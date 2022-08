Élection au Kenya : Raila Odinga conteste les résultats des élections

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI – Après une semaine de refus d’admettre la défaite, l’ancien Premier ministre Raila Odinga a déposé lundi une requête devant la Cour suprême du Kenya décrivant son cas selon lequel la victoire du vice-président William Ruto était “illégale, invalide, nulle et non avenue”. La contestation judiciaire largement attendue d’Odinga lancera la prochaine phase de l’élection très disputée, qui a opposé deux des politiciens les plus établis du pays et a été entachée de divisions entre les membres de la commission électorale indépendante du pays. Quelques minutes avant que le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, n’annonce la semaine dernière que Ruto avait remporté 50,49 % des voix, contre 48,5 % pour Odinga, quatre des sept membres ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas accepter les résultats en raison de la “nature opaque” du scrutin. traiter.

Parmi les allégations faites par Odinga et sa colistière, Martha Karua, dans leur procès, il y a que Chebukati “a en fait manipulé et déformé frauduleusement les résultats de l’élection présidentielle” et que Ruto n’a pas réussi à obtenir la majorité de 50% plus une voix nécessaire pour gagner. Lors d’une conférence de presse lundi après-midi, Odinga a allégué que le décompte des voix impliquait de la “criminalité” et a présenté son procès comme faisant partie d’une lutte plus large pour l’avenir du Kenya.

“C’est une bataille à faire ou à mourir pour les cartels de la corruption qui ont tout à perdre face aux forces de la démocratie”, a déclaré Odinga, un vétéran de l’opposition qui en était à sa cinquième candidature à la présidence. « … Pour l’avenir du Kenya, le réseau de corruption ne doit pas seulement être stoppé. Il faut aussi l’écraser.

Sans preuve, Odinga a également lié ses opposants à la corruption et au meurtre – une allégation grave et controversée étant donné que deux responsables électoraux ont été retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses lors des deux dernières élections au Kenya. Aucune arrestation n’a été effectuée dans les deux cas.

Une porte-parole de la Commission électorale et des frontières indépendante du Kenya n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Ruto, qui a quatre jours pour répondre devant le tribunal, n’avait pas abordé publiquement le procès lundi soir. Il a précédemment qualifié les quatre commissaires dissidents de “spectacle parallèle”, mais a également déclaré qu’il respecterait toute procédure judiciaire.

La constitution du Kenya exige que le tribunal rende une décision dans un délai de deux semaines. Une décision en faveur d’Odinga pourrait entraîner l’annulation des résultats et la reprise des élections, qui ont eu lieu aussi récemment qu’en 2017. Lors de cette élection, la Cour suprême a déclaré invalide la défaite d’Odinga face au président sortant Uhuru Kenyatta. Odinga a ensuite perdu la reprise après avoir dit à ses partisans de ne pas voter, invoquant sa méfiance persistante à l’égard du système électoral.

Macharia Munene, professeur d’histoire et de relations internationales à l’Université internationale des États-Unis à Nairobi, a déclaré que la décision d’Odinga de porter l’affaire devant les tribunaux n’était pas surprenante, compte tenu de son histoire et de la proximité des élections – avec seulement 233 000 voix le séparant de Ruto. Et elle a dit qu’il avait fait ce qu’il fallait en intentant une action en justice plutôt que d’appeler ses partisans dans la rue, ce qui a eu “un effet positif en termes de refroidissement des températures”.

Malgré une semaine tendue d’attente des résultats, le Kenya a évité les violences meurtrières qui ont suivi les élections de 2007 et les manifestations de rue généralisées et les violations des droits de l’homme après les élections de 2017.

À Mathare, l’un des plus grands bidonvilles de Nairobi et site de violents combats de rue en 2007, le lundi ressemblait à une journée presque normale, selon Lazaro Ojango Omwa, propriétaire d’un magasin local. Il a dit que les enfants jouaient et que les gens faisaient leurs affaires comme d’habitude. La seule différence était que beaucoup étaient scotchés aux nouvelles.

“Les gens sont calmes parce qu’ils ne veulent pas subir la violence électorale”, a déclaré Omwa, 48 ans. “Nous ne pouvons pas commencer à détruire des choses car ce sont nos choses que nous allons détruire.”

Omwa, un ancien du village qui soutient Odinga, a déclaré que lui et d’autres attendaient patiemment une décision et étaient convaincus que le tribunal rendrait justice.

L’équipe d’Odinga allègue que la commission électorale n’a pas compté ni vérifié les bulletins de vote de 27 circonscriptions. La pétition revendique également un manque de transparence et de responsabilité au centre de comptage, citant la pause des résultats des élections affichés publiquement et les déclarations contradictoires de Chebukati sur la participation électorale.

Cette fois-ci, Odinga devra atteindre une barre plus haute pour prouver que les résultats des élections sont invalides, a déclaré Munene, d’autant plus que la course était parmi les plus transparentes de l’histoire du Kenya, avec les résultats des bureaux de vote téléchargés sur un portail en ligne. Le groupe d’observation électorale du Kenya, qui comprend la société civile et des groupes confessionnels et des observateurs déployés à travers le pays, a également déclaré que les projections officielles sont conformes aux siennes.

Pour que le cas d’Odinga soit couronné de succès, il doit montrer qu’il y a eu “un non-respect substantiel de la constitution ou de la loi électorale ou qu’il y a eu des illégalités et des irrégularités importantes qui ont affecté les résultats”, a déclaré l’avocat constitutionnel Waikwa Wanyoike.