Élection au Québec : la ministre de l’Immigration de la CAQ critiquée pour ses commentaires

Le ministre de l’Immigration et du Travail du Québec affirme que les nouveaux arrivants dans la province « vont à Montréal, ne travaillent pas et ne parlent pas français », bien qu’il ait tweeté plus tard qu’il exprimait « mal ses pensées ».

Le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Trois-Rivières et favori pour le maintien du siège, Jean Boulet, a fait ces commentaires lorsqu’il a été interrogé sur son portefeuille lors d’un débat à Radio-Canada.

Il a dit qu’il y a deux défis avec l’immigration : l’économie et la vitalité de la langue française.

« Quatre-vingt pour cent des immigrants vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français et n’adhèrent pas aux valeurs du Québec », a-t-il dit. “La clé, c’est la régionalisation et la francisation.”

Boulet demeure ministre du Travail, ministre de l’Immigration et de la Francisation bien que l’Assemblée nationale ne soit pas en session. Il a ajouté que le gouvernement de la CAQ a mis en place neuf directeurs régionaux pour aider les immigrants à s’établir au Québec, à apprendre le français et à s’assimiler à la province.

Plus tard, il est revenu sur ses commentaires sur Twitter en disant qu’il exprimait “mal ses pensées”.

“L’extrait diffusé ne reflète pas ce que je pense”, a-t-il déclaré. « Il faut continuer à miser sur l’accueil, la francisation et l’intégration des immigrants, qui sont un atout pour le Québec.

La travailleuse immigrée et réfugiée Rivka Augenfeld est déconcertée par la raison pour laquelle un ministre disposant de suffisamment d’informations ferait une déclaration qu’elle a qualifiée de fausse.

“C’est ridicule”, a déclaré Augenfeld, porte-parole de TCRI, qui représente les organismes communautaires québécois d’immigration et de réfugiés. “A, ce n’est pas vrai. Je ne sais pas d’où cela vient et le ministre de l’Immigration devrait avoir de meilleurs faits, de meilleures informations, de meilleures statistiques que quiconque.”

Elle a ajouté qu’il y a des immigrants et des réfugiés à Trois-Rivières, au Québec. qui ont contribué à la vie de la ville.

"Il y a beaucoup de soutien pour les personnes qui sont réellement là-bas", a déclaré Augenfeld. "Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est très mystérieux de voir pourquoi tu prends un coup de couteau et que tu es si méchant avec des gens qui sont de bonnes personnes."





Marjorie Villefranche, secrétaire du groupe Maison d’Haïti, a également déclaré que le chef de la CAQ, François Legault, méprisait également les nouveaux arrivants non francophones au Québec lorsqu’il a déclaré qu’ils constituaient une menace pour le mode de vie des Québécois.

“M. Legault s’est également disqualifié lorsqu’il a dit que le Québec était en danger en raison de l’arrivée d’immigrants qui ne parlaient pas français”, a déclaré Villefranche. “Ce n’est pas la responsabilité des immigrants de sauver la langue française. C’est la responsabilité des francophones de faire ce travail.”

Lors d’un discours à la Chambre de commerce de Montréal, Legault a fait valoir que 56 pour cent de Montréal travaille en français, déclarant qu’il serait “suicide” d’accepter plus de 50 000 immigrants par an.

Legault a lié l’immigration à la “violence” et à “l’extrémisme” plus tôt dans la campagne avant de revenir sur ses commentaires.

Quelques jours plus tard, il a ensuite déclaré à une foule de campagne que l’immigration non francophone menaçait la «cohésion nationale» dans la province.

Le directeur des communications du Parti libéral (PLQ), Jeremy Ghio, a répliqué aux commentaires de Boulet sur Twitter.

« Vraiment ? @JeanBoulet10 ? » il a écrit. "Des propos inacceptables et indignes. La diversité n'est pas une menace, mais l'un de nos plus grands atouts."





Le Parti libéral propose d’augmenter les seuils d’immigration à 70 000.

Le chef Dominique Anglade a demandé que Boulet soit immédiatement démis de ses fonctions de ministre de l’Immigration.

Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, s’est dit sidéré que Legault utilise ce terme pour décrire l’augmentation de l’immigration.

QS propose d’augmenter le seuil d’immigration entre 60 000 et 80 000.

“Le suicide, c’est se tuer”, a écrit Nadeau-Dubois sur Twitter. « François Legault croit qu’accueillir plus d’immigrants, c’est la mort de la nation québécoise. C’est ce qu’il a dit. Ce sont des propos blessants, grossiers et irresponsables.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a pesé sur la question, demandant à Boulet de retirer ses propos.

“Montréal est une terre d’accueil pour les immigrants, qui contribuent à la vitalité économique, sociale et culturelle et au dynamisme de la francophonie”, a-t-elle déclaré sur Twitter.

Le plus récent rapport de Statistique Canada sur l’immigration au Québec indique qu’entre 2011 et 2016, le Québec a accueilli 215 170 immigrants.

De ce nombre, 179 270 (83 %) sont allés à Montréal.

La plupart des immigrants au cours de cette période venaient de France (20 030), suivie d’Haïti (16 875), d’Algérie (16 380) et du Maroc (13 480).

Le Cameroun (7 555) et la Tunisie (5 850) figurent également sur la liste, aux côtés des pays non francophones la Chine (10 705), la Colombie (7 540), l’Iran (7 505) et la Syrie (7 460).