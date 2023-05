Élection en Alberta : Est-ce que le bien sera « assez bien » pour Rachel Notley et le NPD ?

Ce doit être difficile d’être un néo-démocrate en Alberta ces jours-ci. À trois semaines des élections, ils ont amassé une somme d’argent historique. Leur chef, Rachel Notley, est populaire et largement admirée. Ils ont une politique solide, y compris un plan économique rédigé par l’économiste le plus connu et le plus respecté de la province.

De l’autre côté de l’allée, la première ministre, Danielle Smith, préside un gouvernement que l’on pourrait poliment décrire comme un accident de train. Elle a été élue avec à peine la moitié des suffrages exprimés dans la sélection de son parti. Même ses partisans les plus ardents ont du mal à nommer l’une de ses réalisations, et ses adversaires n’ont pas de fin de scandales et d’échecs à énumérer. Smith a du mal à former des réponses cohérentes sur les questions sur l’esprit des Albertains, et quand elle parle au pied levé, elle doit invariablement s’excuser pour son « langage imprécis » (les moins charitables pourraient l’appeler « mentir »).

Par exemple, lors d’un récent événement de Calgary Economic Development, on a demandé à Smith et à Notley quels étaient leurs plans pour la revitalisation du centre-ville de Calgary. Notley a répondu avec son projet de créer un nouveau campus postsecondaire, a souligné ce que son gouvernement avait fait lorsqu’il était au pouvoir et s’est engagé à égaler le financement de la ville de Calgary pour la conversion des bureaux – longtemps la plus grande demande du maire et du conseil.

Smith, pour sa part, a commencé par parler des autoroutes et du comté rural de Wheatland, avant de revenir finalement au plan de son gouvernement sur le rétablissement de la toxicomanie (qui est certes assez bon, bien qu’il ne soit pas clair s’il forcera les personnes réticentes à suivre un traitement obligatoire contre la toxicomanie).

Elle a finalement obtenu des applaudissements de la foule des affaires lorsqu’elle s’est ramassée et a promis le soutien du gouvernement à une nouvelle arène, qu’elle a annoncée en grande pompe la semaine suivante (bien qu’il soit loin d’être clair que c’est un slam dunk – le soutien au financement public reste ténu , et Smith a de nouveau trop parlé lorsqu’elle a laissé entendre que c’était tout le financement que Calgary obtiendrait pour la revitalisation du centre-ville).

Une photo combinée de la chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, à gauche, et de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, lors d’un discours lors d’un forum économique à Calgary, en Alberta, le mardi 18 avril 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/Jeff McIntosh)



Compte tenu de tout cela, on pourrait s’attendre à ce que le NPD soit loin devant dans la course, et que Notley se demande à quel point Jason Kenney et Smith ont rénové son ancien bureau.

Au lieu de cela, chaque sondage n’a que légèrement d’avance sur le NPD, mais leur vote est relativement inefficace et il y a un peu de gerrymandering historique en faveur des régions rurales et des petites villes de l’Alberta (ce n’est pas aussi mauvais que les citadins le croient parfois – Calgary et Edmonton compte environ 58 % de la population et 52 % des sièges, mais cela pourrait faire la différence lors d’une élection très serrée). La plupart des commentateurs donnent donc à Smith et à ses conservateurs unis un petit avantage alors que les élections passent à la vitesse supérieure.

Comment est-ce possible?

Un certain mérite revient à Smith elle-même. Malgré tous ses défauts, elle est une communicatrice attrayante avec un style sans effort, affiné pendant de nombreuses années devant des microphones et des caméras. Elle a essayé une ambiance Ralph Klein, admettant qu’elle n’est pas parfaite et qu’elle apprend sur le tas.

Cela tient en partie au durcissement croissant des partis conservateurs au Canada et dans le monde. Ils ont pu activer un groupe de personnes qui ne votaient pas traditionnellement en grand nombre : ceux qui sont sceptiques à l’égard du gouvernement et qui accueillent favorablement les attaques furieuses contre les institutions. En bref, ils sont heureux de le brûler plutôt que de le construire. Depuis 2015 environ, les militants ont fait un excellent travail en se tournant vers les personnes qui sont généralement sceptiques à l’égard de tout gouvernement et qui ne votent jamais, les transformant en électeurs dévoués. Tout coup d’œil sur Twitter politique montre que ces gens, bien qu’une minorité, parlent d’une voix forte.

C’est en partie la faute du NPD. Bien qu’ils aient travaillé très dur pour courtiser les électeurs de Calgary, on ne sait pas ce qu’ils ont fait, le cas échéant, depuis leur défaite en 2019 (certains diraient depuis leur victoire en 2015) pour travailler avec les électeurs ruraux ou ceux des villes de taille moyenne. . Par exemple, ils ont remporté les deux sièges à Red Deer en 2015 sur un vote partagé, et les deux députés actuels de l’UCP sont le ministre de l’Éducation largement détesté – et un député non-conformiste du flanc droit du parti avec l’habitude de dire des choses étranges et de voyager. alors qu’il ne devrait pas. Néanmoins, si le NPD a fait un travail de terrain pour renforcer son soutien là-bas, je ne l’ai pas vu et tous les commentateurs mettent ces sièges hors de portée pour eux.

Le facteur le plus important, cependant, est l’histoire électorale et la tolérance de l’électorat face aux nombreuses manigances des politiciens conservateurs. Les partis conservateurs d’une allégeance ou d’une autre ont gouverné l’Alberta pendant presque quatre des 72 dernières années, et le règne de 44 ans des progressistes-conservateurs est instructif. Peter Lougheed a construit une tente géante et la plupart des problèmes ont été réglés à huis clos, au sein du caucus du parti. Pour le dire en termes nationaux modernes, le parti PC aurait inclus à la fois Pierre Poilievre et Chrystia Freeland, avec Lougheed lui-même fermement du côté progressiste du parti.

Au début des années 2000, les membres les plus à droite du parti ont formé la Wildrose Alliance, dirigée à son apogée par Danielle Smith. Plutôt que d’accepter cela et de tenter de cibler la majorité des Albertains, qui s’identifient comme centristes, le parti PC aspirait à ramener ses anciens parents à la maison, malgré de nombreux conseils leur disant que le Wildrose était un placard pratique dans lequel garder leurs cousins ​​​​les plus extrêmes. L’ancien premier ministre Jim Prentice, bien que bien en tête dans les sondages à l’époque, a convaincu Smith et la majorité de son caucus de traverser le parquet, avec des résultats désastreux et une défaite électorale au profit du NPD.

Jason Kenney est ensuite revenu d’Ottawa pour orchestrer une grande réunion de famille, qui s’est avérée être une prise de contrôle de facto du parti PC par les éléments les plus radicaux de Wildrose. On pourrait penser que Lougheed ne serait pas à l’aise, et peut-être pas le bienvenu, dans cette version de son parti.

À travers tout cela, les Albertains sont restés indulgents. Les gouvernements conservateurs successifs, avec toutes leurs manies et bizarreries, étaient généralement assez compétents, et la richesse de la province a couvert beaucoup d’erreurs. L’Alberta était de loin la province la plus riche, avec les impôts les moins élevés (bien qu’avec les dépenses provinciales les plus élevées par habitant, grâce aux revenus pétroliers et gaziers). La qualité de vie demeure extraordinairement élevée et les services publics sont aussi bons que partout ailleurs au Canada pour la plupart.

Ainsi, les Albertains ont été très tolérants envers les faiblesses et les faux pas, tant qu’ils ont reçu un gouvernement compétent. Smith, bien qu’il montre peu de signes de compétence, bénéficie de ce halo d’histoire. Même lorsqu’un enregistrement a fait surface d’elle faisant des comparaisons odieuses entre des personnes vaccinées et des partisans d’Hitler, et disant qu’elle boycottait le port d’un coquelicot en conséquence (non, cela n’a aucun sens ; soyez patient avec moi), le national B’nai Brith et Légion royale canadienne a fermement condamné ses commentaires. La communauté juive locale de Calgary, pour sa part, n’a émis qu’un déclaration douce suggérant qu’ils ne voulaient pas devenir un coin politique.

La chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, assiste à un rassemblement électoral à Calgary, en Alberta, le jeudi 11 mai 2023. Les Albertains se rendent aux urnes le 29 mai. LA PRESSE CANADIENNE/Jeff McIntosh

Et c’est le problème de Notley, et probablement sa plus grande frustration. Elle doit être parfaite. Elle doit diriger la table dans chaque circonscription compétitive pour avoir une chance de gagner le gouvernement. Elle ne peut pas se permettre un seul faux pas. Smith, d’autre part, doit simplement être assez bon. Elle n’a pas à parler de la façon dont elle améliorera les choses, seulement qu’elle ne les aggravera pas.

Les Albertains ont la chance le 29 mai de casser une habitude, de dire aux conservateurs qu’ils doivent mériter leurs votes, qu’ils doivent arrêter de s’adresser uniquement à la frange radicale. Un certain nombre d’éminents conservateurs, dont un ancien vice-premier ministre, ont appelé les Albertains à mettre leur parti au banc des pénalités pendant un certain temps, voire à « prêter » leur vote à Notley et au NPD. Nous verrons si les citoyens relèvent ce défi ou s’ils s’en contentent suffisamment.

L’ancien maire de Calgary, Naheed Nenshi, a écrit cette chronique d’opinion pour CTV News