Élection au Brésil : Bolsonaro contre Lula est un référendum sur la démocratie

SÃO PAULO, Brésil – Il a semé le doute sur les machines à voter électroniques, sapé les responsables électoraux et qualifié son principal challenger de «voleur» corrompu. Fan inconditionnel de l’ancienne dictature militaire, il a poussé sa base adorée à “faire la guerre” si les élections ici dimanche sont “volées”. Dans la foulée, le président brésilien Jair Bolsonaro, à la traîne dans les sondages pour une réélection à un second mandat, a fait craindre le vieux fantôme qui hante toujours l’Amérique latine : un coup d’État. Ou, peut-être, une version brésilienne de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

“Il y a un nouveau type de voleur, ceux qui veulent voler notre liberté”, a déclaré Bolsonaro à ses partisans en juin. Il a ajouté: “Si nécessaire, nous irons à la guerre.”

Trente-sept ans après que la plus grande nation d’Amérique latine a renversé la dictature militaire, l’élection présidentielle prend des allures de référendum sur la démocratie.

Le vote – dimanche est le premier tour – oppose les partisans de Bolsonaro, dont les plus radicaux veulent un homme fort au pouvoir, aux Brésiliens désireux de mettre fin à sa course Trumpienne. Depuis son entrée en fonction en 2019, Bolsonaro a supervisé l’accélération de la destruction de la forêt amazonienne, rejeté la pandémie de coronavirus qui a tué des centaines de milliers de Brésiliens et résisté aux allégations selon lesquelles il aurait encouragé un recours excessif à la force par la police.

Les critiques disent qu’il a également profondément sapé la démocratie – occupant des postes clés avec des commandants militaires actuels et anciens, choisissant une guerre avec la Cour suprême et empilant le bureau du procureur et la police avec des loyalistes.

Le choix entre l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, 76 ans, et Bolsonaro, 67 ans, a placé le Brésil en première ligne du bras de fer mondial entre démocratie et autoritarisme. Le concours ici est surveillé de près aux États-Unis – dont la politique et polarisation que le Brésil a semblé refléter.

Le vote de dimanche ressemble à l’affrontement Biden-Trump en 2020. Bolsonaro, qui a maintenu des liens avec les stratèges de Trump, dont Stephen K. Bannon, interroge environ 10 points de pourcentage derrière Lula, un lion de la gauche latino-américaine qui s’est déplacé vers le centre et s’est présenté comme un défenseur de la jeune démocratie brésilienne.

“Ce qui est en jeu en ce moment, c’est la démocratie ou la barbarie”, a déclaré Lula à ses partisans lors d’un rassemblement en août dans la ville de Belo Horizonte.

Pressé sur ses plans, Bolsonaro a déclaré qu’il honorerait les résultats électoraux “transparents”, et les analystes affirment que son appétit et sa capacité à inciter à un coup d’État à l’ancienne avec des chars dans les rues sont probablement très limités. Après qu’un juge de la Cour suprême a averti du potentiel de violence politique, Bolsonaro a ostensiblement dit à ses partisans de ne pas organiser une « nouvelle invasion du Capitole ».

Mais compte tenu de son langage chargé, qui répète souvent celui de sa vedette politique – l’ancien président américain Donald Trump – les critiques au Brésil et au-delà mettent toujours en garde contre le potentiel de perturbation ou de violence.

“La rhétorique imprudente et dangereuse du président Bolsonaro sur la fraude électorale soulève[s] de sérieuses craintes qu’il entrave potentiellement un transfert pacifique du pouvoir s’il perd », a écrit ce mois-ci un groupe de 39 législateurs américains dirigé par le sénateur Patrick J. Leahy (D-Vt.) au président Biden. “Ayant personnellement vécu les horreurs de l’insurrection du 6 janvier, nous n’en connaissons que trop bien les conséquences.”

Les sondages suggèrent que Lula est à une distance frappante de 50% des voix – la marge requise pour éviter un second tour le 30 octobre. En cas de victoire pure et simple, toute tentative de Bolsonaro de s’accrocher au pouvoir se heurterait à des institutions plus faibles que celles des États-Unis – et serait le plus grand défi à la démocratie ici depuis la fin de la dictature en 1985. S’il gagne quatre Plus d’années, disent les critiques, la quatrième plus grande démocratie du monde pourrait subir une nouvelle érosion des institutions. Cela marquerait également une autre victoire pour l’extrême droite mondiale, après des victoires majeures ce mois-ci en Italie et en Suède.

Un transfert pacifique du pouvoir après une perte de Bolsonaro pourrait être un moment historique d’un autre genre. Le président russe Vladimir Poutine est de plus en plus isolé dans le monde et fait l’objet de plus de critiques dans son pays suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’autocrate élu Recep Tayyip Erdogan en Turquie pourrait faire face à une campagne de réélection difficile l’année prochaine, tout comme le gouvernement polonais de droite lors des élections législatives. Le fait que Bolsonaro entre doucement dans la nuit politique pourrait signaler que la marée illibérale, construite sur le populisme, la polarisation, le dédain des électeurs et la mésinformation et la désinformation, pourrait commencer à refluer.

“Si Bolsonaro perd, ce sera important”, a déclaré Richard Youngs, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace. « Le fait que le Brésil ait reculé en termes de qualité démocratique explique en grande partie ces tendances globales négatives. Je pense qu’un certain nombre d’autocrates pourraient très bien être mis sur la défensive.

Frederick Wassef, l’avocat de Bolsonaro, a déclaré au Washington Post qu’il y avait eu une « manipulation flagrante » des sondages d’opinion et a averti que « diverses forces nationales et étrangères » organisaient un « coup d’État » contre son client.

Bolsonaro, a-t-il dit, prendra « toutes les mesures légales » pour contester toute victoire de Lula, et il a suggéré que la droite protesterait ou organiserait des grèves nationales si son candidat perdait.

“Je ne crois en rien de sérieux, en termes de violence”, a déclaré Wassef. “Mais les gens ne vont pas rester les bras croisés alors que la chaise est volée à un président pour qui tout le monde a voté et aimé.”

Bolsonaro a pendant des mois jeté les bases pour imputer une perte à la fraude électorale. En juillet, il a convoqué des dizaines de diplomates étrangers à la résidence présidentielle pour entendre ses affirmations selon lesquelles le système de vote électronique, jugé fiable par les spécialistes électoraux, était facilement manipulable. Il a cité une enquête policière de 2018 sur un incident au cours duquel un pirate informatique a pénétré dans le système interne de l’autorité électorale nationale. L’autorité a déclaré que le pirate informatique n’avait pas eu accès aux machines à voter ou aux codes sources, et ne pouvait pas modifier les données ou compromettre les résultats.

Ces prétendues vulnérabilités électorales – rejetées par des experts indépendants – ont été reprises par des membres de l’armée brésilienne. Bolsonaro a également fait pression pour que l’armée procède à un décompte des voix en parallèle avec les responsables électoraux. Un compromis avec les responsables électoraux permettra à l’armée de vérifier un petit échantillon des bulletins de vote déposés dimanche.

Avec de nombreux commandants militaires dans l’administration de Bolsonaro et d’autres postes gouvernementaux, jusqu’à 37 % des Brésiliens pensent que Bolsonaro pourrait tenter un coup d’État, selon un sondage Datafolha en juillet.

La dictature de droite du Brésil, qui a contrôlé le pays de 1964 à 1985, a essayé de maintenir un vernis de démocratie. Au cours de son mandat, au moins 434 personnes ont été tuées ou ont disparu. Les techniques de torture des dissidents comprenaient des crucifixions simulées. Le Congrès est resté ouvert, mais il a fonctionné en grande partie comme un tampon en caoutchouc. Les élections ont été truquées et la plupart des partis politiques ont été abolis.

L’armée est désormais considérée comme dépourvue de l’ambition de diriger le pays, et peu de gens pensent qu’elle a le courage ou l’intérêt d’une action qui conduirait presque sûrement à des sanctions américaines et européennes rapides.

“Ils ne respectent pas la démocratie, ils ne respectent pas le Congrès et ils ne respectent pas le système judiciaire”, a déclaré João Roberto Martins Filho, un professeur à l’Université fédérale de São Carlos et ancien président de l’Association brésilienne des études de défense. «Mais ils respectent les généraux américains. Ils ont donc peut-être écouté tous les messages que les États-Unis leur ont envoyés. Ils savent qu’un coup d’État traditionnel ne fonctionnera pas.

Cela n’a pas empêché les rumeurs de coup d’État parmi certains acteurs du pouvoir brésiliens, qui s’inquiètent d’un retour du Parti des travailleurs de gauche, qui a dirigé le pays pendant 13 ans jusqu’en 2016 et a vu un président destitué, et l’autre – Lula – emprisonné pour une un an et demi pour corruption présumée (la condamnation a finalement été annulée et Lula a été libéré).

En août, la police agissant sur mandat délivré par le juge de la Cour suprême qui dirige l’autorité électorale du Brésil a perquisitionné les domiciles de plusieurs dirigeants d’entreprises pro-Bolsonaro qui auraient envisagé un éventuel renversement d’un groupe de texte privé.

Les analystes disent que la plus grande menace est un scénario du livre de Trump, dans lequel Bolsonaro allègue une fraude et refuse de reconnaître le résultat des élections.

“Il pourrait appeler ses partisans à descendre dans la rue et provoquer des troubles, surtout s’il y a un second tour”, a déclaré Guilherme Casarões, analyste politique à la Fondation Getulio Vargas à São Paulo. “Il pourrait essayer de renverser les résultats ou de forcer l’état d’urgence afin de pouvoir reporter le deuxième tour à l’année prochaine.”

Bolsonaro, protégé par son procureur général, a esquivé les enquêtes officielles sur des actes répréhensibles présumés. Mais diverses accusations – y compris un accord gonflé sur le vaccin contre le coronavirus au ministère de la Santé – pourraient l’embrouiller une fois qu’il quittera ses fonctions. Une démonstration de force pourrait servir d’avertissement à l’establishment politique brésilien pour qu’il recule.

L’incertitude a mis le pays sur les nerfs. Les anciens candidats à la présidentielle de tous les horizons politiques ont apporté leur soutien à Lula au nom de la « démocratie ». En août, des milliers de Brésiliens se sont rassemblés à la faculté de droit de l’Université de São Paulo, site d’une manifestation contre la dictature en 1977, pour se rassembler pour l’État de droit. Des militants ont rédigé un nouveau “manifeste” dénonçant le risque d’une rupture avec la démocratie.

“Nous avons traversé une période difficile, très polarisée, comme aux États-Unis”, a déclaré l’un des auteurs du “manifeste”, Thiago Pinheiro Lima, un procureur qui travaille avec les autorités électorales. “Nous voulons éviter un épisode tel que l’invasion du Capitole.”

“J’ai peur”, a-t-il ajouté. « Nous avons une démocratie fragile et nous subissons une rhétorique forte et agressive de discrédit des institutions et du processus de vote depuis quelques années maintenant. Cela nous fait craindre une rupture institutionnelle.

Bolsonaro, qui parle souvent de manière contradictoire, a cherché à la fois à rassurer et à menacer.

“Si c’est la volonté de Dieu, je continuerai”, a-t-il déclaré dans une interview avec un groupe de podcasteurs évangéliques ce mois-ci. “Si ce n’est pas le cas, nous passerons la ceinture et je prendrai ma retraite, car à mon âge, je n’ai plus rien à faire ici sur Terre.” Cinq jours plus tard, il avait un message très différent, disant à un journaliste de télévision lors d’une visite à Londres pour les funérailles de la reine Elizabeth II que “si j’obtiens moins de 60% des voix, quelque chose d’anormal s’est produit”.

Certains analystes avertissent qu’une perte pour Bolsonaro ne doit pas être interprétée comme une approbation de la démocratie, mais plutôt comme le rejet d’un dirigeant qui n’a pas tenu ses promesses et a laissé le pays avec une inflation extrêmement élevée et un taux de pauvreté à peu près inchangé depuis le jour de son entrée en fonction.