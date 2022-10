Élection au Brésil 2022 : ce que vous devez savoir

Les Brésiliens se rendent aux urnes dimanche pour choisir entre deux candidats très différents à la présidence représentant des visions radicalement différentes pour le plus grand pays d’Amérique latine alors qu’il tente de sortir d’une pandémie dévastatrice face à des perspectives économiques incertaines. Le titulaire Jair Bolsonaro, le populiste de droite qui est passé des franges politiques à la présidence en 2018 sur des promesses de lutte contre la corruption et de développement de l’économie, tente de repousser un défi de taille de Luis Inácio Lula da Silva, l’ancien de gauche président à deux mandats qui s’est présenté cette année comme un défenseur de la jeune démocratie brésilienne.

Depuis des mois, Bolsonaro sème le doute sur la sécurité des élections. Son avocat a déclaré au Washington Post cette semaine que Bolsonaro ne peut perdre que par fraude, et qu’en cas de victoire de Lula, ils utiliseraient “toutes les mesures légales” pour le contester.

Voici ce que vous devez savoir.

Le premier tour de l’élection aura lieu ce dimanche 2 octobre. Il n’y a pas de vote anticipé avant le jour du scrutin. Si aucun candidat n’atteint 50% des voix, les deux premiers iront à un second tour dans quatre semaines, le dimanche 30 octobre.

Quels postes sont contestés ?

En plus du président et du vice-président, les Brésiliens éliront un tiers du Sénat, les 513 membres de la Chambre des députés, les gouverneurs des États et les législateurs des États. Les courses du Congrès seront décidées en un seul tour; les courses au poste de gouverneur peuvent aller à un deuxième tour, également le 30 octobre, si aucun candidat n’atteint la majorité.

Qui sont les favoris pour le président?

Il y a 11 candidats, mais deux sont clairement en tête. Lula, 76 ans, est un lion de la gauche latino-américaine. Politicien charismatique, il a été élevé dans la pauvreté, a été métallurgiste et dirigeant syndical et a été président de 2003 à 2010. Son administration est connue pour ses programmes massifs de protection sociale, financés par un boom régional des matières premières, qui ont sorti des millions de personnes de la pauvreté.

Lula a été reconnu coupable de corruption et emprisonné en avril 2018 dans le cadre de l’enquête “Lava jato” sur un plan massif de pots-de-vin impliquant la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras qui a pris au piège des politiciens et des dirigeants d’entreprise à travers l’Amérique latine. Son emprisonnement l’a empêché de se présenter à la présidence cette année-là. Il a été libéré par la Cour suprême du Brésil en novembre 2019 et sa condamnation a été annulée en avril 2021.

Bolsonaro, 67 ans, est un ancien capitaine de l’armée et membre du Congrès qui a remporté plus de 55% des voix au second tour en 2018 pour remporter la présidence. Il est connu comme le “Trump of the Tropics” pour son style clair et parfois abrasif, ses liens avec les stratèges de Trump – notamment Stephen K. Bannon – et son affinité pour l’ancienne dictature militaire du Brésil.

C’est un titre que Bolsonaro et Donald Trump ont adopté. L’ancien président américain a approuvé le président sortant brésilien le mois dernier : Bolsonaro “a fait un EXCELLENT travail pour le merveilleux peuple du Brésil”, a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social. “Quand j’étais président des États-Unis, il n’y avait aucun autre dirigeant de pays qui m’appelait plus que Jair pour demander des réductions tarifaires et fiscales, des renégociations commerciales, des politiques renforcées en matière de drogues et de frontières (pour mettre les “méchants” en prison !), Aide militaire , & Suite.”

En tant que président, Bolsonaro a présidé à l’accélération de la déforestation de l’Amazonie. Et il a été accusé d’avoir mal géré le coronavirus – en le rejetant, en faisant la promotion de son traitement non prouvé et potentiellement nocif avec l’hydroxychloroquine et en décourageant l’utilisation de vaccins – dans un pays qui a subi plus de 685 000 décès dus au covid-19.

Bolsonaro contre Lula : un référendum sur la jeune démocratie brésilienne

Tout au long de la campagne, les sondages ont constamment montré que Lula était en tête de Bolsonaro, actuellement avec des points de pourcentage à deux chiffres, la marge s’élargissant à l’approche du jour du scrutin. Il est possible que Lula gagne au premier tour.

Christopher Garman, directeur général pour les Amériques chez Eurasia Group, souligne le choc de l’inflation mondiale au second semestre 2021. Cela a fait baisser le revenu réel au Brésil, ce qui a le plus durement touché les familles à faible revenu. L’inflation est maintenant en baisse et l’économie brésilienne se redresse, mais le revenu réel n’est pas revenu aux niveaux d’avant la pandémie.

“Nous voyons cela dans de nombreux pays”, a déclaré Garman. “Être un titulaire dans cet environnement est difficile.”

Nick Zimmerman, membre mondial du Wilson Center’s Brazil Institute, affirme que plusieurs facteurs se sont réunis pour Lula. L’ancien président s’est présenté comme le candidat de la démocratie ; il a construit une large coalition, enrôlant d’anciens rivaux politiques tels que son colistier, Geraldo Alckmin, un ancien gouverneur de centre-droit de São Paulo, pour vaincre Bolsonaro.

“Il est devenu le candidat de la grande tente”, a déclaré Zimmerman. « Bolsonaro a vraiment polarisé la population brésilienne. L’économie, bien qu’elle s’améliore ces derniers temps, ne s’est pas très bien comportée. La pandémie a été brutale au Brésil.

“C’est un peu la tempête parfaite.”

À l’approche du jour des élections au Brésil, la peur de la violence grandit

La rhétorique de Bolsonaro avant les élections a fait craindre un retour en arrière dans la quatrième plus grande démocratie du monde.

Tout au long de sa présidence, Bolsonaro a remis en question l’intégrité du processus électoral – apparemment pour jeter les bases d’allégations de fraude s’il perd, ce qui fait craindre une insurrection du type du 6 janvier ou un coup d’État.

L’avocat de Bolsonaro, Frederick Wassef, a déclaré au Washington Post que toute victoire de Lula serait contestée par son client en utilisant “toutes les mesures légales”. À certains moments, Bolsonaro a déclaré qu’il respecterait le résultat électoral. Mais il a également déclaré que s’il ne remporte pas 60 % des voix dimanche, c’est peut-être parce que « quelque chose d’inhabituel » s’est produit au Tribunal électoral supérieur du Brésil.

Mercredi, le parti de Bolsonaro a affirmé, sans preuve, que les résultats des élections pourraient être manipulés par des employés et des sous-traitants du gouvernement « sans laisser de trace », a rapporté le New York Times. Le Tribunal supérieur électoral a rapidement rejeté les demandes.

Bolsonaro est un président sortant qui “a développé un récit de fraude électorale” et d’attaque contre les institutions électorales pendant des années, a déclaré Zimmerman, qui a également travaillé au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche en tant que directeur des affaires du Brésil et du cône sud sous l’administration Obama. “Cela fait partie de son arsenal depuis un certain temps.”

Au-delà de l’économie brésilienne, de la reprise après la pandémie et de la jeune démocratie, le sort de l’Amazonie est en jeu. Les «poumons du monde», la vaste forêt tropicale, dont 60% se trouve au Brésil, joue un rôle central dans la lutte contre le changement climatique en absorbant le dioxyde de carbone. Bolsonaro l’a décrit comme une ressource à exploiter pour sortir les Brésiliens de la pauvreté. La déforestation, due en grande partie à l’élevage de bétail, un secteur vital de l’économie brésilienne, a atteint un sommet en 15 ans sous la surveillance de Bolsonaro.