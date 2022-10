Élection au Brésil : les électeurs choisissent entre Bolsonaro et Lula

RIO DE JANEIRO – Des millions de personnes à travers le Brésil se rendent aux urnes dimanche pour le premier tour d’une élection présidentielle qui a approfondi les divisions dans le pays le plus peuplé d’Amérique latine et fait craindre la violence à un moment crucial de l’histoire du pays.

Les électeurs, les analystes et les candidats eux-mêmes ont encadré le l’élection comme un choix existentiel, moins sur la politique que sur le caractère même de la nation. Le Brésil veut-il être dirigé par un homme qui a rejeté une maladie qui a tué plus de 685 000 personnes, présidé à l’accélération de la déforestation de la forêt amazonienne et exprimé son admiration pour l’ancienne dictature militaire ? Ou préfère-t-il un homme qui a été reconnu coupable de corruption et emprisonné pour cela ?