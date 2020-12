Pour Maduro, qui a revendiqué la victoire aux élections présidentielles de 2018 largement considérées comme frauduleuses, le vote est l’occasion de consolider le pouvoir au Venezuela. Il contrôle toute la présidence, les tribunaux et l’armée. Mais il est peu probable qu’il lui apportera plus de légitimité à l’étranger.

Les États-Unis et plus de 50 autres pays ont reconnu Guaidó comme le leader légitime du Venezuela. Les responsables de Trump et les conseillers du président élu Joe Biden disent qu’ils continueront de le faire après le vote de dimanche. Guaidó dit qu’il restera dans le pays après la fin de son mandat le 5 janvier.

Dans un pays ravagé par l’hyperinflation, le chômage, les pénuries de produits de base et maintenant le coronavirus, c’était remarquablement calme dans les bureaux de vote dimanche. Dans de nombreux districts, plus de Vénézuéliens font la queue pour le gaz plutôt que pour voter.

Les candidats comprennent l’épouse de Maduro, Cilia Flores, une ancienne présidente de l’Assemblée nationale; son fils, Nicolás Maduro Guerra; et l’ancien orateur Diosdado Cabello, un proche allié. Des amis de Maduro, dont l’ancien président équatorien Rafael Correa et l’ancien président bolivien Evo Morales, se sont rendus dimanche dans les bureaux de vote.

« Je suis fier d’être vénézuélien, d’avoir une patrie libre et consciente », a déclaré Maduro après avoir voté. « Nous avons eu la patience et la sagesse d’attendre ce jour et de mettre fin à cette terrible Assemblée nationale qui a apporté le fléau des sanctions, de la cruauté, de la douleur et de la souffrance. »