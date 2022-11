Élection au Brésil : les partisans de Bolsonaro appellent à une intervention militaire

“Je préférerais de loin vivre dans une dictature plutôt que dans un pays communiste”, a déclaré l’instituteur à la retraite de 63 ans. Lorsque l’armée a dirigé le gouvernement brésilien de 1964 à 1985, a-t-elle déclaré, “il y avait beaucoup plus d’ordre et les choses étaient plus calmes”.

“Nous ne voulons pas d’un voleur et d’un homme corrompu comme président”, a déclaré Cleuse Merlin, un enseignant de 58 ans. « Rien que d’y penser, ça me rend malade. Les militaires, a-t-elle dit, « sont notre dernier espoir ».

Le Bolsonaro de droite est sorti mardi d’un silence post-électoral de 45 heures pour remercier ses électeurs et dire qu’il suivrait la constitution. Il n’a pas nommé Lula ni reconnu sa défaite, mais son chef de cabinet a déclaré qu’il avait été autorisé à entamer la transition. Son vice-président a déclaré “nous avons perdu la partie” et un juge a déclaré que Bolsonaro avait dit au tribunal “c’est fini”.

Les partisans du président bloquent les autoroutes et les routes à travers le Brésil depuis que Lula a été déclaré vainqueur dimanche soir. Manifestement, Bolsonaro ne leur a pas dit de rentrer chez eux. Au lieu de cela, après des mois à semer le doute dans l’intégrité du système électoral, à jeter les bases d’une contestation d’une défaite, il a décrit leur action comme une juste expression d’« indignation et d’un sentiment d’injustice ».

C’était tout l’encouragement dont de nombreux bolsonaristes avaient besoin. Ils ont commencé à se rassembler devant le quartier général de l’armée à Brasilia mardi soir ; plus sont descendus dans des casernes militaires à São Paulo, Rio de Janeiro et Curitiba. Des dizaines d’autoroutes, quant à elles, restaient bloquées mercredi.

Lula a remporté le deuxième et dernier tour de l’élection dimanche par moins de deux points de pourcentage, la marge la plus étroite dans un vote présidentiel ici depuis la chute de la dictature militaire en 1985. Pour le lion de la gauche latino-américaine, cette victoire a couronné un remarquable revenir. Moins de trois ans plus tôt, il purgeait une peine de prison pour corruption et blanchiment d’argent.