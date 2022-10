Élection au Brésil : Bolsonaro, à la traîne de Lula dans les sondages, obtient une approbation clé

RIO DE JANEIRO – Le président brésilien en exercice Jair Bolsonaro a clôturé hier soir sa campagne d’outsider dans son État natal de Rio de Janeiro. Des milliers de supporters enthousiastes de Bolsonaro, vêtus des maillots de football jaunes du Brésil, ont rempli la place de Campo Grande, une banlieue ouest de Rio de Janeiro.

Au milieu d’une chaleur torride, qui a provoqué quelques urgences médicales, le populaire télévangéliste brésilien Silas Malafaia et le gouverneur de Rio de Janeiro Claudio Castro ont réchauffé la foule. Le rassemblement était à la fois un rassemblement militaire, un rassemblement de campagne et un renouveau religieux. Le second tour des élections aura lieu ce dimanche.

Bolsonaro a conduit la foule à chanter des chansons militaires brésiliennes patriotiques, tandis que Castro et d’autres ont mis en garde contre le retour de Luiz Inacio Lula da Silva, communément appelé Lula, et du Parti des travailleurs. Malafaia a dirigé la foule dans une interprétation de la prière du Seigneur.

Bolsonaro a évoqué sa vision d’un retour à un Brésil de foi religieuse.

“Je suis catholique, ma femme est évangélique et Dieu a été bon pour nous… Je me mets à genoux tous les matins pour prier pour être guidé.”

BOLSONARO DU BRÉSIL, LULA VA AU TOURNAGE À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Bolsonaro est resté fidèle aux thèmes éprouvés de la guerre culturelle, mettant l’accent sur son conservatisme social inébranlable et le mettant en contraste avec le désordre et le chaos présumés posés par une troisième administration Lula.

“Voulons-nous un pays de paix et de tranquillité, d’ordre et de progrès, ou voulons-nous revenir aux anciennes méthodes de corruption auxquelles nous pouvons nous attendre avec le Parti des travailleurs… nous ne voulons pas la légalisation de la drogue au Brésil, et nous aussi ne voulons pas d’idéologie de genre pour nos enfants.”

Bolsonaro a également mis en avant le soutien social fourni aux Brésiliens pauvres et ouvriers pendant la pandémie de COVID-19.

“Nous avons créé Auxilio Brasil, qui paie 600 R$ par mois (environ 120 USD), pour remplacer Bolsa Familia, qui ne payait que 190 R$ par mois (environ 38 USD), et ceux qui travaillent ne perdront pas leurs avantages.”

Faisant référence à son penchant pour les déclarations politiquement incorrectes, a expliqué Bolsonaro.

“Quelques personnes disent qu’elles ne voteront pas pour moi parce que je maudis, je dis des choses grossières. De temps en temps, je fais ça, mais je ne suis pas un voleur.”

QUI EST LE SOCIALISTE DU BRÉSIL, EX-CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE ?

L’approche franche de Bolsonaro, associée à un rebond économique, semble avoir un certain effet. Malgré les sondages du mois dernier qui ont largement montré une victoire confortable pour Lula, Bolsonaro a choqué la nation avec une performance meilleure que prévu au premier tour, forçant Lula à un deuxième tour de scrutin le 30 octobre.

Lula est un dirigeant syndical de longue date et un ancien président de deux mandats qui a quitté ses fonctions en tant que l’un des dirigeants les plus populaires du Brésil. Néanmoins, une série de scandales impliquant la compagnie pétrolière d’État Petrobras et le géant de la construction Odebrecht ont conduit à sa condamnation et à son emprisonnement pour corruption et blanchiment d’argent. La Cour suprême du Brésil a annulé la condamnation pour un détail technique, ouvrant la voie à Lula pour se présenter cette année pour un troisième mandat sans précédent.

JAIR BOLSONARO PROUVE QUE LES SONDAGES SONT FAUX ET FORCE L’OPPOSANT SOCIALISTE AU RUN-OFF

Comme Bolsonaro, Lula reste une figure très polarisante. Pour ses partisans, il est un champion héroïque de la classe ouvrière qui a présidé une période au cours de laquelle les fortunes économiques du Brésil ont explosé. Pour ses détracteurs, il incarne la culture de la corruption et de l’incompétence qui a vu son prédécesseur, Dilma Rousseff, destitué de ses fonctions et a porté Bolsonaro au pouvoir en 2018, sur la promesse d’une gouvernance propre.

Actuellement, les sondages se sont considérablement resserrés. Cependant, l’ancien capitaine de l’armée bourru est toujours à la traîne à un chiffre dans la plupart des sondages.

Si Bolsonaro remporte une victoire improbable, il devra probablement remercier le gouverneur de l’État de Minas Gerais, Romeu Zema. Homme d’affaires qui dirigeait la grande chaîne de magasins d’électroménagers de sa famille avant d’entrer en politique, Zema est une figure charnière qui, dans une certaine mesure, se tient en dehors de la division politique Bolsonaro/Lula.

Zema reproche au Parti des travailleurs une gouvernance incompétente et nuisible tant au niveau de l’État qu’au niveau national.

“Le Parti des Travailleurs prétend être le parti de la justice sociale, mais si on l’analyse froidement, rationnellement, c’est vraiment le parti de l’appauvrissement… J’ai une grande peur quand je parle du Parti des Travailleurs. La seule chose qu’ils savent faire bien est de tromper les gens avec de belles paroles… mais quand il s’agit de résoudre des problèmes, elles manquent.”

UNE VICTOIRE DE GAUCHE AUX ÉLECTIONS DU BRÉSIL POURRAIT ÊTRE LA LIGNE DE VIE CUBA, LE VENEZUELA A BESOIN MAINTENANT

Son Partido Novo, ou Nouveau Parti, est souvent classé comme un parti libertaire ou libéral classique, mais Zema le voit différemment.

“Je dirais que nous sommes un parti de droite, mais nous ne nous mêlons pas du débat sur les questions sociales. Cette question des questions sociales dépend du point de vue de chacun. Pour moi, c’est une perte de temps… Je ne voulez en savoir plus sur votre vie personnelle.”

Zema est actuellement le seul gouverneur de son parti dans le pays, et son idéologie diverge, en ce sens, des vues sociales du mouvement Bolsonaro.

Son objectif économique est une approche d’un gouvernement efficace et efficient qui a fait de lui l’un des gouverneurs les plus populaires du pays, puisqu’il a remporté les élections dans le célèbre État phare mercuriel, avec 56% des voix.

Aucun président dans l’histoire du Brésil n’a été élu sans avoir remporté son État du Minas Gerais. L’État riche en voix, le deuxième du Brésil, a également opté pour Lula au premier tour par une marge étroite. Zema cherche à changer cela.

UNE VICTOIRE DE GAUCHE AUX ÉLECTIONS DU BRÉSIL POURRAIT ÊTRE LA LIGNE DE VIE CUBA, LE VENEZUELA A BESOIN MAINTENANT

“Dans le cas du candidat Lula, il y avait une image qu’entre 2003 et 2010, pendant les huit années où il a été président, son administration a fait du bon travail, mais cette image n’est que de la propagande, elle n’existait pas vraiment.”

Zema insiste sur sa conviction que Lula a gâché l’opportunité qui lui a été donnée par le peuple brésilien.

« Sous le gouvernement Lula, nous avions toutes les conditions nécessaires pour faire des réformes : réforme des retraites, réforme administrative, réforme politique… il avait une base politique au Congrès, il avait de la popularité, il avait de la crédibilité, et qu’a-t-il fait ? Rien ! “

LE MINISTRE BRÉSILIEN DE L’ÉCONOMIE AVERTIT LE MONDE DE LA STAGFLATION ET DES “TEMPS TRÈS DIFFICILES À VENIR”

Cependant, Zema est un grand fan des réformes favorables au marché prônées par le ministre de l’Economie Paulo Guedes.

“J’aime le ministre Paulo Guedes. J’apprécie son travail. Je sais qu’il aurait aimé faire beaucoup plus, mais en tant que gouverneur, je sais très bien à quel point les processus au sein de la structure gouvernementale sont lents.”

Il soutient qu’il est difficile de lutter contre les institutions brésiliennes, mais “nous avançons dans la bonne direction, pas à la vitesse souhaitée, mais nous avançons et nous avons fait des progrès. Nous avons eu une réforme des retraites dans le gouvernement Bolsonaro”.

En ce qui concerne les calculs électoraux, seuls trois des 26 États du Brésil représentent 40 % de sa population, Sao Paulo avec 22 %, Minas Gerais avec 12 % et Rio de Janeiro avec 8 %.

Bolsonaro doit gagner ces États, et par de larges marges, en particulier à Sao Paulo, pour compenser les énormes décomptes de voix de Lula dans le bastion du Parti des travailleurs de la région du Nord-Est, où il est susceptible de gagner des États comme Bahia, Ceara et son Pernambuco natal en des marges de 30, voire 40 points.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La fracture Nord/Sud est énorme au Brésil, et cette ligne de partage traverse en quelque sorte le Minas Gerais. Les parties sud et ouest bordant Rio de Janeiro et Sao Paulo tendent davantage vers Bolsonaro, tandis que Lula s’en sort mieux dans la partie nord du Minas Gerais, bordant Bahia.

Certains pensent que Zema nourrit des ambitions présidentielles. Ce calcul dépendra en grande partie de qui gagnera ce week-end, mais Zema semble être un candidat qui a un certain attrait pour les électeurs de Bolsonaro et de Lula, et qui a fait ses preuves dans le secteur privé et dans le gouvernement présidant un État. de 20 millions de personnes.