Élection au Brésil : les tribunaux du pays accusés d’avoir pris parti pour Lula contre le président sortant Bolsonaro

BRASILIA, BRÉSIL – Les observateurs politiques craignent que la Cour fédérale suprême du Brésil, l’équivalent de la Cour suprême des États-Unis, et la Cour suprême électorale, l’équivalent de la Commission électorale fédérale des États-Unis (connues au Brésil sous le nom de STF et TSE, respectivement), aient toutes deux pris un tournant autoritaire car ils ont exercé à plusieurs reprises de larges pouvoirs pour intimider, censurer, infliger des amendes et même emprisonner les critiques, dans un geste considéré comme une tentative de contrôle des pouvoirs du président de droite Jair Bolsonaro, de ses partisans et des médias.

Lors du dernier débat présidentiel de vendredi, sur TV Globo, Jair Bolsonaro a soulevé la question, accusant le camp de Lula d’utiliser le tribunal pour censurer les critiques, et faisant spécifiquement référence à Jovem Pan, le plus grand réseau de stations de radio du pays, qui a été une cible fréquente du rechercher. Jovem Pan est considéré comme favorable à Bolsonaro.

Lula a fait la lumière sur la situation en interrogeant Bolsonaro sur le réseau radio : “Est-ce que Jovem Pan, par hasard, est votre chaîne de télévision ?”

Le camp de Lula soutient que la Cour suprême électorale ne fait que protéger le principe juridique de l'”isonomia” ou du temps égal accordé à l’autre camp politique pour répondre.

Pourtant, le PDG de Jovem Pan, Roberto Araujo, a déclaré à Fox News Digital que les machinations du tribunal s’étendent bien au-delà, tout en notant que la Cour suprême électorale du Brésil, connue sous le nom de TSE, est également impliquée.

“Le TSE a décidé non seulement d’accorder le droit de réponse à la campagne de Lula, mais aussi d’ordonner à la station de s’abstenir de traiter – dans les informations ou dans l’opinion – de certains faits… les propos interrogés portaient sur la condamnation de l’ancien président (Lula) et l’annulation des procédures judiciaires par le pouvoir judiciaire lui-même. Nous sommes donc, par la détermination du pouvoir judiciaire, incapables d’aborder dans notre programmation des faits largement connus du peuple brésilien.

Les deux puissants tribunaux ont également assumé le pouvoir généralisé et arbitraire de censurer, voire d’éliminer, une grande variété de publications sur les réseaux sociaux, de matériel de campagne et d’opinions. Dans le contexte américain, il est presque impensable que la Cour suprême intervienne dans l’interdiction des déclarations politiques individuelles.

Les moyens par lesquels le STF a assumé ce pouvoir en premier lieu semblent reposer sur une base juridique fragile. Le STF s’est attribué les pouvoirs en 2019, dans un geste considéré comme une réaction aux machinations antidémocratiques perçues de Bolsonaro. Dias Toffoli, le juge en chef du tribunal, a ordonné la politique comme un moyen de faire taire les critiques en ligne de son tribunal, citant spécifiquement les événements du 6 janvier 2021 aux États-Unis, comme justification pour prendre des mesures musclées pour protéger la démocratie et les intérêts de la cour.

Pourtant, les critiques croient que la liberté d’expression est attaquée.

Araujo affirme : « La décision du TSE remet clairement en question les principes fondamentaux de notre Constitution, tels que la liberté d’expression et la liberté de la presse. Qui définit ce qu’est la désinformation ? Le TSE ? Le STF ? Cette discussion va bien au-delà des pouvoirs du le pouvoir judiciaire, le législatif et l’exécutif. C’est un débat qui engage toute la société et qui ne peut servir de munitions pour attaquer les opposants politiques.

Les mesures prises comprennent l’arrestation de cinq personnes pour des messages publiés sur les réseaux sociaux qui critiquaient le STF et d’autres institutions brésiliennes.

Un juge de la cour, Alexandre de Moraes, aurait dirigé l’effort, allant jusqu’à ordonner le retrait d’un article qui alléguait la corruption de la part du juge en chef Toffoli. Plus tard, il a annulé la décision lorsque l’affaire en question s’est avérée factuellement exacte.

Avec une quasi-unanimité, les critiques affirment que les actions de la Cour suprême fédérale ont profité à la candidature de Lula da Silva du Parti des travailleurs, tout en nuisant à la campagne du sortant Jair Bolsonaro. De plus, ce n’est que grâce à une décision de la Cour suprême fédérale que Lula a pu se présenter aux élections.

Malgré des preuves accablantes et une série de condamnations pour blanchiment d’argent et corruption, Lula a été libéré et autorisé à se présenter à la présidence pour un troisième mandat sans précédent. Le camp Bolsonaro considère un conflit d’intérêts inhérent à la décision dans la mesure où sept des onze juges de la Cour suprême fédérale ont été nommés par le Parti des travailleurs : trois par Lula et quatre par son prédécesseur, Dilma Rousseff.

Le député d’État de Rio de Janeiro, Marcio Gualberto, estime que le STF a outrepassé ses limites : “l’institution du STF, sans aucun doute, est très importante. Elle devrait se préoccuper de la Constitution, veiller à ce que la Constitution soit appliquée… elle ne devrait pas être utilisé à des fins politiques, et encore moins à des fins partisanes ou idéologiques. C’est inconcevable.

Gualberto a cité le harcèlement juridique persistant de Jovem Pan: “Nous avons maintenant Jovem Pan censuré à cause de l’opinion de ses journalistes. Cela blesse mortellement un principe consacré dans le monde entier, appelé” liberté d’expression “.”

Les partisans de Bolsonaro suggèrent que le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes est dans une mission malavisée et sournoise dans sa quête pour exterminer ce qu’il considère comme de la “désinformation”.

L’analyste politique Flavio Morgenstern, qui a lui-même fait l’objet d’une enquête à la demande de de Moraes, affirme : “Alexandre de Moraes ne prend même pas la peine de donner des raisons. Il peut. Il commande. Il censure. Il enquête… Il peut tout faire. dans le pays. Car lui-même juge de tout. Nous vivons donc dans la peur, car toute critique peut faire de nous la prochaine victime, et nous serons censurés… ou pire.

Interrogé sur les actions du tribunal, le vice-président Walter Braga Netto a déclaré à Fox News Digital : “Je ne ferai pas de commentaire sur le STF, mais je dirai ce qui suit… Nous avons besoin d’un système de freins et contrepoids qui est prévu dans la Constitution. Cela devrait marcher, et quand ça ne marche pas, c’est mauvais pour la démocratie, et ça ne marche vraiment pas.

Indépendamment du résultat de dimanche, les actions du tribunal seront remises en question et débattues pendant un certain temps dans le contexte de parti pris politique.

Araujo affirme : « Je crois qu’il y a une judiciarisation excessive de tout ce processus électoral. La campagne de Lula recourt tout le temps au STF et au TSE, essayant d’empêcher que des faits ne soient montrés… Ce qui est surprenant, c’est que la démocratie est en train d’être attaqué sous prétexte qu’il faut le défendre, et que les justices STF et TSE donnent de la force à ce récit.”