Élection au Brésil : Bolsonaro et Lula au coude-à-coude

RIO DE JANEIRO –

Les deux meilleurs candidats à la présidence du Brésil étaient au coude à coude dimanche soir lors d’une élection très polarisée qui pourrait déterminer si le pays ramène un gauchiste à la tête de la quatrième plus grande démocratie du monde ou maintient le titulaire d’extrême droite au pouvoir pendant encore quatre ans. .

La course oppose le président sortant Jair Bolsonaro à son ennemi politique, l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva. Il y a neuf autres candidats, mais leur soutien n’a rien à voir avec celui de Bolsonaro et da Silva.

Avec 63,4% des voix comptabilisées, Bolsonaro en a obtenu 45,8%, devant da Silva avec 45,3%, selon l’autorité électorale. Il n’est pas encore clair si l’un ou l’autre des deux candidats pourra revendiquer une victoire pure et simple. Un éventuel second tour est prévu pour le 30 octobre.

De récents sondages d’opinion ont donné à da Silva une avance considérable – la dernière enquête Datafolha publiée samedi a révélé un avantage de 50% à 36% pour da Silva parmi ceux qui avaient l’intention de voter. Il a interrogé 12 800 personnes, avec une marge d’erreur de deux points de pourcentage.

Les fiefs du leader d’extrême droite, comme les États du Parana et du Rio Grande do Sul, avaient compté plus de la moitié de leurs voix à 19h20, heure locale. Le décompte dans les États où da Silva et son Parti des travailleurs ont mieux sondé, comme le nord-est de Bahia et Ceara, était toujours dans la vingtaine.

Mais cela n’expliquait pas pleinement à quel point la course était serrée, selon Rafael Cortez, qui supervise le risque politique au cabinet de conseil Tendencias Consultoria. Bolsonaro a surperformé dans la région du sud-est du Brésil, qui comprend les États peuplés de Sao Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais.

“Les sondages n’ont pas capturé cette croissance”, a-t-il dit. “Nous devons maintenant voir si le Parti des travailleurs se redresse dans le nord-est, où le décompte est toujours retardé.”

L’administration de Bolsonaro a été marquée par des discours incendiaires, ses tests des institutions démocratiques, sa gestion largement critiquée de la pandémie de COVID-19 et la pire déforestation de la forêt amazonienne en 15 ans.

Mais il a construit une base dévouée en défendant les valeurs conservatrices, en repoussant le politiquement correct et en se présentant comme protégeant la nation des politiques de gauche qui, selon lui, portent atteinte aux libertés individuelles et produisent des troubles économiques.

Marley Melo, un commerçant de 53 ans de la capitale Brasilia, arborait le jaune du drapeau brésilien, que Bolsonaro et ses partisans ont coopté pour des manifestations. Melo a déclaré qu’il votait à nouveau pour Bolsonaro, qui a répondu à ses attentes, et il ne croit pas aux sondages qui le montrent à la traîne.

« Les sondages peuvent être manipulés. Ils appartiennent tous à des entreprises ayant des intérêts », a-t-il déclaré.

Une lente reprise économique n’a pas encore atteint les pauvres, avec 33 millions de Brésiliens souffrant de la faim malgré des prestations sociales plus élevées. Comme plusieurs de ses voisins latino-américains aux prises avec une inflation élevée et un grand nombre de personnes exclues de l’emploi formel, le Brésil envisage un virage politique vers la gauche.

Da Silva pourrait gagner au premier tour, sans avoir besoin d’un second tour le 30 octobre, s’il obtient plus de 50% des votes valides, ce qui exclut les bulletins nuls et blancs.

Une victoire pure et simple de da Silva mettrait l’accent sur la réaction de Bolsonaro au décompte. Il a remis en question à plusieurs reprises la fiabilité non seulement des sondages d’opinion, mais aussi des machines à voter électroniques du Brésil. Les analystes craignent qu’il n’ait jeté les bases pour rejeter les résultats.

À un moment donné, Bolsonaro a affirmé détenir des preuves de fraude, mais n’en a jamais présenté, même après que l’autorité électorale ait fixé un délai pour le faire. Il a dit aussi récemment que le 18 septembre que s’il ne gagne pas au premier tour, quelque chose doit être “anormal”.

Da Silva, 76 ans, était autrefois un métallurgiste qui est passé de la pauvreté à la présidence et est crédité d’avoir mis en place un vaste programme de protection sociale au cours de son mandat de 2003 à 2010 qui a aidé à faire entrer des dizaines de millions de personnes dans la classe moyenne.

Mais on se souvient également de lui pour l’implication de son administration dans de vastes scandales de corruption qui ont empêtré politiciens et dirigeants d’entreprise.

Les propres condamnations de Da Silva pour corruption et blanchiment d’argent ont conduit à 19 mois d’emprisonnement, l’écartant de la course présidentielle de 2018 que les sondages indiquaient qu’il menait contre Bolsonaro. La Cour suprême a par la suite annulé les condamnations de da Silva au motif que le juge était partial et de connivence avec les procureurs.

La travailleuse sociale Nadja Oliveira, 59 ans, a déclaré avoir voté pour da Silva et même assisté à ses rassemblements, mais depuis 2018, elle vote pour Bolsonaro.

« Malheureusement, le Parti des travailleurs nous a déçus. Cela promettait d’être différent », a-t-elle déclaré à Brasilia.

D’autres, comme Marialva Pereira, sont plus indulgentes. Elle a déclaré qu’elle voterait pour l’ancien président pour la première fois depuis 2002.

« Je n’ai pas aimé les scandales de sa première administration, je n’ai plus jamais voté pour le Parti des travailleurs. Maintenant, je le ferai, parce que je pense qu’il a été injustement emprisonné et parce que Bolsonaro est un si mauvais président que cela rend tout le monde meilleur », a déclaré Pereira, 47 ans.

S’exprimant après avoir voté à Sao Bernardo do Campo, le centre manufacturier de l’État de Sao Paulo où il était un dirigeant syndical, da Silva a rappelé qu’il y a quatre ans, il avait été emprisonné et incapable de voter.

“Je veux essayer de faire revenir le pays à la normalité, essayer de faire en sorte que ce pays prenne à nouveau soin de son peuple”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Bolsonaro a grandi dans une famille de la classe moyenne inférieure avant de rejoindre l’armée. Il s’est tourné vers la politique après avoir été contraint de quitter l’armée pour avoir ouvertement poussé à augmenter le salaire des militaires. Au cours de ses sept mandats en tant que législateur marginal à la chambre basse du Congrès, il a régulièrement exprimé sa nostalgie pour les deux décennies de dictature militaire du pays.

Ses ouvertures aux forces armées ont fait craindre que son éventuel rejet des résultats des élections ne soit soutenu par les hauts gradés.

Samedi, Bolsonaro a partagé des publications sur les réseaux sociaux de politiciens étrangers de droite, dont l’ancien président américain Donald Trump, qui a appelé les Brésiliens à voter pour lui. L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé sa gratitude pour le renforcement des relations bilatérales et le Premier ministre hongrois Viktor Orbán l’a également félicité.

Après avoir voté dimanche matin, Bolsonaro a déclaré aux journalistes que “des élections propres doivent être respectées” et que le premier tour serait décisif. Lorsqu’on lui a demandé s’il respecterait les résultats, il a levé le pouce et s’est éloigné.

Leda Wasem, 68 ans, ne doutait pas que Bolsonaro ne soit pas seulement réélu, mais qu’il gagne au premier tour. Portant un maillot de l’équipe nationale de football dans un bureau de vote du centre-ville de Curitiba, l’agent immobilier a déclaré qu’une éventuelle victoire de da Silva ne pouvait avoir qu’une seule explication : la fraude.

« Je ne le croirais pas. Là où je travaille, là où je vais tous les jours, je ne vois pas une seule personne qui soutient Lula », a-t-elle déclaré.

Savarese a rapporté de Sao Bernardo do Campo. Les écrivains AP Daniel Politi et Carla Bridi ont rapporté de Curitiba et Brasilia.