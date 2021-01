Une coalition de 11 sénateurs républicains a annoncé samedi qu’elle contesterait le résultat de l’élection présidentielle en votant pour rejeter les électeurs de certains États lorsque le Congrès se réunira la semaine prochaine pour certifier les résultats du collège électoral qui ont confirmé la victoire du président élu Joe Biden.

Le refus extraordinaire du président Donald Trump d’accepter sa défaite électorale et l’effort pour renverser la volonté des électeurs est devenu un moment déterminant pour les républicains et déchire le parti. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a exhorté les républicains à ne pas essayer d’annuler l’élection.

Les 11 sénateurs, dirigés par Ted Cruz du Texas, ont déclaré qu’ils voteraient contre certains électeurs de l’État à moins que le Congrès ne nomme une commission électorale pour procéder immédiatement à un audit des résultats des élections. Ils ont reconnu qu’il est peu probable qu’ils modifient les résultats de l’élection.

«Nous avons l’intention de voter le 6 janvier pour rejeter les électeurs des États contestés comme n’étant pas« régulièrement donnés »et« légalement certifiés »(la condition légale), à ​​moins et jusqu’à ce que cet audit d’urgence de 10 jours soit terminé», ont-ils écrit dans la déclaration .

«Nous ne prenons pas cette action à la légère», ont-ils déclaré.

Les républicains divisés sur la victoire de Biden

En réponse aux allégations non fondées de Trump sur la fraude électorale, les responsables électoraux bipartites et le procureur général de Trump de l’époque, William Barr, ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée et que les élections se sont déroulées sans heurts.

Les jours à venir ne devraient guère changer le résultat. Biden devrait être inauguré le 20 janvier après avoir remporté le vote 306-232 du collège électoral.

Le sénateur Josh Hawley du Missouri a été le premier à défier McConnell en annonçant qu’il se joindrait aux républicains de la Chambre pour s’opposer aux comptes de l’État lors de la session conjointe du Congrès de mercredi.

De l’autre côté de la scission du parti, le sénateur Ben Sasse du Nebraska a averti que de tels défis sont un «stratagème dangereux» menaçant les normes civiques de la nation.

Le problème oblige les républicains à faire des choix qui définiront les contours de l’ère post-Trump et d’un GOP en évolution. Pris au milieu, le vice-président Mike Pence, qui fait face à une pression croissante et à un procès des alliés de Trump pour son rôle de cérémonie dans la présidence de la session de mercredi.

«Je ne participerai pas à un projet visant à renverser les élections», a écrit Sasse dans un long article sur les réseaux sociaux. Sasse, candidat potentiel à la présidentielle 2024, a déclaré qu’il «exhortait également mes collègues à rejeter ce stratagème dangereux».

Trump, le premier président à perdre une candidature à la réélection en près de 30 ans, a attribué sa défaite à une fraude électorale généralisée, malgré le consensus des responsables électoraux non partisans selon lesquels il n’y en avait pas. Sur les quelque 50 poursuites que le président et ses alliés ont intentées contre des résultats électoraux, presque toutes ont été rejetées ou abandonnées. Il a également perdu deux fois à la Cour suprême des États-Unis.

Pourtant, le président a poussé les sénateurs républicains à poursuivre ses accusations sans fondement même si le collège électoral a déjà cimenté la victoire de Biden et qu’il ne reste plus que la reconnaissance formelle du décompte par le Congrès avant que le nouveau président ne prenne serment.

«Nous laissons les gens voter selon leur conscience», a déclaré le sénateur John Thune, le républicain de deuxième rang, aux journalistes au Capitole.

Les remarques de Thune en tant que whip du GOP chargé d’arrondir les votes montrent que le leadership républicain ne met pas sa force derrière les demandes de Trump, mais permet aux sénateurs de choisir leur voie. Il a noté la gravité de la remise en question du résultat des élections.

«C’est un problème qui est incroyablement conséquent, incroyablement rare historiquement et qui crée un précédent», a-t-il déclaré. «C’est un gros vote. Ils y réfléchissent.

Les républicains pro-Trump font pression sur Pence

Pence sera attentivement surveillé alors qu’il préside ce qui est généralement un décompte des votes de routine au Congrès, mais se dirige maintenant vers une confrontation prolongée qui pourrait se prolonger jusqu’à mercredi soir, en fonction du nombre de défis à relever.

Le vice-président est poursuivi par un groupe de républicains qui veulent que Pence ait le pouvoir d’annuler les résultats des élections en supprimant une loi de 1887 qui précise comment le Congrès gère le décompte des voix.

Le propre ministère de la Justice de Trump a peut-être compliqué ce qui est déjà un effort hautement improbable pour renverser le décompte rituel. Il a demandé à un juge fédéral de rejeter le procès en dernier ressort du représentant Louie Gohmert, R-Texas, et d’un groupe d’électeurs républicains de l’Arizona qui cherchent à forcer Pence à sortir de la simple cérémonie et à façonner le résultat du vote.

Lors d’un dépôt au tribunal du Texas, le ministère a déclaré avoir «poursuivi le mauvais défendeur» et que Pence ne devrait pas être la cible de l’action en justice.

«Une poursuite visant à établir que le vice-président a le pouvoir discrétionnaire sur le décompte, intentée contre le vice-président, est une contradiction juridique ambulante», fait valoir le ministère.

Un juge du Texas a rejeté le procès Gohmert vendredi soir. Le juge de district américain Jeremy Kernodle, nommé par Trump, a écrit que les plaignants «allèguent une blessure qui n’est pas assez traçable» à Pence, «et qu’il est peu probable que la réparation demandée soit réparée.»

Pour éviter un effondrement dramatique, McConnell a convoqué jeudi une conférence téléphonique avec les sénateurs républicains spécifiquement pour aborder la prochaine session conjointe et la logistique du décompte du vote, selon plusieurs républicains ayant accordé l’anonymat pour discuter de l’appel privé.

Le chef républicain a ostensiblement appelé Hawley à répondre aux questions sur son défi à la victoire de Biden, selon deux des républicains.

Mais il n’y a pas eu de réponse car Hawley était une non-présentation, ont déclaré les républicains.

Son bureau n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le sénateur Pat Toomey, R-Pa., Qui a reconnu la victoire de Biden et a défendu les systèmes électoraux de son état comme valides et précis, a pris la parole, s’opposant à ceux qui contestent les résultats de la Pennsylvanie et indiquant clairement qu’il n’est pas d’accord avec le plan de Hawley de contester le résultat. , a déclaré son bureau dans un communiqué.

McConnell avait précédemment averti les sénateurs du GOP de ne pas participer à la levée d’objections, affirmant que ce serait un vote terrible pour les collègues. En substance, les législateurs seraient contraints de choisir entre la volonté du président sortant et celle des électeurs.

Plusieurs républicains ont indiqué qu’ils subissaient la pression de leurs électeurs chez eux pour montrer qu’ils se battaient pour Trump dans sa campagne sans fondement pour rester au pouvoir.