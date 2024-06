Élection en Afrique du Sud : l’ANC perd la majorité pour la première fois en 30 ans

Le Congrès national africain a perdu son monopole politique sur l’Afrique du Sud après que les résultats des élections de samedi ont montré qu’avec presque tous les votes comptés, le parti n’avait obtenu qu’environ 40 pour cent, loin d’avoir obtenu la majorité absolue pour la première fois depuis la victoire du dernier Congrès africain. régime dirigé par les Blancs il y a 30 ans.

Alors que les Sud-Africains sont confrontés à l’un des taux de chômage les plus élevés au monde, à des pénuries d’électricité et d’eau et à une criminalité endémique, le parti au pouvoir a toujours battu ses concurrents, mais est loin d’atteindre les près de 58 % des voix qu’il a remportées lors des dernières élections, en 2019.

La chute vertigineuse du plus ancien mouvement de libération d’Afrique a placé l’un des pays les plus stables du continent et sa plus grande économie sur une voie difficile et inexplorée.

Le parti, qui a acquis une renommée internationale grâce à Nelson Mandela, aura désormais deux semaines pour constituer un gouvernement en s’associant avec un ou plusieurs partis rivaux qui l’ont qualifié de corrompu et ont juré de ne jamais former d’alliance avec lui.