : les urnes et les bulletins de vote ont été transportés par bateaux, motos, chevaux et à pied dans certains des endroits les plus éloignés.

Un violent orage a inondé plusieurs rues de Jakarta à l’aube mercredi. La semaine dernière, les dégâts causés par les fortes pluies dans la régence de Demak, au centre de Java, ont entraîné le report des élections dans 10 villages.

Outre la présidence, quelque 20 000 postes parlementaires nationaux, provinciaux et de district étaient en lice par des dizaines de milliers de candidats. l’une des plus grandes élections au monde, que les autorités s’attendent à ce qu’il soit largement pacifique. Environ 10 000 candidats issus de 18 partis politiques visaient les seuls 580 sièges du Parlement national.

Les électeurs interrogés par l’Associated Press ont exprimé l’espoir que leur prochain dirigeant les aidera à atteindre une plus grande prospérité dans un pays où près d’un dixième de la population vit toujours dans la pauvreté.

“J’espère que l’Indonésie pourra mieux progresser et que je n’ai pas voté pour la mauvaise personne”, a déclaré Indra Nurohim, lycéenne de 17 ans et votant pour la première fois. “J’espère que nous aurons un meilleur gouvernement.”

Le décompte officiel des votes est un processus laborieux qui pourrait prendre environ un mois, mais les premiers résultats basés sur un échantillonnage provenant de sondages privés enregistrés et de groupes d’enquête sont considérés comme un indicateur fiable des résultats finaux. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 26 juin si aucun candidat n’obtient plus de 50 % des voix.

Subianto, le candidat présidentiel le plus âgé à 72 ans, perdu lors de deux courses précédentes contre Widodo, mais est désormais le favori, sur la base d’enquêtes indépendantes. Il a choisi le fils aîné de Widodo, Gibran Rakabuming Raka, comme colistier à la vice-présidence, une décision qui pourrait renforcer ses chances compte tenu de la popularité du président sortant.

Raka, 36 ans, a été autorisé à courir la Cour Constitutionnelle a fait une exception à l’âge minimum de 40 ans. Le tribunal était alors dirigé par le beau-frère de Widodo, qui a été démis de ses fonctions par un comité d’éthique pour ne pas s’être récusé, et Widodo a été accusé de favoritisme et de népotisme.

Les critiques ont accusé Widodo de tenter de construire une dynastie politique, bien qu’il soit le premier président à émerger en dehors de l’élite politique et militaire depuis la fin en 1998 du régime dictatorial de Suharto, caractérisé par des violations généralisées des droits de l’homme, des pillages et des troubles politiques.

Subianto, un ancien lieutenant général qui a épousé l’une des filles de Suharto, a longtemps été commandant des forces spéciales de l’armée, appelées Kopassus. Il a été démis de ses fonctions pour motif déshonorant en 1998 après que les forces du Kopassus ont kidnappé et torturé des opposants politiques à Suharto.

Sur au moins 22 militants kidnappés cette année-là, 13 sont toujours portés disparus à ce jour, et leurs familles manifestent chaque semaine devant le palais présidentiel pour exiger que les militants soient rendus justice. Subianto n’a jamais été jugé et a nié avec véhémence toute implication, bien que plusieurs de ses hommes aient été jugés et reconnus coupables.

Durant la campagne électorale qui s’est terminée le week-end dernier, Subianto et ses stratèges ont utilisé IA et réseaux sociaux des plateformes comme TikTok pour adoucir son image en le décrivant comme un grand-père câlin pour son jeune colistier. Rejeté par les défenseurs des droits de l’homme, il a dansé sur la scène électorale et a promis de générer près de 20 millions d’emplois lors de son premier mandat s’il était élu.

Baswedan, ancien directeur d’une université islamique, était gouverneur de Jakarta jusqu’à l’année dernière. Ancien boursier Fulbright, Baswedan a été ministre de l’Éducation et de la Culture de 2014 à 2016, lorsque Widodo l’a démis du gouvernement après l’avoir accusé de ne pas avoir résolu les problèmes de milliers d’étudiants touchés par les incendies de forêt.

Baswedan s’oppose au projet de Widodo visant à déplacer la capitale indonésienne de Jakarta à Nusantara sur l’île de Bornéo, qui implique la construction de bâtiments gouvernementaux et d’enclaves résidentielles en défrichant des forêts tropicales luxuriantes.

Dans une interview avec l’AP le mois dernier, il a déclaré que la démocratie en Indonésie était menacée, compte tenu du choix par Subianto du fils du président comme candidat à la vice-présidence.

“Cela signifie qu’il y a un déclin de la confiance, cela signifie que notre démocratie connaît une baisse de qualité, cela signifie que de nombreuses règles juridiques sont contournées”, a-t-il déclaré.

Pranowo est le candidat du parti au pouvoir mais n’a pas le soutien de Widodo. Il a été législateur national du Parti démocratique indonésien de lutte au pouvoir pendant 10 ans avant d’être élu en 2013 pour le premier de deux mandats de gouverneur de la région de Java central, riche en voix.

Alors qu’il était gouverneur, Pranowo a refusé de permettre à Israël de participer à la Coupe du Monde de la FIFA des moins de 20 ans qui se déroulerait dans sa province. La FIFA a ensuite abandonné l’Indonésie comme hôte des matchs, provoquant la colère des fans de football indonésiens et de Widodo.

Israël et l’Indonésie, le plus grand pays à majorité musulmane au monde, n’entretiennent pas de relations diplomatiques.

Sous Widodo, l’Indonésie a connu une période de croissance remarquable de 5 % par an en moyenne, sauf en 2020, lorsque l’économie s’est contractée en raison de la pandémie de coronavirus.

Sa feuille de route économique, intitulée « Golden Indonesia 2045 », projette que l’Indonésie devienne l’une des cinq premières économies mondiales avec un PIB pouvant atteindre 9 000 milliards de dollars, exactement un siècle après avoir obtenu son indépendance des colonisateurs néerlandais.

Le journaliste d’Associated Press Jim Gomez à Jakarta, en Indonésie, a contribué à ce rapport.

