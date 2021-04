Le conseil exécutif de la CDU a tenu un débat virtuel de six heures lundi soir pour discuter de la nomination de Laschet ou du dirigeant de la CSU, Markus Soeder, comme candidat de l’alliance pour remplacer Angela Merkel à la tête du gouvernement allemand. Merkel ne cherche pas à être réélue et s’est distancée du processus de sélection de son successeur potentiel. Ses chrétiens-démocrates (CDU) et l’Union chrétienne-sociale (CSU) basée en Bavière se présentent traditionnellement comme une seule unité, surnommée «l’Union», aux élections générales.

Laschet et Soeder avaient tous deux exprimé leur désir de se présenter à la chancellerie en septembre, mais avaient plaidé pour le maintien de l’unité entre les deux partis frères. Le chef de la CSU a déclaré qu’il serait d’accord avec le choix du conseil exécutif de la CDU. Le vote serait allé massivement à son adversaire, avec 31 membres sur 46 préférant Laschet. Soeder a reçu neuf voix tandis que six personnes se sont abstenues, selon des sources du parti citées par les médias locaux.

En choisissant Laschet, 60 ans, plutôt que Soeder, 54 ans, l’Union a peut-être sapé son objectif ultime de maintenir le pouvoir politique en Allemagne pendant quatre ans de plus. Les sondages d’opinion montrent que le politicien bavarois a plus de soutien de la base parmi les électeurs, alors qu’il y a un défi important dans l’élection des autres partis.

Les Verts, qui ont connu une croissance rapide en popularité cette année, ont de sérieuses chances de remporter la chancellerie pour la première fois de leur histoire de quatre décennies. Le parti arrive en deuxième position après la CDU / CSU dans les sondages d’opinion avec une marge à un chiffre. La co-dirigeante Annalena Baerbock a été choisie comme candidate du parti lundi.

Laschet, loyaliste de longue date à Merkel, a été élu président de la CDU en janvier, prenant la direction d’Annegret Kramp-Karrenbauer. Elle a obtenu le poste à la fin de 2018, après que Merkel a annoncé son intention de prendre sa retraite, et était présumée être l’éventuelle candidate à la chancelière à l’époque. Mais les mauvaises performances de la CDU lors des élections au Parlement européen et un scandale politique majeur en 2020 ont sapé la montée au pouvoir de Kramp-Karrenbauer.

Le président sortant de la CDU est un fervent partisan de l’intégration européenne, qui pourrait jouer contre lui en septembre. Un facteur majeur de la perte de popularité de son parti est le déploiement chaotique des vaccins Covid-19, que de nombreux Allemands attribuent à la relégation par leur gouvernement du processus d’achat à Bruxelles.

