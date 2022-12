Élection brésilienne : au sein des groupes en ligne appelant à un coup d’État militaire | Nouvelles du monde

“Intervention militaire MAINTENANT!”

Si vous avez suivi les élections brésiliennes, ce sera désormais une phrase familière.

La victoire électorale de Lula da Silva sur le président sortant Jair Bolsonaro en octobre a provoqué des manifestations des partisans les plus ardents de l’ancien président dans plus de 70 villes brésiliennes.

Beaucoup ont affirmé que l’élection était une fraude, que le Brésil avait été “volé” et ont appelé l’armée à intervenir.

Cinq semaines plus tard, les manifestations continuent, mais ont diminué. En ligne, cependant, ces appels sont plus forts que jamais.

Des experts ont déclaré à Sky News que le résultat des élections a fait des appels à un coup d’État militaire le récit dominant parmi les groupes d’extrême droite en ligne brésiliens qui, sur Telegram, ont vu “une radicalisation accrue”.

Sky News a analysé plus de 25 chaînes et pages sur Telegram, TikTok et Instagram associées à l’extrême droite brésilienne.

En savoir plus sur les données et la criminalistique

En eux, nous avons trouvé des affirmations sans fondement selon lesquelles un coup d’État est imminent, ou même déjà en cours, circulant dans des forums avec une suite combinée de plus de 300 000 personnes.

Et avec la prochaine investiture de Lula le 1er janvier 2023, les experts disent que nous pouvons nous attendre à voir ce genre de discours s’intensifier.

Image:

Les manifestants à travers le Brésil ont utilisé le drapeau brésilien noir pour symboliser leur point de vue et c’est la même chose en ligne. Ici, l’image peut être vue avec les mots : “Dites non au communisme, rejoignez ce combat, intervention militaire maintenant !”



L’une des pages les plus importantes que nous ayons trouvées compte actuellement plus de 34 000 abonnés sur Telegram, soit une augmentation de 11 000 par rapport à la semaine précédente.

La description de la chaîne se lit comme suit : “NOUS SOMMES LA RÉSISTANCE ! INTERVENTION MILITAIRE OUI !”

Mais la chaîne va au-delà de l’appel au coup d’État. Beaucoup de ses messages impliquent qu’une intervention militaire pourrait être imminente.

Un message posté par le propriétaire de la chaîne demande aux abonnés de commencer à stocker de l’eau, des médicaments et de la nourriture. Il a été visionné plus de 18 000 fois.

Un autre message vocal de plus de 51 minutes détaille les alliés et les ennemis du Brésil dans la “guerre” supposée imminente et exhorte les partisans à “se préparer maintenant”. Le message contenant le long monologue a été réagi plus de 1 000 fois.

Des vidéos d’équipements militaires transportés à travers le Brésil sont fréquemment partagées ici et sur de nombreux canaux que nous avons examinés.

Image:

Ces captures d’écran sont tirées d’un TikTok qui avait été partagé sur de nombreuses chaînes que nous avons observées. L’inscription sur le côté du camion indique qu’il fait partie de l’unité de transport de l’armée brésilienne



Un clip a été initialement publié sur TikTok avec la légende “Les patriotes sont prêts pour cette guerre #sosarmedforces #brazilianarmy”

Il a été posté sur la chaîne avec le message :

“C’est sans aucun doute la meilleure couverture des mouvements de l’armée brésilienne ! Très riche en temps et en détails.”

On y voit un convoi de véhicules militaires en transit sur une route très fréquentée.

La femme qui filme dit : “Attention patriotes, aujourd’hui 4 décembre, il y a du mouvement de l’armée sur les grands axes.”

“Nous voyons qu’ils se préparent à quelque chose. Quoi, nous ne savons pas.”

Sky News n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante la raison pour laquelle l’équipement de la vidéo était transporté. Mais le Dr Vinicius de Carvalho, directeur du Brazil Institute du Kings College de Londres, affirme que les vidéos ne montrent rien d’extraordinaire.

Il dit : “C’est quelque chose qui arrive assez souvent au Brésil. Cette vidéo est un convoi de l’ECT ​​- qui est l’unité de transport de l’armée brésilienne. Leur responsabilité est de transporter en toute sécurité du matériel militaire à travers le pays.”

La vidéo a été visionnée 30 000 fois sur TikTok. Mais en réalité, il a été vu beaucoup plus largement. La version publiée sur la chaîne a enregistré à elle seule 20 000 vues supplémentaires.

“Les groupes qui font actuellement la promotion de la désinformation au Brésil profitent de chaque occasion pour renforcer leur récit selon lequel une intervention est en cours”, a déclaré le Dr de Carvalho à Sky News.

“Mais de manière réaliste, il n’y a aucun mouvement parmi les Forces qui indique que c’est le cas.”

Image:

Cette image est l’une des nombreuses images similaires qui circulent dans les groupes que nous avons surveillés. Il lit ‘SOS Forces armées, sauvez notre pays’



Un autre message que nous avons vu sur de nombreux canaux fait référence à une publication du 5 décembre du ministère brésilien de la Défense.

Le guide, disponible sur le site Internet du gouvernement brésilien, “sert de base doctrinale pour la connaissance, la planification, la préparation et l’exécution de la mobilisation militaire”.

“Le Brésil est sous tutelle militaire. C’est sorti dans le journal officiel”, lit-on dans un message sur un groupe de 13 600 personnes.

Un autre a partagé le document avec le message : “PRÉPAREZ-VOUS À LA GUERRE, MESDAMES ET GENTLEMAN, C’EST SÉRIEUX.” Il a été visionné plus de 24 000 fois.

“Tout se met en place”, a ajouté quelqu’un d’autre.

Une recherche plus approfondie sur le site Web du gouvernement brésilien révèle que la mise à jour est le résultat d’un groupe de travail créé en avril 2022 pour s’appuyer sur une version initialement publiée en 2015.

“Ce type de manuel est constamment mis à jour et révisé. C’est le résultat de mois d’études”, explique le Dr de Carvalho.

Image:

Une autre image qui avait été partagée autour de nombreux groupes. Il se lit comme suit : “Le Brésil a besoin de vous !”



Ce ne sont là que quelques-uns des récits mis en avant dans les groupes que nous avons observés.

“Même si les forums d’extrême droite sur Telegram et d’autres plateformes fermées ont toujours été plus extrêmes et complotistes que ceux d’Internet de surface, il semble y avoir une radicalisation accrue au lendemain des élections”, déclare Leticia Cesarino, professeur d’anthropologie à l’université. Université Fédérale de Santa Catarina.

Cependant, le professeur Cesarino affirme que les allégations de fraude électorale sont depuis longtemps colportées par l’extrême droite brésilienne.

“Il a été maintenu en vie pendant l’administration Bolsonaro sous différentes formes : demande d’un bulletin de vote imprimé, suspicion sur les statistiques, les sondages d’opinion, les experts, les experts des médias et le système judiciaire”, dit-elle.

“Ainsi, le virage vers une campagne de coup d’État plus explicite après les résultats des élections était tout à fait prévisible.”

Plus de cinq semaines plus tard, ces revendications peuvent encore être entendues dans les camps de protestation à travers le Brésil.

A Brasilia, des manifestants vêtus des couleurs vives du drapeau brésilien campent devant le quartier général militaire depuis l’annonce du résultat.

Les tribunaux brésiliens ont fait des efforts pour réprimer la propagation de la désinformation au Brésil ces dernières années.

Depuis 2019, le Tribunal fédéral mène une enquête parfois controversée sur ce qu’ils appellent des “milices numériques” commettant des “actes antidémocratiques”.

Cela a entraîné la suppression ordonnée par le tribunal de certaines des plus grandes chaînes chargées de promouvoir la désinformation. Telegram a même été brièvement interdit au Brésil plus tôt en 2022 pour cette raison, avant d’être rétabli deux jours plus tard.

Cela a continué après les élections. Mais les experts disent que nous pouvons nous attendre à voir plus, et non moins, de ces récits à l’approche de l’entrée en fonction de Lula.

“Il est probable que le discours anti-fraude s’intensifiera à l’approche de l’investiture de Lula. Ces gens sont très catégoriques sur le fait que Lula ne doit pas prendre le pouvoir, sinon le Brésil sombrera dans le chaos moral et économique”, a déclaré le professeur Cesarino à Sky News.

“Ces forums sont désormais permanents sur l’internet brésilien, et continueront d’exister et peut-être même de reprendre de la croissance en tant que mouvement persistant de déstabilisation du prochain gouvernement.”

La Données et criminalistique L’équipe est une unité polyvalente dédiée à fournir un journalisme transparent de Sky News. Nous recueillons, analysons et visualisons des données pour raconter des histoires basées sur les données. Nous combinons des compétences de reportage traditionnelles avec une analyse avancée des images satellites, des médias sociaux et d’autres informations open source. Grâce à la narration multimédia, nous visons à mieux expliquer le monde tout en montrant comment notre journalisme est fait.

Pourquoi le journalisme de données est important pour Sky News