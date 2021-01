Le président Donald Trump a harcelé et plaidé le chef des élections de Géorgie pour qu’il annule la victoire de Joe Biden dans l’État, suggérant dans un appel téléphonique que le fonctionnaire «trouve» suffisamment de votes pour donner la victoire à Trump.

La conversation de samedi était la dernière étape d’un effort sans précédent d’un président en exercice pour faire pression sur un fonctionnaire de l’État pour qu’il annule le résultat d’une élection libre et juste qu’il a perdue. L’intervention renouvelée et les allégations persistantes et infondées de fraude du premier président à perdre sa réélection en près de 30 ans surviennent près de deux semaines avant que Trump ne quitte ses fonctions et deux jours avant le double second tour en Géorgie qui déterminera le contrôle du Sénat.

Trump a confirmé dans un tweet dimanche qu’il s’était entretenu avec le secrétaire d’État géorgien, le républicain Brad Raffensperger, un jour plus tôt.

Des extraits audio de la conversation ont été publiés en ligne par le Washington Post. Un enregistrement de l’appel a ensuite été obtenu par l’Associated Press d’une personne qui était en ligne.

Le président, qui a refusé d’accepter sa défaite face au président élu démocrate, est entendu dire à Raffensperger à un moment donné: «Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux simplement trouver 11 780 votes, soit un de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État.

La Géorgie a certifié les résultats des élections montrant que Biden a remporté les élections de l’État le 3 novembre par 11 779 voix.

La Maison Blanche a renvoyé des questions à la campagne de réélection de Trump, qui n’a pas répondu dimanche à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique. Le bureau de Raffensperger n’a pas répondu à un message texte demandant un commentaire.

Trump a attaqué à plusieurs reprises la manière dont Raffensperger a dirigé les élections en Géorgie, affirmant sans preuve que les 16 votes électoraux de l’État avaient été attribués à tort à Biden.

« Il n’a aucune idée! » Trump a tweeté à propos de Raffensperger, affirmant que le responsable de l’État «n’était pas disposé ou incapable» de répondre aux questions sur une série d’allégations concernant le traitement des bulletins de vote et les électeurs qui ont été démystifiés ou abattus par les juges et les autorités électorales.

Réponse Twitter de Raffensperger: «Respectueusement, Président Trump: Ce que vous dites n’est pas vrai. La vérité sortira. »

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors des élections, ce que plusieurs responsables électoraux à travers le pays, ainsi que l’ancien procureur général de Trump, William Barr, ont confirmé. Les gouverneurs républicains de l’Arizona et de la Géorgie, États clés du champ de bataille cruciaux pour la victoire de Biden, se sont également garantis de l’intégrité des élections dans leurs États. Presque toutes les contestations judiciaires de Trump et de ses alliés ont été rejetées par des juges, dont deux rejetées par la Cour suprême, qui comprend trois juges nommés par Trump.

Le second tour du Sénat oppose le sénateur Kelly Loeffler au démocrate Raphael Warnock et le sénateur David Perdue au démocrate Jon Ossoff. Avec le Sénat à gagner, les candidats et les groupes extérieurs qui les soutiennent ont dépensé des centaines de millions de dollars dans les concours, inondant la Géorgie d’annonces télévisées, de courrier, d’appels téléphoniques et de coups de porte.

Loeffler a déclaré qu’elle n’avait pas décidé de se joindre à ses collègues républicains pour contester la légitimité de la victoire de Biden sur Trump. Les candidats démocrates dont les victoires mardi aideraient à éliminer les obstacles au programme de la nouvelle administration attendaient une visite de campagne du vice-président élu Kamala Harris.

Trump a persisté à attaquer les principaux républicains de Géorgie pour sa perte électorale dans l’État, faisant craindre que ses paroles ne poussent certains républicains à rester à l’écart des urnes.

« Je crois que nous gagnerons mardi grâce à l’élan de la base, l’énergie du mouvement sans précédent en Géorgie en ce moment », a déclaré Ossoff à « State of the Union » de CNN. Il a déclaré: « On a l’impression en Géorgie que nous sommes sur le point de remporter une victoire historique. »

Loeffler, interrogée sur la possibilité de se ranger du côté du groupe croissant de républicains du Sénat cherchant à contester le décompte du collège électoral, a déclaré qu’elle «regardait de très près, et j’ai été l’une des premières à dire que tout est sur la table. Elle a dit à «Fox News Sunday» que «je me bats pour ce président parce qu’il s’est battu pour nous. Il est notre président et nous allons continuer à nous assurer que ce sont des élections équitables.

Warnock, le pasteur principal de l’église baptiste Ebenezer à Atlanta qui a continué à prêcher alors qu’il faisait campagne pour le poste, a semblé faire allusion au second tour dans un message délivré dimanche. Il a dit aux téléspectateurs qui regardaient à distance en raison de la pandémie qu’ils sont «au bord de la victoire» dans leur vie s’ils acceptent que Dieu les a déjà équipés de la capacité de vaincre leurs adversaires.

«Quand Dieu est avec vous, vous pouvez vaincre des géants», a déclaré Warnock, qui a mis fin au service du matin en encourageant les Géorgiens à voter mardi. «Il est très important que votre voix soit entendue en ce moment décisif dans notre pays», a-t-il déclaré. « Je ne serais pas assez présomptueux pour vous dire pour qui voter. »

Loeffler a été nommée pour combler un poste vacant lorsque le républicain Johnny Isakson a démissionné de son siège, et elle sera au Sénat, gagner ou perdre la semaine prochaine, jusqu’à ce que l’élection soit certifiée. Le siège de Perdue sera temporairement vacant après l’expiration de son mandat dimanche au bout de six ans.

Harris devait être à Savannah dimanche après-midi. Trump et Biden prévoient lundi des efforts de dernière minute en personne pour mobiliser les électeurs après que plus de 3 millions de personnes aient voté tôt.

Le président continue de créer des turbulences pour Loeffler et Perdue en remettant en question la victoire étroite de Biden en Géorgie et la fiabilité des systèmes électoraux de l’État.

Trump a également tweeté que le gouverneur de Géorgie Brian Kemp et le lieutenant-gouverneur Geoff Duncan, également républicains, «ont fait moins que rien. Ils sont une honte pour le grand peuple de Géorgie! »

Le président a appelé la semaine dernière Kemp à démissionner; le gouverneur l’a rejeté comme une «distraction».

Malgré les attaques, Loeffler a déclaré qu’elle pensait que les électeurs tiendraient compte de l’appel attendu de Trump lors de sa prochaine visite selon laquelle ils devraient se présenter.

« Il va dire la même chose aux électeurs: vous devez sortir et voter pour la Géorgie, car c’est trop important », a déclaré Loeffler.

Perdue, qui est en quarantaine après avoir été exposé à un membre du personnel atteint du coronavirus et ne comparaîtra pas avec Trump lors du rassemblement de lundi, a déclaré qu’il aurait rejoint la contestation électorale au Sénat s’il avait été à Washington. «J’encourage mes collègues à s’opposer. C’est quelque chose que le peuple américain exige en ce moment », a-t-il déclaré à« Sunday Morning Futures »de Fox News Channel.