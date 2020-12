La Cour suprême des États-Unis a rejeté la dernière tentative des républicains pour renverser la victoire du président élu Joe Biden en Pennsylvanie. Mais les représentants républicains disent même maintenant que ce n’est pas encore terminé.

Donald Trump et ses équipes juridiques ont contesté les résultats officiels des élections du 3 novembre, mais les contestations judiciaires ont systématiquement été rejetées devant les tribunaux d’État. Pendant ce temps, le président sortant a continué de répéter les allégations de fraude généralisée, sans preuves.

Cette fois, même le plus haut tribunal du pays avec sa majorité conservatrice n’a pas été impressionné.

La Cour suprême, sans commentaire, a refusé de remettre en cause mardi le processus de certification en Pennsylvanie. Le gouverneur démocrate, Tom Wolf, a déjà certifié la victoire de 80000 personnes de Biden sur Trump.

Les 20 électeurs de l’État doivent se réunir le 14 décembre pour voter pour Biden.

Dans tous les cas, Biden a remporté 306 votes électoraux, donc même si les résultats de la Pennsylvanie avaient été mis en doute, il aurait toujours plus que les 270 voix électorales nécessaires pour devenir président.

La décision du tribunal de ne pas intervenir est intervenue dans un procès dirigé par le représentant républicain américain Mike Kelly du nord-est de la Pennsylvanie et le candidat républicain au Congrès – et favori de Trump – Sean Parnell, qui a perdu contre le représentant américain de la région de Pittsburgh, Conor Lamb, (démocrate).

La Haute Cour de l’État a déclaré que les plaignants avaient attendu trop longtemps pour déposer la contestation et a noté la demande stupéfiante des républicains qu’une élection entière soit annulée rétroactivement.

Les républicains avaient supplié les juges d’intervenir immédiatement après que la Cour suprême de l’État eut rejeté leur dossier la semaine dernière.

Les républicains soutiennent que la vaste loi de vote par correspondance de Pennsylvanie est inconstitutionnelle car elle a nécessité un amendement constitutionnel pour autoriser ses dispositions. Un seul législateur républicain de l’État a voté contre son adoption l’année dernière par la législature contrôlée par les républicains de Pennsylvanie.

« Même les personnes nommées par Trump et les républicains ont vu cela pour ce que c’était: une mascarade », a déclaré Lamb sur Twitter.

Dans les dossiers judiciaires, les avocats de Pennsylvanie et le gouverneur Tom Wolf (démocrate) avaient qualifié les allégations du procès de «fondamentalement frivoles» et sa requête «l’une des invocations les plus dramatiques et perturbatrices du pouvoir judiciaire de l’histoire de la République».

« Aucun tribunal n’a jamais émis d’ordonnance annulant la certification par un gouverneur des résultats de l’élection présidentielle », ont-ils écrit.

Le sénateur républicain américain Ted Cruz, du Texas, avait proposé de plaider l’affaire, si la haute cour s’en chargeait. « Je suis déçu que la Cour ait décidé de ne pas entendre l’affaire contestant les résultats des élections en Pennsylvanie », a déclaré Cruz dans un tweet mercredi. « La colère et la division que nous voyons à travers le pays doivent être résolues. »

«Ce n’est pas fini»: que feront les républicains ensuite?

Ayant perdu la demande d’intervention immédiate du tribunal, Greg Teufel, avocat de Kelly et Parnell, a déclaré qu’il déposerait une demande distincte pour demander au tribunal d’examiner l’affaire au fond de manière accélérée.

Les espoirs d’intervention immédiate concernant les élections du 3 novembre ont été « considérablement atténués » par l’action du tribunal mardi, a déclaré Teufel.

« Mais ce n’est en aucun cas terminé », a déclaré Kelly à Fox News.

Pendant ce temps, le président élu Joe Biden se réjouit du jour de l’inauguration en janvier,

Biden a battu Trump par plus de 80 000 voix en Pennsylvanie, un État que Trump avait remporté en 2016. La plupart des bulletins de vote par correspondance ont été soumis par des démocrates.

Dans le procès sous-jacent, Kelly, Parnell et les autres plaignants républicains avaient cherché soit à rejeter les 2,5 millions de bulletins de vote par correspondance soumis en vertu de la loi, soit à effacer les résultats des élections et à ordonner à la législature sous contrôle républicain de l’État de choisir la présidentielle de Pennsylvanie. les électeurs.