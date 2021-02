Les deux partis qui se partagent le pouvoir à la tête du Liechtenstein seront désormais appelés à former une nouvelle coalition.

Chacun a remporté 35,9% des quelque 20 000 voix aux élections législatives de dimanche, selon l’agence de presse suisse Keystone-ATS.

Seuls 23 bulletins de vote séparent le Parti des citoyens du progrès (FBP) et l’Union patriotique (VU), connus sous le nom de «noirs» et «rouges», qui gouvernent le Liechtenstein, bordé par la Suisse et l’Autriche, depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le parlement local, le Landtag, qui compte 25 députés, doit désormais nommer le gouvernement, dirigé soit par Daniel Risch, (VU) ou Sabine Monauni (FBP), qui serait la première femme à diriger le pays où les femmes n’ont obtenu que la droit de vote en 1984.

Monauni était jusqu’à présent l’ambassadeur du Liechtenstein en Belgique et dans l’Union européenne.

Selon Keystone-ATS, venant derrière les deux partis majoritaires, les environnementalistes de centre-gauche de la Liste libre ont obtenu 12,9% des voix, les démocrates du Liechtenstein 11,1% et les populistes de droite, les indépendants (DU), 4,2%. des voix, ce qui n’était pas suffisant pour entrer au Parlement.

Alors que l’UA avait augmenté sa part des voix en 2013 et 2017, l’élection du pays de lundi a été considérée – comme elle l’a toujours été – comme une course à deux chevaux, avec seulement des différences marginales, sur le plan politique, entre les chevaux.

Le Liechtenstein, une monarchie constitutionnelle, est un petit État prospère avec des taux d’imposition des sociétés très bas.

Il est étroitement lié à la Suisse et partage une union douanière et la même monnaie (le franc suisse), avec le pays.

En 2018, le revenu par habitant dans la principauté était de 150000 euros, le plus élevé du monde, battant même le Luxembourg.

Le prince Hans-Adam II, 75 ans, d’une valeur de 3,6 milliards d’euros, a dirigé le Liechtenstein jusqu’en 2004, date à laquelle il a remis le pouvoir à son fils, le prince Alois.