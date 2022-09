Élection au Brésil : le vote Bolsonaro-Lula fait monter la violence

Guaranho, gardien de prison, et Arruda, policier, échangé des insultes dans ce que les procureurs ont qualifié de querelle politique. Guaranho est parti, est revenu et a abattu Arruda, selon les procureurs.

Guaranho a été accusé d’homicide qualifié et devrait témoigner cette semaine. Son avocat, Luciano Santoro, a déclaré au Washington Post qu’il avait été sévèrement battu à la tête et qu’il ne se souvenait pas de l’incident.

Des révolutions et révoltes de la première moitié du Du XXe siècle à la dictature militaire brutale du second, le Brésil a subi une longue histoire de violence politique. Mais depuis le renversement de la dictature en 1985, le plus grand pays d’Amérique latine a connu un calme relatif au moment des élections. Les attaques se sont largement limitées aux candidats municipaux et aux politiciens, impliquant souvent des rivaux politiques ou des gangs criminels.