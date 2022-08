Élection au Kenya: les électeurs se rendent aux urnes dans des élections serrées

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI – Les Kenyans se dirigent vers les urnes mardi lors d’une élection présidentielle très disputée opposant deux des politiciens les plus en vue du pays. L’ancien Premier ministre Raila Odinga, 77 ans, qui fait sa cinquième candidature à la plus haute fonction du pays, dit qu’il veut éradiquer la corruption, acheminer de l’argent vers les habitants les plus pauvres du Kenya et mettre en œuvre des réformes pour faire face à la flambée des prix de la nourriture et du carburant dans cette Afrique de l’Est. nation. Le chef de l’opposition vétéran de gauche a le soutien du président à mandat limité Uhuru Kenyatta, un ancien adversaire avec lequel il a formé une alliance en 2018.

Le vice-président William Ruto, 55 ans, affirme qu’il représentera mieux les pauvres du Kenya avec un modèle économique «ascendant» ciblé sur les petites entreprises et la lutte contre le chômage – il décrit souvent comment il n’a réussi qu’après avoir travaillé comme éleveur de poulets dans sa jeunesse. Ruto, qui s’est publiquement brouillé avec Kenyatta lors de son second mandat au gouvernement, a tenté de présenter l’élection comme une compétition entre des « arnaqueurs » comme lui et des « dynasties » comme celles des Kenyattas et des Odingas.

Raila Odinga et William Ruto du Kenya sont dans une course serrée avant l’élection présidentielle du 9 août. (Vidéo : The Washington Post)

Les analystes prédisent que l’élection pourrait être l’une des plus serrées de l’histoire récente. Un second tour serait déclenché si aucun des candidats n’atteignait une majorité de 50% – ce qui pourrait dépendre du succès d’un troisième candidat, George Wajackoyah, dont la plate-forme est construite autour de la légalisation de la marijuana à des fins médicales. Alors que certaines des idées de Wajackoyah sont considérées comme farfelues – y compris l’exportation de testicules d’hyène – le professeur épris de reggae a gagné des fans passionnés.

Le vainqueur des élections de mardi devra faire face à l’énorme dette du pays, à la flambée de l’inflation, à une sécheresse dans le nord qui a laissé des millions de personnes affamées et à l’augmentation du chômage des jeunes. De nombreux électeurs sont désenchantés, ne sachant pas si Odinga ou Ruto apporteront des changements.

“Les politiciens sont tous les mêmes”, a déclaré Mark Otieno, 27 ans, qui participait samedi à un rassemblement Ruto à Nairobi. Il a dit qu’il était au chômage depuis quatre ans malgré son diplôme universitaire. “Ces gens sont d’abord des politiciens, des gens après leurs propres intérêts.”

Un candidat wild-card au Kenya déclenche un débat africain sur le cannabis

L’élection sera étroitement surveillée au Kenya et à l’étranger, y compris à Washington. Le Kenya a été un allié important des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et une source de stabilité dans la région. Le pays a une longue histoire de troubles liés aux élections, les violences post-électorales de 2008 ayant fait plus de 1 000 morts et 600 000 déplacés. La dernière élection, qui a opposé Odinga à Kenyatta en 2017, a été entachée d’émeutes de rue et d’une longue période de turbulences après un vote raté. Odinga a contesté les résultats devant la Cour suprême du pays et les juges ont ordonné une reprise. Odinga a également perdu le deuxième vote.

Cette année, Odinga et Ruto ont publiquement fait part de leurs préoccupations à la Commission électorale indépendante et des frontières, l’organe chargé de superviser les élections, citant des problèmes tels que la préparation technique et la disparition d’électeurs du registre. Mais tous deux ont également déclaré qu’ils accepteraient les résultats des élections.

“Si je perds équitablement, je serai le premier à concéder la défaite”, a déclaré Odinga dans une interview dans son manoir de Kisumu, dans l’ouest du Kenya. “Mais si ce n’est pas juste, alors je suivrai les canaux normaux pour résoudre les problèmes.”

Ces derniers jours, les deux billets ont rempli les stades de supporters sous tension. À Kisumu, la ville natale d’Odinga, ses fans ont tenu un énorme marteau pour symboliser la justice qu’ils croient qu’Odinga et sa colistière, Martha Karua, apporteront. Karua serait la première femme à occuper le poste de vice-présidente du Kenya.

Debout dans la mer d’orange, la couleur du parti d’Odinga, Daniel Liech, 68 ans, a déclaré que le moment de l’ancien Premier ministre était arrivé, après des années de lutte qui l’ont amené à être prisonnier politique dans les années 1980. Cette histoire est importante, a déclaré Liech, ajoutant: “Nous voulons le soutenir cette dernière fois.”

Lors d’un rassemblement pour Ruto à Nairobi samedi, les fans ont dansé sur des tubes, dont son hymne de campagne, “Sipangwingwi”, et ont brandi des pancartes avec le visage du vice-président dessus. Certains portaient des chemises jaunes qui disaient « La liberté arrive ». Kefa Simiyu Wanyonyi, 33 ans, qui est au chômage, a déclaré qu’il espérait que sous Ruto – qu’il considère comme le meilleur défenseur des jeunes et des pauvres – il trouverait un emploi.