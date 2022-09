Élection au Québec : pourquoi le reste du Canada devrait s’en soucier

Les Québécois voteront le 3 octobre, la Coalition Avenir Québec (CAQ) sortante dominant dans les sondages et devant remporter un autre gouvernement majoritaire. À moins de quatre semaines de la campagne électorale, voici comment la course – et les résultats – pourraient affecter le reste du Canada.

Un récent sondage Léger place la CAQ bien en tête de ses concurrents, 42 % des répondants affirmant qu’ils voteraient pour le parti sortant pour un autre mandat. Cela se compare à 17 % pour le Parti libéral du Québec, 15 % pour Québec solidaire, 14 % pour le Parti conservateur du Québec, et enfin le Parti québécois et les autres partis traînent avec 9 % et 3 % respectivement.

Pendant ce temps, la CAQ fonctionne sur son record des quatre dernières années, donc les Québécois, le gouvernement fédéral et les Canadiens peuvent s’attendre à plus de la même chose de la belle province sous le premier ministre François Legault, selon Daniel Béland, professeur de sciences politiques et directeur de Institut d’études canadiennes de l’Université McGill.

Béland a déclaré à CTVNews.ca qu’en ce qui concerne la relation de Legault avec le premier ministre Justin Trudeau, la victoire retentissante de la CAQ n’est probablement pas quelque chose que les libéraux fédéraux attendent avec impatience, surtout parce que le premier ministre a encouragé les Québécois à voter conservateur lors des dernières élections fédérales.

Legault s’est également concentré sur l’augmentation de l’autonomie du Québec au cours de son dernier mandat et compte poursuivre dans cette voie, a déclaré Béland.

Il a ajouté que même s’il est peu probable qu’il y ait de grandes surprises lors de cette élection, il regarde pour voir à quel point la victoire de la CAQ finira par être forte.

«Cela pourrait sonner l’alarme chez les libéraux», a déclaré Béland. « Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour Justin Trudeau de voir la CAQ devenir encore plus forte.

Un point de discorde est la différence entre les politiques d’immigration du Québec et du Canada. Legault a déclaré à La Presse canadienne qu’il prévoyait de maintenir les mêmes objectifs d’immigration de la province – environ 50 000 par an – pour répondre à la “capacité d’intégration” du Québec et protéger la langue française, tout en qualifiant la politique d’immigration de Trudeau d'”extrême”.

Béland a qualifié la différence entre les objectifs fédéraux et provinciaux avec Legault comme premier ministre de « vision dépareillée ».

Les projets de loi controversés 21 et 96 du Québec constituent un autre problème. Le premier est la loi sur la laïcité de la province, qui interdit aux fonctionnaires de porter des signes religieux au travail, et le second est sa loi linguistique, qui affirme que le français est la langue officielle et commune des Québec, et cherche à accroître son utilisation dans les lieux publics et en milieu de travail.

Pearl Eliadis, avocate des droits de la personne et professeure agrégée à l’Université McGill, a déclaré à CTVNews.ca que les deux textes de loi – et l’utilisation par la CAQ de la clause dérogatoire pour les protéger contre les contestations judiciaires – montrent une “tentative unilatérale de la CAQ de changer notre la Charte fondamentale et les valeurs constitutionnelles » et un « pousser et tirer sur la constitution ».

« Je pense qu’il est important d’avoir une vision à long terme », a-t-elle dit, expliquant que ce n’est ni la première ni la dernière fois qu’une province tente de se mêler de la Constitution.

“Si cela devient la norme, si cela devient notre façon de faire des affaires politiquement, je pense que la Charte canadienne des droits et libertés pourrait rapidement devenir beaucoup moins pertinente qu’elle ne l’a été depuis 1982”, a également déclaré Eliadis.

Au même moment, une autre élection se déroule : celle d’un nouveau chef du Parti conservateur du Canada.

Béland a déclaré qu’il serait intéressant de voir comment le favori présumé, Pierre Poilievre, réagirait aux candidats aux élections québécoises s’il gagnait la direction des conservateurs fédéraux.

D’une part, Poilievre et Legault adoptent tous deux des opinions populistes, a expliqué Béland, mais il est plus intéressé de voir si le chef du Parti conservateur du Québec, quatrième place, Éric Duhaime, remporte suffisamment de sièges pour être un allié bien placé pour Poilievre, pour lequel il est connu. plus de deux décennies.