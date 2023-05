Élection en Alberta : débat des chefs à Edmonton

Les deux meilleurs candidats au poste de premier ministre de l’Alberta se sont rencontrés face à face à Edmonton jeudi soir pour le seul débat télévisé des chefs avant les élections du 29 mai.

Tous deux ont déjà dirigé la province et se sont tous deux présentés vêtus de vestes bleues, la couleur principale du Parti conservateur uni.

La chef du NPD, Rachel Notley, a été première ministre de 2015 à 2019 et la chef de l’UCP, Danielle Smith, tente de conserver le poste et la majorité de son parti à l’Assemblée législative.

Smith a concentré ses remarques d’ouverture sur l’économie, parlant d’équilibrer les budgets, de mesures d’abordabilité et de réduction des impôts.

Elle a déclaré que l’ancien gouvernement néo-démocrate avait « échoué » avec des politiques qui augmentaient les impôts et tuaient des emplois.

Notley a commencé par saluer les pompiers qui luttent contre les incendies de forêt et a exprimé sa préoccupation pour les évacués de l’Alberta.

Elle a ensuite promis de réduire les coûts des ménages, de créer plus d’emplois et de construire un meilleur système de santé.

Notley a déclaré que les Albertains ne pouvaient pas faire confiance à Smith pour diriger la province et a déclaré « qu’elle avait enfreint la loi » en violant les règles sur les conflits d’intérêts, faisant référence à un rapport du commissaire à l’éthique publié jeudi.

SOINS DE SANTÉ

Le NPD a souligné à plusieurs reprises les commentaires de Smith en faveur des soins de santé privés et remboursables et Notley l’a attaquée à ce sujet dès le début.

« Je vous connais depuis au moins une décennie, peut-être plus, et j’ai observé votre carrière. Et vous vous êtes battu avec passion dans de multiples contextes pour… faire payer plus les gens pour leurs soins de santé », a déclaré Notley.

« Pourquoi ne courez-vous pas sur la chose que vous croyez? Pourquoi n’êtes-vous pas honnête avec les Albertains? »

Smith a signé une « garantie de soins de santé publics » et a de nouveau promis qu’elle ne facturerait pas les Albertains de leur poche pour voir un médecin.

Elle n’a pas répondu aux questions de Notley, écartant plutôt les réflexions passées sur la prestation plus privée de soins de santé et utilisant des comptes de dépenses ou une assurance pour payer un médecin de famille.

« Je sais que Mme Notley aime montrer des vidéos granuleuses de choses que j’ai dites pendant que j’étais à la radio, et la raison pour laquelle elle le fait est qu’elle ne veut pas courir sur son dossier », a déclaré Smith.

« Parlez de tromperie, vous souvenez-vous qu’elle a proposé une taxe sur le carbone lors des dernières élections ? Je ne l’ai certainement pas fait. »

Sur la question des soins de santé, Smith a fait valoir que son plan pour accélérer les chirurgies fonctionnait.

Son parti soutient la prestation de soins de santé « financée par l’État », tandis que Notley veut plus de services financés et fournis par un système public.

Le NPD promet un plan agressif pour attirer de nouveaux travailleurs de la santé dans la province et a déclaré que Smith avait manqué de respect aux médecins et aux infirmières en montrant de la sympathie pour les personnes qui se sont battues contre les mandats de vaccination contre la COVID-19.

« Nos médecins, infirmières, ambulanciers paramédicaux et autres professionnels de la santé sont les héros de notre système de santé. Tout le monde le sait », a déclaré Smith, balayant les commentaires de Notley.

ÉNERGIE ET ​​ÉCONOMIE

Smith a déclaré que Notley ne « ripostera pas à Ottawa » et a allégué que son accord avec le plan des libéraux fédéraux visant à construire un système énergétique net zéro d’ici 2035 augmentera les tarifs des services publics pour tous les Albertains.

Smith a déclaré que son UCP soutenait plutôt la réalisation de cet objectif d’ici 2050.

Mais Notley a fait valoir qu’il existe des opportunités économiques, y compris de nouveaux emplois, à créer dans la création d’un système plus écologique.

« Je sais que vous aimez vous battre. Vous voulez vous battre avec Ottawa, vous voulez vous battre avec les médias. Vous voulez vous battre, franchement, avec votre ancien moi. C’est en fait assez épuisant », a-t-elle déclaré.

« Voici ce que je veux que les Albertains sachent. Je défendrai toujours l’Alberta… Je me suis assuré que nous ayons un pipeline à marée, le premier en 50 ans. »

Smith a déclaré que le fait que le NPD appuie un plafond d’émissions dans la province est un plafond de facto de la production de pétrole et de gaz et a soutenu que certains de ses candidats ont exprimé très clairement leurs sentiments sur l’industrie.

« Mme Notley a tellement de candidats anti-pétrole et gaz que j’en ai perdu le compte, dont un qui l’a comparé à l’esclavage. Et je note qu’il ne s’est pas encore excusé, et vous non plus », a déclaré Smith.

Notley a ignoré cette déclaration, mais a déclaré qu’elle était d’accord avec Smith sur certains des plans de l’UCP visant à diversifier le secteur des ressources.

« Je veux créer des emplois produisant de l’énergie. Je veux créer des emplois améliorant notre énergie et je veux créer des emplois réduisant nos émissions », a déclaré Notley.

La chef du NPD a déclaré que la personne qui met en danger les investissements pétroliers et gaziers est Smith en créant de l’incertitude lorsque son gouvernement UCP a adopté une loi sur la souveraineté.

CONFIANCE ET RESPONSABILITÉ

Les deux dirigeants ont été interrogés sur les faiblesses perçues dans leurs campagnes.

Smith a été interrogée sur le rapport du commissaire à l’éthique de jeudi qui a révélé qu’elle avait enfreint la Loi sur les conflits d’intérêts lors d’une conversation qu’elle a eue avec son ministre de la Justice au sujet d’un cas très médiatisé de COVID-19.

La dirigeante de l’UCP n’a pas répondu à la question d’un journaliste et a plutôt attaqué Notley sur son bilan économique.

Notley a été interrogée sur les Albertains qui ne font pas confiance à son parti pour gérer les finances de la province.

« J’ai été très heureuse de déployer un document de calcul des coûts assez bien pensé pour notre plate-forme. Et ce document garantit que sur trois ans, nous maintiendrons un excédent cumulé de 3,6 milliards », a déclaré Notley avant de se tourner vers Smith.

« Je suis en poste depuis 2008. Je n’ai jamais enfreint la législation sur les conflits d’intérêts. Mme Smith ne peut pas en dire autant. »

Les dirigeants ont également échangé des coups sur l’éducation avec Smith disant que l’UCP a construit plus d’écoles que le NPD et Notley s’engageant à respecter les éducateurs et à protéger leurs emplois.

Smith a attaqué une promesse du NPD d’augmenter le taux d’imposition des grandes entreprises à 11%, mais Notley a soutenu que c’était un moyen d’aider à équilibrer le budget, soulignant que ce serait toujours le taux le plus bas au Canada.

Les deux parties ont promis d’accroître la sécurité publique avec plus de policiers et Notley a déclaré qu’elles embaucheraient également des travailleurs sociaux et financeraient des logements abordables.

Smith a accusé le NPD de vouloir « définancer la police » et a déclaré que les récentes mesures de sécurité publique de l’UCP donnaient « courage et confiance » aux agents.

Notley a critiqué l’UCP pour avoir réduit les subventions municipales pour la police et a déclaré que le parti « avait en fait financé la police ».

Les bureaux de vote par anticipation ouvrent mardi en Alberta.