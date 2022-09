Élection au Brésil : les femmes autochtones se présentent en nombre record

Sônia Guajajara assiste à une manifestation à la faculté de droit de l’Université de São Paulo en août, où divers groupes brésiliens se sont joints pour protester contre le président Jair Bolsonaro. (Rafael Vilela pour le Washington Post)

RIO DE JANEIRO – Pendant plus de deux ans, Vanda Ortega Witoto a observé depuis son village en Amazonie la réponse chaotique du Brésil au coronavirus qui a provoqué une catastrophe pour son peuple. “J’ai vu mon chef mourir sans oxygène”, a déclaré l’infirmier technicien de 35 ans, membre du peuple Witoto. “J’ai vu mes proches être enterrés après qu’aucune ambulance ne les ait emmenés à l’hôpital.”

Aujourd’hui, Witoto, une technicienne en soins infirmiers de 35 ans de la région reculée d’Aldeia Colonia dans l’État d’Amazonas, est candidate au congrès brésilien.

“Nous ne pouvons pas demander l’aide de l’Etat quand nous n’avons pas nos représentants, car ceux qui sont là ne sont pas sensibles à notre cause”, a-t-elle déclaré. “Ils ne connaissent même pas notre existence et n’ont aucune raison de la défendre.”

Ils se sont assis à l’écart et ont regardé les autres – pour la plupart des hommes non autochtones – prendre les décisions et adopter des lois qui ont menacé leur terre et eu un impact sur leur vie. Maintenant, les femmes autochtones ripostent.

Un nombre record de femmes autochtones se présentent aux élections de dimanche – pour les législatures des États, pour le congrès, pour la vice-présidence – dans le cadre d’un effort concerté pour accroître la représentation autochtone au gouvernement.

Ils viennent de différents États, parlent différentes langues et se présentent avec différents partis. Mais beaucoup partagent un objectif commun : défaire les politiques du président Jair Bolsonaro qui, selon eux, ont supprimé les protections, sapé leurs droits et encouragé une déforestation record en Amazonie.

Les coûts de la campagne, le manque d’accès aux informations sur le processus électoral – parfois même l’absence d’urnes dans leurs villages reculés à travers la vaste Amazone – peuvent rendre la participation politique de ces communautés particulièrement difficile. Beaucoup de candidatures cette année sont de loin. Mais l’effort est considéré comme une étape nécessaire vers une éventuelle représentation.

“Sous Bolsonaro, les droits des indigènes ont été” totalement démantelés “, a déclaré Sônia Guajajara, du peuple Guajajara des terres indigènes Arariboia dans l’État de Maranhão.

Bolsonaro, un populiste de droite, brigue dimanche un second mandat présidentiel. Guajajara, 48 ans, qui a fait la liste du Time des 100 personnes les plus influentes de 2022 pour son activisme en faveur des droits des Autochtones, se présente pour un siège au congrès avec le Parti du socialisme et de la liberté.

En 2018, Guajajara est devenu le premier candidat autochtone à se présenter à la vice-présidence en tant que colistier du candidat du socialisme et de la liberté Guilherme Boulos. Elle a déclaré que les attaques croissantes contre les dirigeants et les territoires autochtones et l’accélération de la destruction de l’environnement ont amené les communautés à comprendre que “le mouvement autochtone à lui seul n’était pas suffisant pour arrêter tous les revers et mettre fin à cette violence”.

Bolsonaro, faisant campagne pour le président cette année-là, a promis de ne pas étendre les terres autochtones protégées d’un “pouce” (et a fait bon sur le vœu au bureau).

“À ce moment-là, nous avons également compris qu’il appelait au combat”, a déclaré Guajajara, l’un des candidats considérés comme compétitifs.

Le nom autochtone de Witoto, « Derequine », signifie « fourmi en colère » dans la langue Witotoan. Lorsqu’on lui a demandé si la signification de son nom reflétait ses sentiments actuels, elle a ri. “Oui, nous sommes en colère !” dit-elle.

Si elle gagnait, elle serait la première personne autochtone à représenter Amazonas au Congrès. L’État au centre de la forêt tropicale abrite la plus grande population indigène du Brésil.

Les organisations autochtones ont présenté 185 candidats fédéraux et étatiques aux élections de cette année. Ils l’appellent le “lobby de la coiffure”. C’est le plus depuis que le Brésil a commencé à signaler la course des candidats en 2014.

Le Brésil abrite plus de 896 000 Autochtones de 305 ethnies différentes. Mais le plus grand pays d’Amérique latine n’a élu sa première personne autochtone au pouvoir qu’en 1969, lorsque Manoel dos Santos, du peuple Karipuna, est devenu conseiller municipal à Oiapoque, dans l’État d’Amapá, dans le nord du pays.

Il faudrait encore un demi-siècle pour que la première femme autochtone obtienne un siège au Congrès. Joênia Wapichana a été élue députée fédérale en 2018.

Witoto se souvient du jour où elle a visité le bureau de Wapichana au Congrès.

« C’est un endroit qui ne semble pas être notre place. Mais cela doit être notre place », a-t-elle déclaré. “Il n’a pas été construit pour nous, mais nous devons y arriver.”

En avril, Witoto s’est joint à des milliers d’Autochtones pour protester contre un projet de loi qui autoriserait l’exploitation minière à grande échelle sur les terres indigènes, ce qui, selon les scientifiques, entraînerait une catastrophe environnementale et humanitaire.

Elle a campé devant le congrès pendant cinq jours. Mais peu importe le nombre de manifestants présents ou la force avec laquelle ils scandaient, a-t-elle dit, personne ne semblait écouter.

«Nous parlions à nous-mêmes», a-t-elle déclaré. « Il n’y avait pas un seul représentant qui nous laissait entrer pour écouter nos revendications. J’ai dit : ‘Non, je ne peux plus faire ça.’ J’étais fatigué.”

Adriana Ramos, coordinatrice des programmes politiques à l’Institut non gouvernemental de l’environnement social, a déclaré que le nombre de femmes autochtones qui se présentent aux élections cette année est en partie le résultat du fait que davantage de femmes gravissent les échelons au sein des groupes autochtones locaux et nationaux et gagnent en influence au sein de leurs propres peuples.

“C’est le produit d’un processus d’autonomisation des femmes”, a déclaré Ramos. “Une fois qu’elles ont eu l’opportunité de diriger ces organisations, elles ont montré leur capacité à diriger et à gérer la politique, tout en leur donnant les outils organisationnels pour construire la stratégie de lancement de plus de candidatures féminines”.

Maial Kaiapó, 34 ans, candidate au congrès de l’État de Pará – l’un des plus déboisés d’Amazonie – a déclaré que la menace croissante des accapareurs de terres et des bûcherons illégaux ajoutait à son sentiment d’urgence.

« Il est temps pour nous, femmes autochtones, de bouger et d’entrer dans le champ politique », a-t-elle ajouté. “Parce que nous sommes vraiment au milieu d’une guerre.”

Elle est la petite-fille de Raoni Metuktire, 92 ans, chef du peuple Kaiapó et l’un des leaders indigènes les plus éminents du Brésil. Il s’est battu pour la préservation de l’Amazonie pendant des décennies.

Dans une vidéo publiée sur Kaiapó Instagram Compte, Raoni a soutenu sa petite-fille dans leur langue natale Kaiapó.

« Puisse-t-elle parler pour nous », a-t-il dit.