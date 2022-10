Élection au Brésil : la police accusée d’avoir réprimé les votes de Lula pour Bolsonaro

Commentez cette histoire Commentaire

RIO DE JANEIRO – L’élection la plus âprement disputée au Brésil depuis l’effondrement de la dictature militaire s’est soldée dimanche par des allégations selon lesquelles la police aurait tenté de supprimer le vote dans les régions favorables au challenger présidentiel Luiz Inácio Lula da Silva. La Federal Highway Police, une organisation étroitement liée au président de droite Jair Bolsonaro, aurait mis en place des barrages routiers pour retarder les électeurs dans le nord-est appauvri du pays et d’autres centres de soutien à Lula, un ancien président.

Le directeur de la police routière, Silvinei Vasques, avait précédemment publié un appel à voter pour Bolsonaro sur Instagram, selon le journal O Globo. Il a ensuite été supprimé. Le sénateur Randolfe Rodrigues, partisan de Lula, a exigé son arrestation immédiate. Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, la principale autorité électorale du Brésil, a ordonné à Vasques d’arrêter immédiatement les opérations sous peine d’amendes personnelles de près de 100 000 dollars de l’heure.

Plus tard dimanche, cependant, Moraes a cherché à calmer les inquiétudes d’un effort plus large qui pourrait entacher le vote. Il a déclaré que chaque incident ferait l’objet d’une enquête, mais que la police s’était conformée à l’ordre de cesser les opérations. Il a déclaré que les points de contrôle avaient retardé, mais pas empêché, les électeurs de voter et qu’il ne prolongerait pas les heures de vote au-delà de la fermeture prévue à 17 heures.

“Les dommages causés aux électeurs ont été un retard lors des inspections”, a déclaré Moraes. “Il n’y a pas eu d’atteinte au droit de vote et, logiquement, il n’y aura pas de report de la fin du scrutin… Il n’y a pas lieu d’exagérer sur cette question. Il n’y a eu aucun cas où les électeurs sont rentrés chez eux.

Malgré la déclaration de Moraes, qui s’est souvent opposé à Bolsnaro, le Parti des Travailleurs de Lula a exigé une prolongation du scrutin dans les 560 localités où il a déclaré que des opérations policières « illégales » avaient eu lieu. Le parti a appelé à donner la priorité aux extensions dans le nord-est, où il a déclaré que les opérations étaient menées “avec une plus grande intensité”.

L’Institut Igarapé, basé à Rio, un groupe de réflexion qui étudie la sécurité et la violence, a déclaré que les opérations semblaient retarder physiquement “des milliers” d’électeurs, mais auraient pu avoir une portée plus large à mesure que les nouvelles des perturbations se répandaient en ligne.

“Depuis son élection, Bolsonaro a tenté de renverser les institutions démocratiques du Brésil”, a déclaré Ilona Szabó, présidente de l’institut. “Ce que nous voyons aujourd’hui – des centaines d’opérations de la police routière fédérale empêchant les citoyens de voter – est une preuve supplémentaire de ses efforts pour saper le processus démocratique.”

G1 et O Globo ont rapporté dimanche que Bolsonaro avait demandé à son ministre de la justice, Anderson Torres, d’ordonner les opérations. Les assistants du président espéraient que la police serait en mesure d’empêcher un éventuel transport des électeurs de Lula par le Parti des travailleurs, ont indiqué les médias. Au Brésil, il est illégal pour les partis de transporter des électeurs aux urnes.

Eduardo Bolsonaro, membre du Congrès et fils du président, a semblé confirmer la connaissance de l’opération sur Twitter.

“Nous avons une opération” vote inversé “”, a-t-il tweeté dimanche. “La [Worker’s Party] a un achat de vote [operation] et ils sont contrariés que la police travaille. Le numéro 302 du code pénal dit que c’est un crime d’acheter de la nourriture et du transport le jour des élections. S’il vous plaît, laissez la police travailler et arrêtez quiconque veut les arrêter.

La police de la route a confirmé le lancement d’opérations électorales spéciales pour “garantir la mobilité, la sécurité et lutter contre la criminalité sur les autoroutes fédérales”. Ils ont déclaré dans un communiqué qu’ils avaient escorté près de 800 machines à voter jusqu’à leurs bureaux de vote et saisi 4,5 millions de reales – 850 000 dollars – lors de 12 incidents. Le résultat, ont-ils dit, a été une réduction de 43 % des décès sur les routes et une réduction de 72 % des blessures. Ils n’ont pas donné plus de détails sur ces affirmations.

“Le PRF reste ferme dans son objectif constitutionnel de garantir la sécurité de la société”, a déclaré l’agence.

Le fils d’Eduardo Bolsonaro a tweeté que la déclaration de la police montrait que la police respectait la loi “comme d’habitude”.

Les opérations ont ébranlé certains responsables. Charles Cristiano, maire de l’une des villes qui auraient été touchées, a déclaré qu’une équipe de la police routière avait mis en place des points de contrôle à l’ouverture des bureaux de vote à 8 heures du matin dimanche et les a maintenus en place pendant trois heures et demie. L’objectif affiché : citer les motards qui ne portaient pas de casque ou qui avaient des papiers périmés.

Les motos sont le principal moyen de transport à In cuité, a déclaré Cristiano, en particulier pour les résidents ruraux, qui ne peuvent pas toujours se permettre de tenir à jour les papiers de leur véhicule. Lula a remporté 79,69 % des suffrages valables dans la ville intérieure de 22 000 habitants au premier tour des élections du 2 octobre. Bolsonaro a remporté 15,31 %.

À la suite des points de contrôle, a déclaré Cristiano, à 15 heures, environ 40% des électeurs avaient déjà voté.

“Je pense que c’est [an attempt at suppression]», a déclaré Cristiano au Washington Post. « Par coïncidence, le jour de l’élection, un blitz sur l’accès principal à la ville ? Nous essayons de contourner cela en appelant les gens à venir voter, mais malheureusement, beaucoup de gens ne votent pas. Je pense que cela augmentera le nombre d’abstentions.

La Vigile civique, une coalition de dizaines d’organisations de la société civile surveillant le vote, a exprimé son inquiétude.

Selon les critiques, Bolsonaro a sapé la démocratie au cours de son premier mandat en remplissant le bureau du procureur et la police de loyalistes et en nommant des généraux actuels et anciens à son cabinet et à d’autres postes de direction. S’il gagne, il a signalé la possibilité de s’étendre après la Cour suprême – un organe qui, selon Bolsonaro, est biaisé contre lui.