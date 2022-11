Élection au Brésil: Jair Bolsonaro reste silencieux alors que ses partisans bloquent les routes après sa défaite face à Lula | Nouvelles du monde

Jair Bolsonaro ne s’est toujours pas exprimé publiquement après avoir perdu sa candidature à la réélection.

Le président brésilien sortant a été battu par son vétéran rival de gauche, Lula da Silva, connu dans le pays simplement sous le nom de “Lula”, lors du second tour dimanche.

Mais l’ailier droit habituellement franc a été inhabituellement silencieux, ne concédant pas la défaite ni ne remettant en cause le résultat du concours le plus serré depuis le retour du Brésil à la démocratie en 1985, que Lula a remporté par 50,9% contre 49,1%.

M. Bolsonaro n’a même pas posté sur aucun de ses comptes de réseaux sociaux habituellement très actifs depuis la défaite.

Cela survient alors que les camionneurs soutenant Bolsonaro ont bloqué des routes à travers le pays.

Lundi soir, la police fédérale des autoroutes avait signalé 236 incidents dans 18 États du Brésil.

Des images montraient des camions garés sur la route et des pneus en feu alors que certains partisans de Bolsonaro agitaient des drapeaux brésiliens, exprimant leur colère face au résultat.

Image:

Jair Bolsonaro



Ricardo Barros, le whip de M. Bolsonaro à la Chambre basse, a déclaré qu’il était avec le président lundi et qu’il “décidait toujours” s’il devait parler des résultats des élections.

Avant l’élection, le président sortant a fréquemment mis en doute la fiabilité du système de vote électronique du Brésil, affirmant à un moment donné avoir des preuves de fraude, bien qu’il n’en ait fourni aucune.

Pas plus tard que le mois dernier, il a fait remarquer que s’il ne gagnait pas au premier tour des élections, quelque chose était “anormal” – même si la plupart des sondages le montraient à la traîne.

Image:

Les partisans du président brésilien Jair Bolsonaro déplacent des pneus alors qu’ils bloquent l’autoroute BR-060



L’année dernière, le jour de l’indépendance du Brésil, il a déclaré à une foule en liesse que seul Dieu peut le démettre de ses fonctions, puis a poursuivi : “Pour nous tous, il n’y a que trois alternatives, surtout pour moi : arrêté, mort ou victorieux. Dites aux scélérats que je ne sera jamais arrêté !”

Paulo Calmon, professeur de sciences politiques à l’Université de Brasilia, a déclaré : “Il doit avoir plusieurs plans pour contester les résultats des sondages ; la question est de savoir s’il a le soutien politique pour aller de l’avant avec ces plans.

“Il n’aura pas le soutien du gouverneur de Sao Paulo, de la Chambre basse, du Sénat, et il devra faire face à l’opposition de tout le monde.”

Image:

Les partisans de Bolsonaro brûlent des pneus alors que des manifestations éclatent dans 18 des 26 États du Brésil



M. Calmon a ajouté que M. Bolsonaro avait déclaré lors d’une interview le mois dernier qu’il accepterait le résultat même s’il perdait, mais que féliciter da Silva nuirait à sa popularité parmi sa base la plus radicale.

Le résultat a été un tour de fortune massif pour Lula, qui était le dernier président de 2003 à 2010, et incapable de se présenter aux élections de 2018 que M. Bolsonaro a remportées après avoir été emprisonné pour corruption.

“Aujourd’hui, le seul gagnant est le peuple brésilien”, a déclaré l’homme de 77 ans dans un discours prononcé dans un hôtel du centre-ville de Sao Paulo.

“Ce n’est pas une victoire de moi ou du Parti des travailleurs, ni des partis qui m’ont soutenu dans la campagne. C’est la victoire d’un mouvement démocratique qui s’est formé au-dessus des partis politiques, des intérêts personnels et des idéologies.”

Image:

Lula da Silva et sa femme célèbrent la victoire à Sao Paulo



Lula a promis de gouverner au-delà de son parti en disant qu’il veut faire venir des centristes et même des gens de droite qui ont voté pour lui pour la première fois.

Cependant, il est susceptible de faire face à une opposition virulente de la part de législateurs plus conservateurs dans l’environnement de plus en plus politiquement polarisé dans lequel se trouve le Brésil.

Son inauguration est prévue le jour du Nouvel An dans la capitale, Brasilia.