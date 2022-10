Élection au Brésil : Bolsonaro, Trump des Tropiques, ne concède pas la victoire de Lula

Lors de l’élection présidentielle la plus serrée de l’histoire du Brésil, à la suite d’une campagne âprement disputée qui dépendait des divisions dans le plus grand pays d’Amérique latine, le président Jair Bolsonaro est resté hors de vue du public depuis 20 heures dimanche, lorsque la Cour électorale supérieure a déclaré Lula vainqueur du deuxième et dernier tour. Bolsonaro, un proche allié de l’ancien président Donald Trump, connu pour sa rhétorique enflammée et ses missives torrides sur les réseaux sociaux, a opté pour une réponse qui pour lui a été extrêmement rare : le silence.