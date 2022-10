Élection américaine : les bureaux renforcent la sécurité pour les élections de mi-mandat

Lorsque les électeurs du comté de Jefferson, dans le Colorado, voteront lors des élections de mi-mandat du 8 novembre, ils verront des agents de sécurité stationnés à l’extérieur des centres de vote les plus fréquentés.

Dans un bureau électoral à Flagstaff, en Arizona, les électeurs rencontreront du verre pare-balles et devront appuyer sur un buzzer pour entrer.

À Tallahassee, en Floride, les travailleurs électoraux compteront les bulletins de vote dans un bâtiment récemment renforcé avec des murs en fibre Kevlar ultra-résistante.

Stimulés par un déluge de menaces et le comportement intimidant des théoriciens du complot et d’autres bouleversés par la défaite électorale de l’ancien président Donald Trump en 2020, certains responsables électoraux à travers les États-Unis renforcent leurs opérations alors qu’ils se préparent pour une autre élection qui divise.

Une enquête de Reuters auprès de 30 bureaux électoraux a révélé que 15 d’entre eux avaient amélioré la sécurité de diverses manières, allant de l’installation de boutons de panique à l’embauche de gardes de sécurité supplémentaires en passant par la formation de tireur actif et de désescalade.

Reuters s’est concentré sur les bureaux situés dans les États du champ de bataille et sur les bureaux qui avaient ouvertement exprimé le besoin d’améliorations de la sécurité, par exemple dans des témoignages au Congrès. Bien que l’enquête ne parle pas de l’ampleur de ces mouvements, elle montre comment les responsables électoraux réagissent aux menaces dans les régions du pays où les élections seront probablement décidées.

Les responsables électoraux de tout le pays ont déclaré qu’ils se coordonnaient plus étroitement avec les forces de l’ordre locales pour réagir rapidement aux troubles. Beaucoup ont également formé des travailleurs à désamorcer les conflits et à échapper aux tireurs actifs.

Jusqu’à récemment, de telles menaces à la sécurité étaient considérées comme hypothétiques dans un pays qui a connu peu de cas de violence liée aux élections depuis les batailles pour les droits civiques des années 1960, lorsque la présence d’officiers armés intimidait parfois plutôt que de rassurer les électeurs noirs.

Désormais, ces risques sont considérés comme réels, a déclaré Tammy Patrick, conseillère principale au Democracy Fund, un groupe d’intérêt public non partisan fondé par l’entrepreneur et donateur démocrate Pierre Omidyar.

“La probabilité qu’ils se produisent a définitivement augmenté, donc tout le monde prend cela à cœur”, a-t-elle déclaré.

Les responsables électoraux de 12 États, dont certains ont payé pour des améliorations modérées de la sécurité, ont déclaré qu’ils n’avaient pas reçu suffisamment d’argent pour effectuer les mises à niveau souhaitées en raison d’obstacles bureaucratiques.

Dans le comté de Champaign, dans l’Illinois, le greffier Aaron Ammons aimerait installer des détecteurs de métaux dans son bureau, où les visiteurs ont filmé le personnel et l’aménagement de l’espace d’une manière qu’il a décrite comme menaçante.

“Cela nous donne l’impression d’être des cibles, ou que nous ne sommes pas une priorité au même titre que nos hommes et femmes en uniforme. Et nous sommes en première ligne de la démocratie, tout comme eux”, a déclaré Ammons.

Ammons a déclaré au Congrès en août que lui et sa femme avaient reçu des messages anonymes menaçant la vie de leur fille avant les élections de 2020, et il a déclaré à Reuters qu’il avait récemment vu quelqu’un filmer sa maison.

Le ministère américain de la Justice a déclaré avoir enquêté sur plus de 1 000 messages adressés aux travailleurs électoraux depuis les élections de 2020, dont plus de 100 qui pourraient justifier des poursuites. Reuters a documenté la campagne de peur menée contre les travailleurs électoraux dans une série de rapports d’enquête.

Sept cas ont été inculpés jusqu’à présent. La première condamnation a été prononcée jeudi, lorsqu’un homme du Nebraska a été condamné à 18 mois de prison pour avoir menacé un responsable électoral.

TRAVAILLEURS EFFRAYÉS

Un responsable électoral américain sur cinq a déclaré qu’il était peu probable qu’il conserve son poste jusqu’en 2024, date à laquelle les Américains se rendront à nouveau aux urnes pour élire un président, selon une enquête du Brennan Center for Justice publiée en mars. Ils ont cité le stress, les attaques des politiciens et la retraite imminente comme raisons.

L’amertume persistante des élections de 2020 a également effrayé de nombreux travailleurs temporaires qui enregistrent les électeurs, comptent les bulletins de vote et effectuent d’autres tâches qui rendent les élections possibles, selon les responsables.

Philadelphie a augmenté le salaire des travailleurs le jour des élections de 120 à 250 dollars pour aider les efforts de recrutement qui ont été compliqués par les craintes de harcèlement, ainsi que par un marché du travail tendu, a déclaré Omar Sabir, l’un des trois commissaires électoraux de la ville. Après avoir reçu des menaces de mort en 2020, il a lui-même changé ses habitudes de voyage.

“Vous devez garder la tête sur un pivot”, a déclaré Sabir. “Parfois, je fais des cauchemars en pensant à ça, quelqu’un s’approche et me fait du mal.”

MESURES PROTECTIVES

De nombreux responsables électoraux blâment la désinformation, comme les affirmations sans fondement de Trump concernant la fraude électorale lors des élections de 2020, pour la recrudescence des menaces.

Justin Roebuck, le greffier républicain du comté rural et conservateur d’Ottawa du Michigan, a déclaré que la rhétorique de Trump avait “vraiment empoisonné le puits”, inspirant d’autres candidats à semer le doute sur les élections. Au Michigan, les candidats républicains aux postes de gouverneur, de procureur général et à d’autres postes ont remis en question le résultat des élections de 2020.

Le bureau de Roebuck a organisé cette année un exercice de jeu de rôle de trois heures avec des responsables locaux de la gestion des urgences pour planifier comment réagir aux incidents violents. Ils ont également imprimé une brochure expliquant les procédures de vote que les travailleurs peuvent remettre aux gens pour désamorcer les confrontations avec quiconque remet en question agressivement leur travail.

En plus d’ajouter des murs en Kevlar, le bureau des élections du comté de Leon, en Floride, a organisé des formations de tir actives pour ses employés, installé du verre résistant aux balles et aux bombes et investi dans des caméras de sécurité et le stockage de fichiers vidéo, selon le superviseur des élections Mark Earley, qui dit qu’il reçoit fréquemment des appels hostiles et profanateurs d’étrangers.

“Je dois m’inquiéter du fait que mes employés quittent le bâtiment et marchent vers leurs voitures après la tombée de la nuit”, a-t-il déclaré.

Earley a payé pour renforcer la sécurité de son établissement avec une subvention 2020 du Center for Tech and Civic Life, un groupe à but non lucratif financé par le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Mais la Floride et 25 autres États ont depuis interdit ce financement extérieur.

MALHEUR DU FINANCEMENT

Les responsables électoraux disent avoir eu du mal à obtenir une aide fédérale pour les mesures de sécurité.

Les ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure ont déclaré cette année que des fonds seraient disponibles pour la sécurité des bureaux électoraux, mais cet argent a été réclamé par les services de police locaux et d’autres plus familiers avec ces programmes, a déclaré Amy Cohen, chef de l’Association nationale des élections d’État. Directeurs.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré que le groupe de travail de l’agence sur les menaces électorales avait travaillé depuis son lancement en 2021 pour orienter l’aide fédérale aux bureaux électoraux locaux pour améliorer la sécurité, et avait exhorté le Congrès à fournir davantage de financement de ce type.

Certains bureaux ont payé les améliorations de sécurité en réduisant ailleurs. Le comté de Jefferson, dans le Colorado, a réduit les envois postaux aux électeurs pour payer quatre agents de sécurité qui surveilleront les quatre lieux de vote les plus fréquentés dans les semaines entourant l’élection.

“Cela en vaut la peine pour nous, avoir la capacité d’être proactif plutôt que réactif”, a déclaré George Stern, le greffier du comté de Jefferson.



(Reportage d’Andy Sullivan à Washington, DC, et Julia Harte à New York; Reportage supplémentaire de Linda So, édité par Ross Colvin et Claudia Parsons)