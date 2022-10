Élection au Brésil : Lula bat Bolsonaro au second tour

SAO PAULO –

L’autorité électorale brésilienne a déclaré dimanche que Luiz Inácio Lula da Silva du Parti des travailleurs de gauche avait battu le président sortant Jair Bolsonaro pour devenir le prochain président du pays.

Avec 98,8% des voix lors du second tour, da Silva avait 50,8% et Bolsonaro 49,2%, et l’autorité électorale a déclaré que la victoire de da Silva était une certitude mathématique.

Da Silva – l’ancien président du pays de 2003 à 2010 – a promis de restaurer le passé plus prospère du pays, mais fait face à des vents contraires dans une société polarisée.

C’est un retour au pouvoir étonnant pour da Silva, 77 ans, dont l’emprisonnement en 2018 pour un scandale de corruption l’a écarté des élections de cette année-là, ouvrant la voie à la victoire du candidat de l’époque, Bolsonaro, et à quatre ans de politique d’extrême droite.

Sa victoire marque la première fois depuis le retour à la démocratie du Brésil en 1985 que le président en exercice n’a pas été réélu. Son inauguration est prévue le 1er janvier.

Thomas Traumann, un analyste politique indépendant, a comparé les résultats à la victoire du président américain Joe Biden en 2020, affirmant que da Silva hérite d’une nation extrêmement divisée.

“L’énorme défi de Lula sera de pacifier le pays”, a-t-il déclaré. « Les gens ne sont pas seulement polarisés sur les questions politiques, mais ont également des valeurs, une identité et des opinions différentes. De plus, ils ne se soucient pas des valeurs, des identités et des opinions de l’autre côté.

Bolsonaro avait mené tout au long de la première moitié du décompte et, dès que da Silva l’a dépassé, les voitures dans les rues du centre-ville de Sao Paulo ont commencé à klaxonner. On pouvait entendre des gens dans les rues du quartier d’Ipanema à Rio de Janeiro crier : « Ça a tourné !

Le siège social de Da Silva dans l’hôtel du centre-ville de Sao Paulo n’a éclaté qu’une fois le résultat final annoncé, soulignant la tension qui a caractérisé cette course.

“Quatre ans d’attente pour ça”, a déclaré Gabriela Souto, l’une des rares supportrices autorisées à entrer en raison des lourdes mesures de sécurité.

À l’extérieur de la maison de Bolsonaro à Rio de Janeiro, point zéro de sa base de soutien, une femme au sommet d’un camion a prononcé une prière sur un haut-parleur, puis a chanté avec enthousiasme, essayant de générer de l’énergie. Mais les supporters affublés du vert et du jaune du drapeau ont à peine répondu. Beaucoup se sont réveillés lorsque l’hymne national a joué, chantant fort avec les mains sur le cœur.

La plupart des sondages d’opinion avant les élections donnaient une avance à da Silva, universellement connu sous le nom de Lula, bien que les analystes politiques aient convenu que la course était devenue de plus en plus serrée ces dernières semaines.

Pendant des mois, il est apparu que da Silva se dirigeait vers une victoire facile alors qu’il attisait la nostalgie de sa présidence, alors que l’économie brésilienne était en plein essor et que l’aide sociale aidait des dizaines de millions de personnes à rejoindre la classe moyenne.

Mais alors que da Silva était en tête des élections du premier tour du 2 octobre avec 48% des voix, Bolsonaro était deuxième avec 43%, montrant que les sondages d’opinion sous-estimaient considérablement sa popularité. De nombreux Brésiliens soutiennent la défense par Bolsonaro des valeurs sociales conservatrices et il a renforcé son soutien au cours d’une année électorale avec d’énormes dépenses gouvernementales.

L’administration de Bolsonaro a été marquée par des discours incendiaires, ses tests des institutions démocratiques, sa gestion largement critiquée de la pandémie de COVID-19 et la pire déforestation de la forêt amazonienne en 15 ans. Mais il a construit une base dévouée en défendant les valeurs conservatrices et en se présentant comme une protection contre les politiques de gauche qui, selon lui, portent atteinte aux libertés individuelles et produisent des troubles économiques.

Da Silva est crédité d’avoir mis en place un vaste programme de protection sociale au cours de son mandat de 2003 à 2010 qui a contribué à faire entrer des dizaines de millions de personnes dans la classe moyenne et à présider à un boom économique. L’homme universellement connu sous le nom de Lula a quitté ses fonctions avec un taux d’approbation supérieur à 80 % ; puis le président américain Barack Obama l’a appelé “le politicien le plus populaire sur Terre”.

Mais on se souvient également de lui pour l’implication de son administration dans une vaste corruption révélée par des enquêtes tentaculaires. L’arrestation de Da Silva en 2018 l’a tenu à l’écart de la course de cette année-là contre Bolsonaro, un législateur marginal à l’époque qui était un fan déclaré de l’ancien président américain Donald Trump.

Da Silva a été emprisonné pendant 580 jours pour corruption et blanchiment d’argent. Ses condamnations ont ensuite été annulées par la plus haute cour du Brésil, qui a jugé que le président du tribunal avait fait preuve de partialité et était de connivence avec les procureurs. Cela a permis à da Silva de se présenter pour la sixième fois à la plus haute fonction du pays.

Pendant des mois, il est apparu qu’il se dirigeait vers une victoire facile alors qu’il attisait la nostalgie de sa présidence, alors que l’économie était en plein essor et que l’aide sociale aidait des dizaines de millions de personnes à rejoindre la classe moyenne. Mais les résultats d’un vote au premier tour du 2 octobre – da Silva a obtenu 48% et Bolsonaro 43% – ont montré que les sondages d’opinion avaient considérablement sous-estimé la résilience et la popularité de Bolsonaro. Il a renforcé son soutien, en partie, grâce à de vastes dépenses gouvernementales.

Da Silva s’est engagé à augmenter les dépenses pour les pauvres, à rétablir les relations avec les gouvernements étrangers et à prendre des mesures audacieuses pour éliminer les coupes à blanc illégales dans la forêt amazonienne.

Il n’a pas fourni de plans précis sur la façon dont il atteindra ces objectifs et fait face à de nombreux défis. Le président élu sera confronté à une forte opposition des législateurs conservateurs susceptibles de s’inspirer de Bolsonaro.

Carlos Melo, professeur de sciences politiques à l’Université Insper de Sao Paulo, a comparé le climat politique probable à celui vécu par l’ancienne présidente Dilma Rousseff, le successeur trié sur le volet de da Silva après son deuxième mandat.

« La victoire de Lula signifie que le Brésil essaie de surmonter des années de turbulences depuis la réélection de la présidente Dilma Rousseff en 2014. Cette élection n’a jamais pris fin ; l’opposition a demandé un recomptage, elle a gouverné sous la pression et a été destituée deux ans plus tard », a déclaré Melo. “Le fossé est devenu énorme et a ensuite fait Bolsonaro.”

Cette année, le chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 2015 et, bien que l’inflation globale ait ralenti pendant la campagne, les prix des denrées alimentaires augmentent à un taux à deux chiffres. Les prestations sociales de Bolsonaro ont aidé de nombreux Brésiliens à s’en sortir, mais da Silva s’est présenté comme le candidat le plus disposé à maintenir l’aide à l’avenir et à augmenter le salaire minimum.

Da Silva s’est également engagé à mettre un terme à la déforestation illégale en Amazonie et a une fois de plus à ses côtés l’éminente écologiste Marina Silva, des années après une querelle publique lorsqu’elle était sa ministre de l’environnement. Le président élu s’est déjà engagé à installer un ministère pour les peuples originaires du Brésil, qui sera dirigé par un autochtone.

En avril, il a fait appel au centre droit Geraldo Alckmin, un ancien rival, pour être son colistier. C’était un autre élément clé d’un effort visant à créer un large front pro-démocratie non seulement pour renverser Bolsonaro, mais pour faciliter le gouvernement. Da Silva a également obtenu le soutien de la sénatrice Simone Tebet, une modérée qui a terminé à la troisième place au premier tour des élections.

“Si Lula parvient à parler aux électeurs qui n’ont pas voté pour lui, ce que Bolsonaro n’a jamais essayé, et cherche des solutions négociées à la crise économique, sociale et politique que nous avons, et des liens avec d’autres nations qui ont été perdues, alors il pourrait reconnecter le Brésil à une époque où les gens pouvaient être en désaccord et faire quand même certaines choses », a déclaré Melo.

L’élection très polarisée au Brésil, la plus grande économie d’Amérique latine, a prolongé une vague de récentes victoires de gauche en Amérique du Sud, notamment au Chili, en Colombie et en Argentine.

___



Carla Bridi a contribué à ce reportage depuis Brasilia.