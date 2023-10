Élection du président de la Chambre : prochaines étapes dans la bataille Scalise contre Jordan

Une conférence républicaine divisée et querelleuse de la Chambre tentera de choisir le prochain orateur de la Chambre cette semaine – mais personne ne sait s’ils y parviendront.

Deux candidats s’affrontent pour devenir le successeur du président récemment évincé Kevin McCarthy : le représentant Steve Scalise (R-LA), qui était le numéro deux de McCarthy, et le représentant Jim Jordan (R-OH), un partisan de longue date de la ligne dure qui préside actuellement le comité judiciaire de la Chambre. Pourtant, il n’est pas clair si l’un ou l’autre pourra construire l’unité quasi totale parmi les Républicains qui serait nécessaire.

Scalise et Jordan présenteront leurs arguments respectifs aux républicains de la Chambre lors d’un forum à huis clos mardi. Puis, mercredi, le Parti républicain de la Chambre procédera à son vote interne au scrutin secret pour déterminer qui devrait obtenir le poste.

Mais ce ne sera pas la fin de l’histoire. Pour remporter réellement la présidence, un candidat doit alors obtenir la majorité lors d’un vote public de l’ensemble de la Chambre des représentants. C’est là la partie la plus difficile, en raison de la faible majorité du GOP : si tous les démocrates s’opposent à un candidat à la présidence du GOP, comme c’est traditionnellement le cas, il suffit de quelques défections du GOP pour le faire couler. C’est pourquoi McCarthy a eu du mal à remporter la présidence en janvier dernier, et n’a pas réussi à la conserver lorsque sa présidence a été soumise à un autre vote la semaine dernière.

Il y a actuellement 221 républicains à la Chambre, et un candidat à la présidence devra remporter les voix de 217 d’entre eux dans l’assemblée (à moins qu’il ne puisse gagner certains démocrates, ce que ni Scalise ni Jordan ne semblent intéressés ou capables de faire).

Des divisions idéologiques sont en jeu, la Jordanie étant favorisée par les partisans de la ligne dure de droite, soutenue par Trump et redoutée par certains modérés. Mais il existe aussi des divisions personnelles : certains alliés de McCarthy aurait cru Scalise n’a pas fait assez pour soutenir McCarthy et n’est pas désireux de faciliter le chemin des Louisianais vers la présidence.

Ainsi, bien que Scalise et Jordan soient les principaux noms en lice, les spéculations sur d’autres options se poursuivent également. Certains se demandent si le représentant Patrick McHenry (R-NC), actuellement président intérimaire, se verra accorder davantage de pouvoirs si l’impasse persiste au milieu d’une crise internationale, certains suggérant qu’il pourrait le faire. finir dans le travail de façon permanente.

Autres Républicains j’ai parlé nommer à nouveau McCarthy – bien que McCarthy, qui avait initialement laissé cette possibilité ouverte, ait on aurait maintenant exhorté Les Républicains ne le nommeront pas. Mais si ses successeurs potentiels échouent, le nom de McCarthy pourrait revenir.

Pourquoi l’élection à la direction du GOP fonctionne différemment de l’élection du président de la Chambre

L’élection du président de la Chambre se déroule en deux étapes. Le premier est le vote de parti : le parti majoritaire se réunit seul, à huis clos, et vote au scrutin secret pour les candidats à la présidence. Deuxièmement, le vote à la Chambre plénière : tous les membres de la Chambre votent en public, et celui qui obtient la majorité devient président.

Historiquement, cette deuxième étape a été une formalité. L’élection du président de la Chambre a effectivement été réglée par le vote interne du parti : le candidat perdant céderait et le vainqueur obtiendrait le soutien dont il a besoin pour obtenir une majorité à la Chambre, gardant la décision « au sein de la famille », pour ainsi dire.

Cette norme a commencé à s’effilocher au cours des années tumultueuses qui ont suivi la prise de contrôle de la Chambre par les Républicains en 2010. Tout au long de son mandat, le président John Boehner a constamment conservé une solide majorité de soutien parmi les républicains de la Chambre. Mais une faction de conservateurs purs et durs, soit véritablement désenchantés par le leadership de Boehner, soit se complaisant de manière opportuniste auprès de la base de droite, a quand même travaillé pour forcer son éviction.

Les partisans de la ligne dure n’avaient aucune chance de vaincre Boehner lors des votes internes de la conférence républicaine. Mais en 2015, ils avaient réalisé qu’ils pouvaient refuser leur soutien à Boehner sur le terrain – se joignant ainsi aux démocrates pour refuser à Boehner la majorité dont il avait besoin pour conserver son poste.

Puis-Rep. Mark Meadows (R-NC), futur chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, a exploité une autre règle peu utilisée de la Chambre qui permettait à tout membre d’imposer efficacement un vote de censure à l’encontre du président : la motion visant à quitter le fauteuil. Voyant la possibilité de son éviction imminente, Boehner a démissionné de manière préventive avant de pouvoir être destitué. Le président du comité des voies et moyens de l’époque, Paul Ryan (R-WI), est finalement apparu comme le candidat consensuel qui pourrait unir les factions du GOP.

Après la retraite de Ryan et la perte de la majorité républicaine à la Chambre des représentants en 2018, McCarthy était sur le point de devenir le chef de la minorité du GOP – mais il a été confronté à un défi de la part de Jordan. Le chef de la minorité n’a toutefois pas besoin d’être élu par l’ensemble de la Chambre. Ainsi, un vote à huis clos et au scrutin secret de 159 voix contre 43 a suffi à McCarthy pour gagner.

Mais lorsque les républicains retrouveraient leur majorité à mi-mandat en 2022, ils éliraient à nouveau un président. La première étape du processus – le vote à huis clos – s’est bien déroulée pour McCarthy. Il a battu le représentant Andy Biggs (R-AZ), 188 à 31.

Mais ensuite, il y a eu le vote en salle en janvier dernier, au cours duquel 20 des critiques de McCarthy ne se sont pas rangés initialement derrière lui. La nouvelle majorité du Parti républicain étant assez faible, cela s’est avéré suffisant pour lui refuser la majorité dont il avait besoin pour 14 scrutins répartis sur quatre jours.

En fin de compte, McCarthy a conclu un accord avec certains d’entre eux – un accord qui a finalement ouvert la voie à la chute de McCarthy, lorsque seulement huit républicains déserteurs se sont joints aux démocrates pour destituer McCarthy de son poste.

L’élection en cours

Pour l’actuelle élection à la présidence, la nouvelle réalité semble claire : les deux étapes du processus en deux étapes seront contestées. Pour remporter la première étape, le vote de parti, il faudrait seulement 111 républicains sur 221 pour obtenir la majorité. Mais pour remporter la deuxième étape, le vote au sol, il faudrait 217 républicains sur 221 (en supposant qu’il n’y ait pas de votes croisés démocrates).

Ainsi, le vote interne du GOP de cette semaine devrait être mieux compris comme quelque chose comme une première démonstration de force pour les candidats, un aperçu du véritable combat à venir.

Scalise est généralement considéré comme la figure la plus favorable à l’establishment, bien qu’il soit plutôt conservateur et ait son propre passé controversé – en 2002, il a pris la parole lors d’une convention pour un groupe fondé par le suprémaciste blanc David Duke. (Scalise a affirmé plus tard qu’il ignorait que le groupe, l’Organisation euro-américaine pour l’unité et les droits, était raciste.)

On pourrait penser que Scalise, qui était le numéro deux de McCarthy en tant que leader de la majorité parlementaire, signifierait une continuité avec la direction actuelle. Pourtant, toute l’année, les rumeurs du Congrès ont affirmé que McCarthy se méfiait de Scalise et le excluait des décisions majeures. Scalise a également récemment annoncé son diagnostic de cancer du sang, ce qui a amené certains membres à se demander s’il était capable de faire le travail.

Jordan, quant à lui, a toujours été l’un des plus durs des partisans de la ligne dure du Parti républicain de la Chambre des représentants – Boehner l’a un jour qualifié de « terroriste législatif ». Mais Jordan a surtout eu l’esprit d’équipe et a bien travaillé avec McCarthy cette année, et n’a pas été une épine dans son pied ; par exemple, il a soutenu l’accord sur le plafond de la dette de McCarthy. C’est parce que McCarthy a donné à Jordan les mains libres pour diriger le comité judiciaire de la Chambre, poursuivant ainsi ses enquêtes visant à fournir de la viande rouge à la base conservatrice.

Il est difficile de voir comment la Chambre fonctionnerait différemment avec Scalise ou Jordan comme président. Peut-être que Scalise conclurait un accord de financement gouvernemental plus raisonnable que Jordan. Alternativement, peut-être que Jordan aurait plus de facilité à convaincre les partisans de la ligne dure qu’il n’y a pas de meilleur accord possible. Tous deux se sentiraient inévitablement obligés de s’adresser à la droite.

Et bien que Scalise et Jordan soient les seuls candidats déclarés, certains loyalistes de McCarthy complotaient pour leur créer des ennuis lors du vote de la conférence. Meredith Lee Hill, de Politico, a rapporté mardi que des dizaines de républicains de la Chambre prévoyaient de voter pour McCarthy, ce qui pourrait empêcher Scalise ou Jordan d’obtenir la majorité. Cependant, Jake Sherman de Punchbowl News a rapporté mardi après-midi que McCarthy avait exhorté les membres à ne pas le proposer.

Dans tous les cas, un champ divisé ne prolongerait pas trop longtemps le vote de la conférence, puisque Les règles du GOP de la Chambre disent qu’au prochain tour de scrutin, le candidat ayant obtenu le moins de voix sera éliminé.

Et quelle que soit l’évolution des choses, la vraie question après le vote de la conférence sera de savoir à quelle distance le candidat en tête se trouve du nombre magique de 217 nécessaire pour gagner sur le parquet, et à quel point les républicains récalcitrants se montreront obstinés.

Ces dernières années, ce sont les républicains radicaux qui ont semé le trouble lors du vote pour l’élection du président. Mais, en théorie, cette même tactique pourrait être utilisée par les républicains modérés des districts swing. S’ils veulent vraiment montrer leurs muscles et refuser à Jordan ou à Scalise la présidence, ils le pourraient. Cependant, si les querelles se prolongent trop longtemps, le Parti républicain sera confronté à des pressions pour se rassembler et faire preuve d’unité.

Ce qui pourrait donc s’ensuivre est une lutte de regards – avec des modérés et des partisans de la ligne dure, chacun mettant l’autre faction au défi de cligner des yeux en premier.