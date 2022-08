Élection au Québec : les campagnes débuteront officiellement dimanche avant le vote du 3 octobre

La campagne électorale provinciale du Québec doit officiellement commencer aujourd’hui, donnant aux chefs de parti environ cinq semaines pour gagner les électeurs avant le vote du 3 octobre.

Le premier ministre sortant, François Legault, a annoncé la semaine dernière que la course allait enfin démarrer “pour de vrai” après des semaines de campagne non officielle des partis politiques et des milliards de dollars déjà promis aux électeurs.

Les sondages suggèrent que le parti Coalition Avenir Québec de Legault détient une avance considérable à l’approche de la campagne, et on s’attend à ce que le parti atteigne une deuxième majorité.

Un sondage Léger publié plus tôt ce mois-ci a révélé un soutien pour le parti de Legault à 44 %, comparativement à 18 % pour les libéraux du Québec, deuxièmes. Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec ont respectivement obtenu 15 % et 13 % des voix.

Alors que le premier jour officiel de la campagne commence aujourd’hui, tous les principaux chefs de partis ont déjà nommé des candidats et fait des promesses électorales ces dernières semaines.

À l’ajournement de la législature de l’été, le parti de Legault avait 76 sièges, tandis que les libéraux de Québec en avaient 27, Québec solidaire en avait 10 et le Parti québécois en avait sept. Le Parti conservateur du Québec détenait un siège et il y avait quatre indépendants.