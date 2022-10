Élection au Québec : les chefs de parti lancent leurs derniers appels aux électeurs

Les principaux chefs de parti du Québec ont lancé leur dernier appel aux électeurs dimanche alors que les résidents de toute la province se préparaient à voter le 3 octobre.

Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h 30 à 20 h le lundi. Pendant ce temps, les Québécois endosseront ou condamneront la conduite de leurs dirigeants lors d’une refonte majeure de la loi linguistique, des questions existentielles sur l’identité provinciale et, bien sûr, la pandémie.

Voici comment les chefs de parti ont passé les dernières heures précieuses de la campagne électorale :

“TOUT LE MONDE COMPTE”

La chef libérale Dominique Anglade a commencé sa journée dans la circonscription nord-québécoise d’Ungava aux côtés de Tunu Napartuk, l’ancien maire de Kuujjuak.

Anglade fait face à une certaine incertitude électorale, car les sondages suggèrent qu’elle pourrait perdre son propre siège dans le sud-ouest de Montréal. Au lieu d’y rallier sa base, elle a choisi de passer dimanche à environ 1 500 kilomètres au nord. Ce faisant, elle a dit qu’elle espérait envoyer un message clair : « que tout le monde compte »

Elle a fait cette remarque après avoir été interrogée sur ce que signifie sa visite dans le contexte d’une période de campagne électorale avec très peu de discussions sur les affaires autochtones de la part de n’importe quel parti.

« Peu importe d’où vous venez, peu importe où vous vivez sur le territoire, que vous soyez Québécois, et nous voulons tous construire une société ensemble. Nous voulons tous avancer ensemble.

La chef libérale Dominique Anglade s’entretient avec le candidat local Gil Theriault à L’Anse-aux-Baleiniers à Fatima, aux Iles-de-la-Madeleine, au Québec. le samedi 1er octobre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Nigel Quinn

Lorsqu’on a demandé à Anglade si un gouvernement libéral ferait plus pour centrer les questions autochtones, Anglade a répondu qu’« il serait certainement difficile de faire moins que ce qui a été fait ». Elle a déclaré que son gouvernement s’efforcerait d’établir un dialogue avec les communautés autochtones et d’améliorer l’éducation, l’accès à la justice et de veiller à ce que les résidents autochtones aient accès à “l’eau courante”.

« VOTEZ POUR VOS ENFANTS »

Gabriel Nadeau-Dubois de Québec Solidaire a passé sa journée à raffermir le soutien dans la région de Montréal. Le parti espère faire des gains à travers l’île, y compris certains bastions libéraux dans l’ouest.

Le porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, a déclaré à ses partisans et à la presse que “la meilleure action à poser pour l’environnement est de voter pour Québec solidaire”.

“Si vous cherchez une raison de voter demain, j’en ai une pour vous”, a déclaré le porte-parole, qui tout au long de la campagne a positionné son parti comme le plus vert des cinq. “Allez voter pour vos enfants, et pour vos petits-enfants.”

“Chaque député supplémentaire de Québec solidaire (à l’Assemblée nationale) est un député pour l’environnement”, a-t-il ajouté.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’entretient avec des partisans à la suite d’une conférence de presse de fin de campagne électorale à Montréal, le dimanche 2 octobre 2022. Les Québécois se rendront aux urnes lundi. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

“LAISSEZ-NOUS TRAVAILLER POUR VOUS”

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est passé de la Gaspésie au Saguenay-Lac-St-Jean,

Lors d’une halte dans un restaurant de Sept-Îles, St-Pierre Plamondon a exhorté ses partisans à parler avec famille et amis indécis afin de revigorer l’élan souverainiste dans la capitale québécoise.

Avec la montée en popularité de Québec solidaire, le Parti québécois a dû se partager les 30 % restants d’électeurs toujours intéressés par la séparation du Canada. Dans les premières phases de la campagne, les sondages suggéraient que QS aurait pu éliminer le PQ de cette base électorale. Cependant, des projections plus récentes montrent une égalité à quatre pour la deuxième place, les deux partis séparatistes étant au coude à coude en termes de soutien public.

“Si vous aimez nos idées, si vous aimez notre façon de faire de la politique”, a-t-il déclaré dimanche à ses partisans, “travaillons pour vous – à la défense des régions, à la défense du français, à la continuité de l’indépendance du Québec”.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, s’adresse à ses partisans lors de son dernier événement de l’élection le dimanche 2 octobre 2022 à Saguenay, au Québec. Les Québécois se rendent aux urnes pour des élections générales lundi. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

“NOUS AVONS ÉTÉ OUBLIÉS”

Le chef conservateur Eric Duhaime a commencé sa journée à Laval avant de se rendre dans la région de Québec pour rallier sa base de la Beauce.

Malgré le soutien des sondages rivalisant avec d’autres grands partis pour la deuxième place, les conservateurs ne devraient remporter qu’une poignée de sièges. Duhaime lui-même a qualifié ce déséquilibre projeté de « distorsion du siècle ».

Néanmoins, une foule importante s’est rassemblée pour encourager le chef conservateur alors qu’il qualifiait le territoire conservateur de la région de “par excellence”.

“Demain présente une chance historique”, a-t-il déclaré, “cela fait des mois, des années, que nous avons été oubliés”.

“Nous n’avons pas été représentés, il y a un sérieux déficit politique au Québec.”

Dimanche soir, les conservateurs accusaient un retard de seulement 4 % sur la CAQ dans Beauce-Sud et de 2 % sur Beauce-Nord.

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, salue ses partisans alors qu’il arrive pour un rassemblement lors d’un arrêt de campagne électorale dans l’ouest de l’île de Montréal, le samedi 1er octobre 2022. Les Québécois se rendront aux urnes le 3 octobre. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

“IMPORTANT DE TRAVAILLER ENSEMBLE”

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, a visité les circonscriptions de Montréal et des Cantons-de-l’Est. La veille des élections, la plupart, sinon la totalité, des sondages suggèrent que la CAQ gagnera, malgré plusieurs gaffes en cours de campagne.

Il a déclaré dimanche que, si son parti forme le gouvernement, il accordera la priorité à l’écoute de l’opposition officielle.

“Je pense qu’il sera important de travailler tous ensemble, car nous avons de grands, grands, grands défis dans les prochaines années concernant l’environnement, concernant l’économie, concernant l’éducation, concernant la protection du français”, a-t-il déclaré.

«Je pense que nous devons tous être fiers de la société distincte que nous avons au Québec, de la façon dont nous vivons ensemble, y compris les anglophones», a-t-il dit, ajoutant qu’il espère une collaboration afin de «cesser de voir le pourcentage de francophones baisser au Québec .”

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, salue des partisans lors d’une halte électorale dans un marché de Magog, au Québec, le dimanche 2 octobre 2022. Les Québécois se rendront aux urnes lundi. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes