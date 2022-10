Élection au Brésil : Lula da Silva remporte la présidence alors que la nation bascule vers la gauche – Bolsonaro acceptera-t-il les résultats ?

BRASILIA,Brésil – L’ancien président brésilien de gauche Luis Inacio Lula da Silva, communément appelé Lula, a remporté de justesse ce soir une élection présidentielle très disputée avec une marge d’un peu moins de 2%.

Avec 50 % des circonscriptions déclarantes, Bolsonaro s’est accroché à une étroite avance de 0,5 %, mais la tendance générale au cours de la soirée a été une reprise lente et régulière pour Lula, alors que les votes arrivaient du nord-est. Juste avant 19 heures, avec 72% des rapports des circonscriptions, Lula a pris sa première avance de la nuit et a continué à étendre son avance.

Cela allait également être difficile pour Bolsonaro au deuxième tour, car Lula a remporté le premier tour par 5 points, 48% contre 43%, gagnant presque le 2 octobre. Bolsonaro a également fait face à une bataille difficile en ce sens que les deux troisième place Simone Tebet et la quatrième place Ciro Gomes ont soutenu Lula au deuxième tour.

Bolsonaro a réalisé une solide performance dans le sud du pays, plus riche, remportant Sao Paulo et son Rio de Janeiro natal avec des marges de plus de 10 %, mais cela n’a pas suffi à compenser la participation massive de Lula dans le nord-est du Brésil, où les travailleurs Le parti a longtemps joui de la domination. En effet, Lula a remporté de nombreux États avec des marges de 30%, 40% ou même 50%, réalisant des performances particulièrement fortes dans les États riches en voix de Bahia, Ceara et son Pernambuco natal.

Bolsonaro a renversé l’état charnière du Minas Gerais, gagnant par une marge étroite et soutenu par l’approbation du gouverneur Romeu Zema, mais cela n’a pas suffi pour atteindre 50 %.

Cependant, ce n’était pas que de mauvaises nouvelles pour le camp Bolsonaro. Lors de la deuxième course la plus importante du pays, pour le poste de gouverneur de Sao Paulo, le candidat soutenu par Bolsonaro, Tarcisio de Freitas, a facilement battu le candidat du Parti des travailleurs Fernando Haddad, qui était le candidat à la présidentielle de 2018 qui a perdu contre Bolsonaro.

Les candidats alignés sur Bolsonaro contrôleront désormais les trois plus grands États du Brésil : Romeu Zema dans le Minas Gerais, Claudio Castro à Rio de Janeiro et Tarcisio de Freitas à Sao Paulo. Bien qu’il n’ait pas gagné, le mouvement Bolsonaro reste fort et les 156 millions d’électeurs brésiliens resteront profondément divisés culturellement et politiquement.

Après avoir voté dans sa ville natale de Sao Bernardo do Campo, dans le sud de l’État de Sao Paulo, Lula s’est rendu au centre-ville de Sao Paulo pour donner une conférence de presse et marcher sur la célèbre Avenida Paulista, souvent considérée comme la “rue principale” du Brésil. Lula a proclamé : « Aujourd’hui est peut-être le jour le plus important de ma vie… le peuple brésilien est en train de définir le modèle qu’il souhaite avoir… le mode de vie qu’il souhaite.

Bolsonaro a voté à Vila Militar dans son État natal de Rio de Janeiro, affirmant qu’il avait “l’espoir de la victoire, pour le bien du Brésil… si c’est la volonté de Dieu, nous serons victorieux ce soir”.

Les critiques ont affirmé que Bolsonaro n’accepterait pas les résultats électoraux en cas de défaite, mais vendredi, il a chanté un air différent : “Celui qui a le plus de voix l’emporte. C’est la démocratie”.

À Vila Planalto, Brasilia, un quartier de classe moyenne en grande partie pro-Bolsonaro près du Palacio da Alvorada, où Bolsonaro est connu pour ses promenades, des groupes de famille et d’amis s’étaient réunis pour voir les résultats des élections, la majorité arborant des maillots de football jaunes du Brésil. Ils ont nourri la nouvelle décevante autour de grandes bouteilles de bière brésilienne, servies dans un style typique dans de minuscules verres.

Un électeur a déclaré : « Dans ma famille, nous sommes divisés. Ma fille m’a appelé pour dire que je devais voter pour Lula, mais j’ai dit qu’au Brésil, nous avons un scrutin secret.

De l’autre côté de la ville, dans l’emblématique tour de télévision, les partisans de Lula, dont beaucoup étaient vêtus de rouge, se sont rassemblés sur une place pour acclamer les résultats.

La plupart des sondages avaient montré Lula avec une légère avance, mais il semble y avoir eu un resserrement au cours de la dernière semaine de la campagne. En outre, les sondages lors du premier tour des élections du 2 octobre se sont avérés biaisés en faveur de Lula, tout en sous-estimant considérablement le soutien à Bolsonaro.

Lula sera probablement confronté à un mandat difficile, avec une opposition considérable au Congrès de la part du grand bloc de députés et de sénateurs fédéraux alignés sur Bolsonaro.

Son élection ce soir représente l’une des plus grandes histoires de retour de l’histoire de l’Amérique latine. Lula a été reconnu coupable et emprisonné pour des accusations de corruption et de blanchiment d’argent qui ont ensuite été annulées sur un point technique par la Cour suprême du Brésil, lui ouvrant la voie à un troisième mandat sans précédent.

Lula est également considéré comme ayant fait un geste astucieux en choisissant l’ancien gouverneur centriste de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, comme son vice-président à la vice-présidence. En 2018, le candidat du Parti des travailleurs, Fernando Haddad, a sélectionné la députée fédérale du Rio Grande do Sul, Manuela D’Avila, du Parti communiste brésilien, largement considérée comme trop extrême.

Haddad a fini par perdre les élections de 2018 face à Bolsonaro de 10 %.