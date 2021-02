Élection en Catalogne: la pandémie de coronavirus aidera-t-elle à évincer les partis indépendantistes?

Optimisme, calcul politique ou nécessité démocratique?

Tel est le débat autour des élections régionales de Catalogne, qui se déroule de manière controversée ce dimanche 14 février malgré la pandémie COVID-19.

Pourquoi est-ce controversé?

La pandémie COVID-19 a perturbé le calendrier électoral dans plusieurs pays depuis son épidémie en Europe il y a environ un an.

La France a été contrainte de reporter le second tour de ses élections municipales de mars à juin. La Pologne a reporté ses élections présidentielles. Le Pays Basque espagnol et la Galice ont organisé des élections en juillet. Tout est arrivé alors que la première vague avait commencé à reculer.

L’élection en Catalogne intervient alors que l’Espagne, qui a perdu 63 700 personnes à cause du COVID-19, se bat avec une troisième vague.

Face à l’aggravation de la situation, le gouvernement régional a proposé, en accord avec d’autres partis politiques, de reporter les élections – prévues le 14 février – à mai dans l’espoir que les chiffres s’amélioreraient d’ici là.

Le Parti socialiste de Catalogne ne s’est pas catégoriquement opposé à la nouvelle date, mais des analystes proches du parti ont porté plainte contre lui en arguant que des raisons de santé ne peuvent prévaloir sur la constitution, qui établit que “les élections auront lieu entre trente jours et soixante jours après la fin du mandat “.

Le parti, qui se débrouillait bien dans les sondages, craignait que les partis en campagne pour l’indépendance de la Catalogne vis-à-vis de l’Espagne ne profitent de la période électorale prolongée pour former des coalitions et se réorganiser.

Ils craignaient également que leur candidat, Salvador Illa, alors ministre espagnol de la Santé, ne soit ébranlé dans la lutte contre la pandémie.

L’affaire a été portée devant la Haute Cour de Catalogne, qui a décidé que les élections devaient se dérouler comme prévu, si des mesures sanitaires appropriées sont mises en place.

Qu’est-il arrivé au mouvement indépendantiste de Catalogne?

L’Espagne a été plongée dans sa plus grande crise depuis des décennies lorsque la région du nord-est de la Catalogne a déclaré son indépendance en 2017 à la suite d’un référendum jugé illégal par Madrid.

De nombreux dirigeants de la Catalogne à l’époque sont maintenant en prison ou ont fui le pays pour éviter des poursuites.

La tentative de se séparer du reste de l’Espagne a vu Madrid dépouiller la Catalogne de son autonomie pendant des mois.

Le nouveau chef, Quim Torra, en faveur de l’indépendance de la Catalogne, a ensuite été disqualifié de ses fonctions pour avoir refusé de retirer un symbole indépendantiste d’un bâtiment gouvernemental à l’époque des élections générales en Espagne.

Aujourd’hui, les sondages prédisent que les socialistes pourraient triompher dimanche en Catalogne pour la première fois en une décennie, brisant l’emprise des partis indépendantistes sur le pouvoir.

Salvador Illa: de fonctionnaire à un nom de famille

En tant que chef de la réponse de l’Espagne à la pandémie de coronavirus, il est passé d’un fonctionnaire à lunettes pour la plupart inconnu à une figure du ménage qui a remporté à la fois des éloges et des critiques pour son approche pondérée et douce.

Les sondages montrent qu’Illa, 54 ans, a contribué à renforcer la popularité du Parti socialiste, et ses rivaux le ciblent comme l’homme à battre pour le poste de président de la Catalogne.

Illa est convaincu que la pandémie a poussé certains Catalans pro-sécession à se recentrer sur la santé et le bien commun.

«Il y a des épisodes dans la vie d’une nation, d’un peuple ou d’une communauté, alors qu’en dépit d’avoir des positions et des opinions politiques très différentes, il est nécessaire que nous nous réunissions. La pandémie est l’un de ces moments », a déclaré Illa à l’Associated Press.

«Je sens qu’en Catalogne, la majorité veut tourner la page après 10 années perdues», a-t-il déclaré. «(Ils) veulent consacrer nos énergies aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, à protéger notre santé, à relancer notre économie et à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte.»

Les loyautés politiques étant fragmentées des deux côtés du débat sur l’indépendance de la Catalogne, aucun parti ne devrait remporter une majorité pure et simple de 68 sièges au parlement régional de 135 sièges.

Les chances d’Illa de devenir le premier dirigeant non séparatiste de Catalogne depuis 2010 reposeront sur la bonne marche de ses socialistes et sur le soutien d’autres partis. Il a exclu de former un gouvernement avec des partis indépendantistes.

Mais il y a aussi de fortes chances que les forces pro-sécession puissent conserver le pouvoir après une course trop proche et dont le résultat dépendra de la conclusion d’un accord qui pourrait prendre des semaines.

Les critiques d’Illa pensent que la réponse de l’Espagne à la pandémie a été trop lente et désorganisée et affirment qu’il a utilisé le ministère de la Santé, qu’il a quitté le mois dernier, comme plate-forme pour lancer sa campagne.

Quelles mesures sanitaires sont mises en place pour les élections de dimanche?

En prévision du maintien de la date des élections par le TSJC, le gouvernement catalan avait déjà préparé des protocoles sanitaires avec un vote par correspondance fortement encouragé.

Le nombre de centres de vote a également été multiplié pour réduire la surpopulation, obligeant la Catalogne à emprunter des urnes à d’autres régions. Le vote est favorisé dans des locaux spacieux et bien ventilés où une distance de 2,5 mètres est possible.

Le Nou Camp du FC Barcelone sera également transformé en un gigantesque bureau de vote.

Un responsable de la santé et de la sécurité a été créé, qui organisera et supervisera les mesures dans les bureaux de vote.

Les personnes qui occupent les centres de vote recevront, par exemple, des EPI similaires à ceux que portent les agents de santé de première ligne qu’ils devront mettre pendant la dernière heure du jour du vote. C’est à ce moment-là que les patients COVID-19 et les personnes auto-isolées voteront.

Le responsable de l’organisation de l’élection a déclaré que le vote d’Euronews “sera plus sûr que d’aller dans le métro, plus sûr que d’aller sur son lieu de travail, plus sûr que d’aller dans les magasins”.

«À moins de rester à la maison, ce sera l’endroit le plus sûr de Catalogne ce jour-là», promet Ismael Peña López, directeur général de la participation citoyenne et des processus électoraux du gouvernement catalan.

Bureaux de vote vides?

Pourtant, de nombreuses personnes ont peur de participer au processus. Les bureaux de vote en Espagne sont composés de citoyens ordinaires sélectionnés par un système de loterie qui ne peuvent être excusés que pour un nombre limité de raisons, notamment le fait d’avoir plus de 65 ans, d’être malade, handicapé ou enceinte.

Jorge Carretero, scientifique à l’Institut de physique des hautes énergies de Barcelone, a déclaré à Euronews que sa famille et lui-même avaient fait attention depuis le début de la pandémie, limitant les contacts avec quiconque en dehors de leur bulle immédiate.

Mais il a reçu la lettre du système de loterie, et dit: “Nous ne voyons même pas mes amis et puis soudainement je dois aller dans un endroit et voir des centaines de personnes.”

“C’est quelque chose qui est obligatoire, je ne suis pas le seul. 90 000 personnes reçoivent cette lettre. Je ne suis pas une personne à risque, alors OK, allons-y, faisons-le, mais je ne comprends pas pourquoi ils doivent le faire. Fais le maintenant.”

«Essayons de le faire vite, avec quelques personnes. Avec tout ce qui est ouvert, fenêtres, portes, et tout rapidement. Puis croise les doigts.

Selon les chiffres provisoires recueillis par Radio Televisión Española, 24 000 personnes appelées dans les bureaux de vote ont présenté des excuses pour ne pas participer – 30% du total, un chiffre sans précédent.

Malgré cela, le gouvernement catalan garantit que 99% des bureaux de vote disposent d’un personnel suffisant – grâce à un grand nombre de suppléants et à quelques répétitions des tirages au sort. Il garantit également que les résultats seront connus le soir même, face aux craintes que les désertions des bureaux de vote ne contraignent à retarder la publication des résultats.

Peña López est convaincue que le vote se déroulera sans heurts.

«Nous travaillons avec tous les partis politiques depuis juillet à ce sujet, il y a donc beaucoup de consensus sur ce que nous devons faire, nous devons inviter les gens à voter et essayer de fournir des garanties que le vote est sûr», dit-il.

“Pour le moment, nous pensons que le taux de participation sera à peu près régulier, et il n’y aura aucun problème avec la légitimité et les résultats.”

Cependant, certains sondages prévoient un taux d’abstention record. D’autres, un peu plus optimistes, estiment que le taux de participation sera d’environ 58%, faible, mais loin du niveau record de 54,8% qui a marqué la quatrième réélection de Jordi Pujol en 1992.

