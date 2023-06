Élection du maire de Toronto : vote, emplacements des quartiers et liste des candidats de 2023

C’est l’élection partielle du maire de Toronto aujourd’hui et les bureaux de vote ouvrent à 10 h

De 10 h à 20 h, les résidents admissibles de Toronto peuvent voter pour lequel des 102 candidats à la mairie ils souhaitent voir à la tête de l’hôtel de ville.

COMMENT ET OÙ VOTER ?

Les résidents doivent voter dans leur quartier.

Ils doivent apporter une pièce d’identité avec leur nom et leur adresse à Toronto. L’identification avec photo n’est pas obligatoire. Les pièces d’identité acceptées comprennent tout ce qui est émis par le gouvernement, la banque ou votre employeur, ou une facture avec votre nom et votre adresse.

Votre carte d’information de l’électeur ne sera pas acceptée comme pièce d’identité. Si vous avez reçu une carte d’information de l’électeur, la ville recommande de l’apporter à votre bureau de vote car cela accélérera le processus.

QUI SONT LES PRINCIPAUX CANDIDATS ?

La course ouverte presque sans précédent a suscité l’intérêt d’un nombre record de 102 candidats qui se sont inscrits pour se présenter.

Ils comprennent une multitude de politiciens qui ont occupé d’autres rôles et un certain nombre de militants civiques, ainsi qu’un jeune de 18 ans et un chien, entre autres prétendants. Sur plus de 100 candidats, environ sept candidats clés ont réussi à recueillir suffisamment de soutien dans les sondages pour obtenir une couverture médiatique, être inclus dans la plupart des débats et être considérés comme viables.

Les principaux candidats de la course sont Olivia Chow, Ana Bailao, Mark Saunders, Josh Matlow, Anthony Furey, Mitzi Hunter et Brad Bradford.

Les candidats à la course à la mairie de Toronto sont illustrés : (Rangée supérieure de gauche à droite) Mark Saunders, Olivia Chow, Ana Bailao, Brad Bradford. (Rangée du bas, de gauche à droite) Mitzie Hunter, Anthony Furey et Josh Matlow. (Composite: La Presse Canadienne et Handouts)

QUE DISENT LES DERNIERS SONDAGES ?

Les sondages de Forum Research et Mainstreet Research ont révélé que Chow reste le favori dans la course à la mairie, mais qu’une avance auparavant dominante s’est réduite à un seul chiffre. Chow, qui a été en tête dans tous les sondages des maires, est resté le premier choix pour 34% des électeurs décidés interrogés dans le sondage de Mainstreet et 29% des électeurs décidés et penchés dans le sondage de Forum.

Neuf points derrière elle se trouve Ana Bailao, qui a obtenu 25% selon Mainstreet et 20% selon Forum. Elle a vu son nombre augmenter depuis que l’ancien maire John Tory l’a approuvée mercredi dernier.

QU’ENTENDRA LE FUTUR MAIRE DE TORONTO?

Celui qui est élu lundi héritera d’un budget municipal avec un manque à gagner lié à la pandémie de près d’un milliard de dollars, en partie dû à la réduction des revenus du transport en commun et à l’augmentation des coûts de logement.

Le prochain maire héritera également de pouvoirs de «maire fort» en grande partie non testés, lui permettant d’adopter des budgets avec seulement un tiers du soutien du conseil, d’opposer son veto aux règlements et de façonner unilatéralement l’administration de haut niveau de la ville. Plusieurs principaux candidats ont juré de ne pas utiliser ces pouvoirs pour annuler le conseil.

QUEL TYPE DE PARTICIPATION ATTENDUE ?

Les sondages anticipés tenus plus tôt ce mois-ci ont vu 129 745 personnes voter, soit une augmentation de 14 000 par rapport au vote anticipé lors des élections d’octobre.

Cette élection a vu un taux de participation record de 30 pour cent.

Avec autant d’options et aucun titulaire, le résultat pourrait être « bizarre », a déclaré plus tôt cette année Dennis M. Pilon, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université York.

Le nombre de voix nécessaires pour remporter les élections de juin à Toronto dépendra du nombre de personnes qui décideront d’exercer leur droit démocratique cette année.

Si la participation électorale reste inchangée par rapport à l’année dernière, un candidat aurait besoin d’environ 140 000 voix pour obtenir 25 % des voix, soit un peu plus de 7 % des électeurs éligibles.

Si la participation électorale reflétait plus fidèlement celle de 2018, un candidat aurait besoin d’un peu moins de 195 000 voix pour obtenir 25 % des voix.

Un candidat pourrait gagner avec un pourcentage d’électeurs aussi bas que 20, a déclaré Pilon.

« Dans ce cas, on pourrait se retrouver avec quelqu’un qui a été élu par un tout petit [group] – c’est n’importe qui pour gagner. »

LES GENS FONT-ILS ATTENTION ?

Un récent sondage réalisé par CP24 qui demandait aux résidents de Toronto s’ils avaient été à l’écoute de la préparation des élections montre une répartition presque égale.

Sur les 1661 personnes interrogées, 54 % ont déclaré prêter attention au jour préélectoral de la campagne électorale, tandis que 46 % ont déclaré ne pas l’être.

Avec des fichiers de La Presse canadienne.