Élection de Vancouver 2022 : Ken Sim remporte la course à la mairie

Dans une victoire décisive, Ken Sim a évincé le titulaire Kennedy Stewart pour devenir le prochain maire de Vancouver.

Les Vancouvérois ont voté pour donner à Sim – un homme d’affaires sans expérience politique antérieure qui a promis de «repenser la façon dont l’hôtel de ville est géré» – le poste le plus élevé. À 23 heures, avec un peu plus des deux tiers des sondages, Sim avait recueilli environ 49% des voix, avec 37 963 bulletins de vote en sa faveur. Stewart a rapporté environ 31%, avec 25 051.

S’adressant à une foule de partisans enthousiastes scandant «ABC, ABC», Sim a noté que son élection marquait une première importante.

“Le chemin pour arriver ici a été incroyablement long – 135 ans après que la première taxe d’entrée chinoise a été payée juste pour le droit de venir ici et de travailler à la construction d’un chemin de fer, Vancouver a élu son premier maire chinois”, a-t-il déclaré.

“L’histoire de ce moment n’est pas perdue pour moi. Mais l’honneur revient vraiment à ceux sur qui je me tiens”, a ajouté Sim, nommant un certain nombre d’anciens conseillers de la ville, dont Raymond Louie et Kerry Jang.



L’ENSEMBLE DE LA LISTE ÉLUE

Courant sous la bannière d’ABC Vancouver, Sim a mené une campagne fortement axée sur le crime et la sécurité publique, obtenant une approbation sans précédent du syndicat de la police de Vancouver.

ABC est maintenant sur le point d’envoyer toute sa liste de sept conseillers à la mairie aux côtés de Sim. Avec huit votes au conseil, cela permettra au parti de voir toutes ses politiques et propositions – même celles qui nécessitent une majorité des deux tiers – adoptées. Le parti a également vu tous ses candidats élus aux conseils des parcs et des écoles, s’assurant de solides majorités.

“Nous avons entendu haut et fort des gens qu’ils voulaient du changement – et les gens, le changement à Vancouver est là”, a déclaré Sim.

Une telle majorité décisive marquera une rupture avec les quatre dernières années durant lesquelles Kennedy Stewart, élu en tant qu’indépendant, a présidé un conseil sans majorité. Stewart a décrit ce conseil comme “fracturé” et les observateurs ont noté que l’hôtel de ville depuis 2018 a été caractérisé par des votes serrés, des audiences publiques prolongées et des débats houleux.

Les titulaires Christine Boyle, représentant OneCity et les Verts Adrianne Carr et Pete Fry, rejoindront la liste d’ABC au conseil.



QU’EST-CE QUE SIM A PROMIS ?

ABC s’est engagé à étendre considérablement le programme Car 87 du service de police de Vancouver. Le programme déploie un agent en civil ainsi qu’un professionnel de la santé mentale pour répondre aux urgences lorsqu’aucun crime n’est en cours.

“Le premier jour, nous allons réquisitionner 100 nouveaux policiers et 100 nouvelles infirmières en santé mentale”, a-t-il déclaré samedi.

Il s’est également engagé à équiper tous les agents de caméras corporelles d’ici 2025 et à rétablir le programme de liaison scolaire qui place des agents de police dans les écoles de la ville.

Lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux crises persistantes de sans-abrisme et d’accessibilité au logement dans la ville, l’engagement de Sim est d’augmenter considérablement la construction en réduisant les délais d’approbation des permis.

“Nous travaillerons pour faire de Vancouver la ville la plus accessible au monde”, a-t-il déclaré, s’engageant à revitaliser la ville et à améliorer sa réputation en la rendant plus attrayante pour les résidents potentiels et l’industrie.

“Nous allons commencer les travaux, dès le premier jour, pour réduire les délais d’autorisation de construction de nouvelles maisons et de démarrage de nouvelles entreprises.”



STEWART CONCÈDE

En 2018, Sim a perdu contre Stewart par moins de 1000 voix et n’a pas concédé la course serrée le soir des élections.

Stewart, s’adressant samedi à une foule de partisans plutôt modérés, a vanté la réponse de la ville aux crises qui se chevauchent qui ont caractérisé son mandat – la pandémie de COVID-19, le sans-abrisme et la crise des drogues toxiques.

“Je suis vraiment fier de ce que nous avons pu accomplir et je suis vraiment triste d’abandonner le fauteuil du maire – même si j’administre des rappels au règlement et un million d’amendements à chaque réunion, je ne vais pas manquer ça aussi beaucoup », a-t-il déclaré.

Stewart a rejeté les affirmations selon lesquelles il est indulgent envers le crime ou selon lesquelles la ville s’est détériorée pendant son mandat. De manière générale, il a soutenu que la lutte contre le logement et l’itinérance, la dépénalisation des drogues dures et l’amélioration de l’accès aux services sont les moyens les plus efficaces de lutter contre la criminalité et les troubles sociaux. Évidemment, les électeurs n’étaient pas d’accord.

Cependant, dans son discours de samedi, il a déclaré que les progrès réalisés en matière de logement seront un héritage durable de son mandat.

« Je pense que nous avons vraiment inversé le cours de la crise du logement que nous avons dans cette ville. Nous avons doublé le nombre de maisons approuvées. Nous sommes passés de la construction principalement de condos pour les investisseurs à la construction de logements locatifs et sociaux dont les travailleurs ont besoin », a-t-il déclaré.

« L’an dernier seulement, nous avons ouvert 1 600 logements sociaux, obtenant plus d’un milliard de dollars des gouvernements fédéral et provincial, et cela fera toute la différence pour beaucoup de gens.

Lors de son discours de victoire, Sim a décrit les quatre dernières années comme parmi les « plus sombres » de l’histoire de la ville et a remercié Stewart pour son service.

“La pression de guider notre ville pendant une pandémie mondiale est impossible à mesurer, et en mon nom, ABC Vancouver et tout le monde à Vancouver, nous sommes reconnaissants”, a-t-il déclaré.