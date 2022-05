Élection en Australie : Xi Jinping domine la campagne politique

Le dirigeant chinois, bien qu’il ne participe à aucune démocratie moderne, est devenu une présence familière dans une campagne marquée par des allégations d’ingérence étrangère et en partie combattue sur des questions de sécurité nationale.

Le visage de Xi n’est pas seulement sur les panneaux d’affichage, son nom est apparu lors de conférences de presse, d’interviews et de débats électoraux entre le Premier ministre australien Scott Morrison, qui dirige une coalition libérale-nationale, et le chef du Parti travailliste qui veut le remplacer, Anthony Albanese. .

“Xi a changé la nature du Parti communiste chinois … Il est plus en avant. Il est plus agressif. Et cela signifie que l’Australie, bien sûr, doit réagir”, a déclaré Albanese lors d’un débat des dirigeants, dans des mots qui semblaient faire écho. la position intransigeante du gouvernement.

Avant même le début de la campagne électorale fédérale, des accusations ont été lancées selon lesquelles la Chine voulait une victoire travailliste. À une semaine du vote du 21 mai, les sondages d’opinion publique – bien que notoirement peu fiables – suggèrent que cela pourrait effectivement se produire, mettant un gouvernement travailliste au pouvoir pour la première fois depuis 2013.

Comment cela pourrait changer les relations de l’Australie avec la Chine a été une question courante avant le vote. La coalition a laissé entendre que les travaillistes seraient indulgents avec la Chine – une grave accusation d’un gouvernement dont le ministre de la Défense a récemment averti que, pour préserver la paix, l’Australie devait “se préparer à la guerre”.

Sur le papier, il semble qu’il y ait peu de différence entre les deux grands partis en matière de politique étrangère. Les travaillistes disent qu’ils sont attachés au pacte de sécurité AUKUS, l’accord que Morrison a conclu avec les États-Unis et le Royaume-Uni, au détriment des relations de l’Australie avec la France. Et tous deux soutiennent le Quad, l’alliance lâche à quatre entre l’Australie, les États-Unis, l’Inde et le Japon qui doit se réunir à Tokyo la semaine prochaine, après les élections.

On ne sait pas encore qui sera présent au nom de l’Australie, mais les analystes disent que cette personne est confrontée à un défi difficile en ce qui concerne la Chine, en particulier après une campagne électorale amère qui a mis Xi et ses intentions au premier plan.

Le dénouement des relations

La Chine allait toujours jouer un rôle dans les élections australiennes, en tant que poids lourd régional ayant des liens commerciaux importants avec une nation plus petite dont elle dépend pour le minerai de fer et le charbon, sinon d’autres exportations sanctionnées.

L’arrivée au pouvoir de Xi en Chine s’aligne parfaitement sur le dernier mandat de la coalition au gouvernement – ​​les deux ont pris leurs fonctions en 2013, et depuis lors, les relations se sont détériorées, plus rapidement au cours des six dernières années.

Une partie de l’angoisse remonte à 2016, lorsque des liens sont apparus entre un sénateur travailliste et un riche homme d’affaires chinois, incitant à une inspection plus approfondie des ingérences politiques étrangères présumées. Sous le Premier ministre libéral de l’époque, Malcolm Turnbull, des lois ont été adoptées pour empêcher les étrangers de faire des dons aux campagnes politiques australiennes, entre autres mesures, et une interdiction a été imposée aux géants chinois des télécommunications Huawei et ZTE de construire le réseau 5G australien. Après l’interdiction de la 5G, le porte-parole des affaires étrangères de la Chine a exhorté le pays à “abandonner (ses) préjugés idéologiques”.

Les relations se sont encore détériorées en 2020 lorsque le gouvernement australien – alors dirigé par Morrison – a appelé à une enquête sur les origines de Covid-19. La Chine a répondu par des sanctions contre les exportations australiennes, notamment de bœuf, d’orge, de vin et de langouste.

Charles Edel, le premier président australien et conseiller principal au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), a déclaré que l’objectif de la Chine était de rendre l’Australie plus conforme, mais cela n’a pas fonctionné.

“Cela a eu l’effet inverse”, a-t-il déclaré. “Cela a durci les attitudes du public en Australie et a poussé Canberra à mener la charge contre les actions coercitives de la Chine.”

Selon le sondage 2021 du Lowy Institute auprès des Australiens sur la Chine, la grande majorité était négative à l’égard du système de gouvernement chinois et de l’activité militaire de la Chine dans la région, bien qu’elle soit positive à l’égard du peuple chinois et de la culture chinoise. Le soutien tacite de la Chine aux actions de la Russie en Ukraine a également durci les attitudes, et le gouvernement australien s’est empressé de fournir à l’Ukraine des chars, du charbon et de l’aide humanitaire.

Alors que les sanctions ont sans aucun doute nui aux entreprises australiennes, la perte du marché chinois a forcé certaines à se diversifier et elles ont trouvé des marchés de remplacement. Pendant ce temps, la Chine continue d’acheter le minerai de fer australien à des prix proches des records. Donc, à cet égard, l’Australie n’a pas perdu.

En fait, Edel dit que la réponse dure de l’Australie à la coercition de Pékin a créé un autre modèle à suivre pour les autres pays de la région.

“L’Australie a réagi à la détérioration de l’environnement stratégique en investissant dans ses propres capacités, en renforçant sa coopération avec les États-Unis et en cherchant à renforcer ses liens avec d’autres pays de la région”, a-t-il déclaré. “Poursuivre une politique étrangère proactive tout en investissant dans sa propre résilience offre un modèle aux autres États sous la pression des puissances révisionnistes.”

Chances de réinitialisation

Mais il n’y a pas de consensus sur le succès de l’approche du gouvernement Morrison envers la Chine. Pendant la campagne électorale, alors même que la coalition vantait son expérience supérieure dans les affaires étrangères, Pékin a signé un pacte de sécurité avec les îles Salomon, une nation insulaire du Pacifique qui a également un accord de sécurité avec Canberra.

Soudain, le spectre d’une base militaire chinoise sur une nation à seulement 2 000 kilomètres (1 600 miles) des côtes australiennes est devenu un problème électoral réel – même si les îles Salomon et Pékin ont nié avoir de tels plans. La question était si controversée qu’au cours des premières semaines de la campagne, les mentions de la Chine et des Îles Salomon ont dépassé celles du changement climatique dans les médias australiens, selon les observateurs des médias Isentia.

Les travaillistes ont critiqué l’accord comme “un échec massif de la politique étrangère” qui s’est produit malgré les avertissements selon lesquels Honiara se rapprochait de la Chine. Dans le feu d’une campagne électorale, il convient aux travaillistes de dénoncer les échecs de la politique étrangère de la coalition – en fait, le moment de l’accord était si opportun pour les travaillistes que la ministre de l’Intérieur Karen Andrews a émis l’hypothèse, sans preuves, qu’il avait été délibérément programmé par Pékin tombera quelques semaines seulement avant le vote – une affirmation que les travaillistes ont qualifiée de “déséquilibrée”.

Les deux parties disent que “la Chine a changé”. Ces dernières années, Pékin a intensifié la militarisation de la mer de Chine méridionale, commis des violations présumées des droits de l’homme contre la population minoritaire ouïghoure du Xinjiang et réprimé les libertés à Hong Kong, où la police a récemment arrêté un cardinal de 90 ans sous lois sur la sécurité nationale.

Mais James Laurenceson, directeur de l’Institut des relations Australie-Chine, a déclaré que le gouvernement Morrison devait accepter une part de responsabilité dans la détérioration des relations.

“La rhétorique et la posture et le manque de diplomatie ont en fait joué un rôle assez important dans la façon dont nous en sommes arrivés là”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons pas seulement protégé notre souveraineté. Nous avons pris des risques devant n’importe quel autre pays de la région pour, je dirais, être assez provocateurs”, a-t-il déclaré, citant le commentaire du ministre de la Défense Peter Dutton selon lequel l’Australie devrait “se préparer à la guerre” par exemple.

Laurenceson ne voit pas les relations avec Pékin s’améliorer sous un gouvernement Morrison réélu. “Je pense qu’ils ont abandonné le gouvernement Morrison”, a-t-il dit, mais a ajouté qu’une victoire travailliste ne signifierait pas nécessairement une réinitialisation non plus.

“Personne ne parle de revenir à la façon dont le monde était il y a cinq ans. Mais mettre notre relation sur une position moins conflictuelle, je pense que c’est dans nos capacités. Et je pense que le Parti travailliste a des options où il peut faire quelques changements subtils dans sa diplomatie et cela en fera une option réaliste.”

Dans un article d’opinion publié dans les médias australiens la semaine dernière, l’ambassadeur de Chine en Australie, Xiao Qian, a déclaré que Canberra ne devrait pas considérer “l’essor de la Chine” comme une menace.

“La coopération entre la Chine et les pays insulaires du Pacifique Sud est propice au bien-être des peuples des deux côtés ainsi qu’à la prospérité et à la stabilité régionales, et ne menacera en aucun cas la sécurité de l’Australie”, a-t-il écrit.

Où aller d’ici

En vertu de la loi australienne, il n’y a pas de règles sur la vérité dans la publicité politique, donc utiliser l’image de Xi sur des affiches affirmant qu’il soutient des candidats de diverses tendances politiques est tout à fait légal.

Le visage de Xi n’est pas seulement sur les publicités alléguant qu’il soutient les travaillistes, mais aussi sur les panneaux d’affichage affirmant qu’il soutient un candidat libéral, ainsi qu’au moins un indépendant. Faire appel à Xi, semble-t-il, est la plus haute insulte politique.

Andrew Hughes, expert en marketing à l’Australian National University, affirme que l’Australie est connue comme le “Wild West” en matière de publicité politique, mais l’utilisation de la Chine dans cette campagne a néanmoins été remarquable.

“C’est en fait plus perceptible, je pense, dans cette élection que je n’ai jamais vu l’utilisation d’un gouvernement étranger dans des campagnes électorales en dehors du temps de guerre”, a déclaré Hughes.

Hughes a déclaré que la coalition utilisait la Chine pour établir le lien dans l’esprit des gens selon lequel “le travail égale la peur”, bien qu’il ait remis en question l’efficacité de cette stratégie avec un public n’ayant qu’un demi-œil sur les problèmes.

“La plupart des gens n’ont pas ce niveau d’engagement avec la politique en premier lieu pour rendre ce message efficace. C’est pourquoi (la coalition) va probablement un peu plus négativement et un peu plus dur sur les choses.”

Edel, du SCRS, a déclaré que peu importe qui gagne, l’Australie a de meilleures chances d’améliorer ses relations si elle tient bon, et c’est possible sous l’un ou l’autre leadership.

“Bien qu’il puisse y avoir des différences de ton et d’approche, les deux parties soutiennent désormais l’augmentation du budget de la défense de l’Australie, travaillant plus étroitement avec les États-Unis et d’autres pays partageant les mêmes idées, contrant la poussée de la Chine dans le Pacifique, dénonçant les violations flagrantes des droits de l’homme par Pékin, et prendre des mesures pour protéger la démocratie australienne », a-t-il déclaré.

Cependant, Laurenceson a déclaré qu’une approche plus calme et la prise de conscience que l’Australie ne peut pas dicter les relations de la Chine dans le Pacifique contribueraient grandement à renforcer les relations.

“Il y a des antécédents de réactions excessives et de panique, c’est certain. Et comment cela vous aide-t-il réellement à réagir?” il a dit. “Avoir une stratégie dans le but de nier les relations renforcées de Pékin dans la région est tout simplement ridicule. C’est irréaliste. Alors oui, prenons cela au sérieux, répondons avec une stratégie claire. Mais assurons-nous que nos évaluations et notre stratégie sont au moins basé sur la réalité.”