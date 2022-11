Élection au Brésil: Bolsonaro n’a pas encore abordé la nation tendue, alors que les manifestants bloquent les routes

BRASILIA, Brésil – L’incertitude régnait au Brésil mardi, alors que le président sortant Jair Bolsonaro a continué de garder le silence, car il a été signalé qu’il cherchait à rencontrer des juges de la Cour suprême du pays pour discuter de questions de partialité perçue lors de l’élection.

D’autres sources ont rapporté que les juges de la Cour suprême n’accepteraient une telle réunion que si Bolsonaro concédait publiquement et acceptait d’abord les résultats des élections. Selon le cercle du président, Bolsonaro devrait s’adresser à la nation à un moment donné mardi.

Après une élection présidentielle atrocement serrée dimanche, qui a vu l’ancien président de gauche Lula da Silva gagner, avec 50,9% contre 49,1% pour le titulaire Jair Bolsonaro, une nation tendue a attendu que Bolsonaro disparaisse de la vue du public. Une petite foule de partisans de Bolsonaro s’est rassemblée devant le Palacio da Alvorada à Brasilia, l’équivalent brésilien de la Maison Blanche, dans l’espoir d’entendre l’ancien capitaine de l’armée parler. Il ne devait pas être. Michelle Bolsonaro, la première dame, a tweeté un psaume, mais Bolsonaro lui-même n’a encore fait aucune déclaration publique.

Les partisans en colère de Bolsonaro ont dénoncé la Cour suprême et un établissement qui, selon eux, a conspiré pour ramener Lula au pouvoir.

ÉLECTION AU BRÉSIL : LULA DA SILVA REMPORTE LA PRÉSIDENCE ALORS QUE LA NATION VIENT À GAUCHE — BOLSONARO ACCEPTERA-T-IL LES RÉSULTATS ?

Les signes de protestation les plus visibles ont impliqué une série de manifestations bloquant les principales autoroutes du pays, principalement dans les États de Sao Paulo, Goias et Mato Grosso. Les camionneurs, une circonscription clé de longue date du mouvement Bolsonaro, étaient souvent le fer de lance des efforts. Les manifestations ont provoqué des retards et des annulations dans le plus grand aéroport du pays, Guarulhos, dans la banlieue nord-est de Sao Paulo.

Lundi soir, il y avait environ 300 barrages routiers dans 20 des 26 États du Brésil, et d’autres se poursuivaient mardi, provoquant une ordonnance de la Cour suprême pour dégager les routes et menaçant les auteurs d’amendes massives pour entrave aux transports et aux infrastructures.

Le député fédéral de Sao Paulo, Kim Kataguiri, un partisan de Bolsonaro devenu critique, a fustigé les manifestants dans un message sur Twitter hier soir.

ÉLECTION AU BRÉSIL : LES TRIBUNAUX DU PAYS ACCUSÉS D’AVOIR PRIS LE CÔTÉ DE LULA CONTRE LE TITULAIRE BOLSONARO

“Jusqu’à hier, fermer la route était une chose terroriste du MST. Maintenant, c’est devenu une chose de patriote bolsonariste. Tout cela avec le silence éloquent de Jair Bolsonaro. Personne n’a été dupe en croyant que tout ce retard à parler n’est pas prémédité.”

Le MST, ou Mouvement des travailleurs sans terre, est un groupe marxiste radical qui est un élément clé de la gauche politique brésilienne et qui est connu depuis longtemps pour ses protestations bruyantes et ses invasions de terres et de propriétés privées.

On ne s’attendait pas à ce que Bolsonaro subisse une défaite de bonne grâce ou avec humour, mais les analystes politiques spéculent néanmoins sur la stratégie de Bolsonaro, près de 48 heures s’étant écoulées depuis que les résultats finaux des élections ont été connus.

Cependant, peu de gens pensent qu’une rupture de l’ordre démocratique ou un coup d’État militaire est probable. Jair Bolsonaro est susceptible de reconnaître les résultats des élections, de partager une liste de griefs et de se plaindre de l’ingérence de la Cour suprême du pays, un adversaire fréquent de Bolsonaro.

Malgré la défaite de dimanche, le mouvement Bolsonaro ne va nulle part et restera probablement une force politique puissante. Bolsonaro a mené une campagne fougueuse et a remporté la moitié sud du pays presque dans son intégralité ; cependant, il n’a pas été en mesure de surmonter la force de l’opération organisationnelle de Lula dans le bastion du Parti des travailleurs de la région du Nord-Est.

ÉLECTION AU BRÉSIL : BOLSONARO, DERRIÈRE LULA DANS LES SONDAGES, OBTENU UN APPROBATION CLÉ

Les administrations alignées sur Bolsonaro contrôlent également les trois plus grands États du pays.

L’ancien ministre des Affaires étrangères Ernesto Araujo, dans des commentaires à Fox News Digital, a déclaré : « Bolsonaro s’est appuyé sur des politiciens professionnels pour mener sa campagne, et ils ont échoué, soit par incompétence, soit par mauvaise foi. il n’a pas apporté de propositions concrètes sur la table.”

Araujo considère ces politiciens comme promouvant une stratégie préjudiciable à l’essence charismatique de Bolsonaro.

“Avant le premier tour des élections… il a commencé à s’appuyer davantage sur les principes conservateurs. Ainsi, il a pu enflammer sa base et s’est rapproché de la victoire, mais c’était trop peu trop tard.”

The Associated Press contribué à ce rapport.