Élection en Colombie : en colère, mobilisés et votant pour Gustavo Petro

Un électorat de jeunes nombreux et bruyant avide de transformer l’une des sociétés les plus inégalitaires d’Amérique latine pourrait propulser Gustavo Petro, un ancien rebelle, à la présidence.

26 mai 2022

FUSAGASUGÁ, Colombie – L’homme sur scène entouré d’une foule hurlante, transpirante et flatteuse semblait être un choix étrange pour une icône de la jeunesse. Gustavo Petro est aux cheveux gris, 62 ans, et, dans ses discours, il est plus un prédicateur rugissant qu’une star conversationnelle de TikTok.

Mais après une ascension improbable de rebelle clandestin à maire de Bogotá et visage haussier de l’opposition colombienne, M. Petro pourrait bientôt devenir le premier président de gauche du pays, un moment décisif pour l’une des sociétés les plus politiquement conservatrices d’Amérique latine.

Et son ascension a, en grande partie, été propulsée par l’électorat de jeunes le plus grand, le plus bruyant et peut-être le plus en colère de l’histoire de la Colombie, exigeant la transformation d’un pays longtemps clivé par de profondes inégalités sociales et raciales.

Il y a maintenant près de neuf millions d’électeurs colombiens de 28 ans ou moins, le plus de l’histoire, et un quart de l’électorat. Ils sont agités, élevés sur des promesses d’enseignement supérieur et de bons emplois, désillusionnés par les perspectives actuelles, plus connectés numériquement et sans doute plus autonomes que n’importe quelle génération précédente.