Élection 2024 (version Taylor) : ce que le vote de Taylor Swift pour Kamala Harris signifie pour sa politique et sa carrière

Alors que Donald Trump s’emporte (et s’emporte) contre la taille des foules lors de ses meetings et contre les immigrants qui mangeraient soi-disant les animaux de compagnie des braves gens de Springfield, dans l’Ohio, la vice-présidente Kamala Harris regarde son adversaire lors du débat présidentiel de mardi soir avec un mélange de mépris, de pitié et d’incrédulité qui m’a fait penser à la chanson de Taylor Swift « The Smallest Man Who Ever Lived », dans laquelle elle dissèque froidement un type dont la longue escroquerie a finalement pris fin.

Peut-être que Swift a aussi vu quelque chose d’elle-même : quelques instants après la fin du débat, la superstar de la pop a soutenu Harris dans un long message sur Instagram, où elle compte plus de 283 millions d’abonnés.

« Comme beaucoup d’entre vous, j’ai regardé le débat de ce soir », a-t-elle écrit, décrivant sa détermination à « regarder et lire tout ce que je peux » sur les « politiques et plans proposés par les candidats à la présidence pour ce pays ». Harris obtiendra son vote, a-t-elle ajouté, « parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre ».

Le soutien de Swift à Harris était probablement inévitable.

En 2018, après des années à l’écart de la politique, elle a annoncé à ses fans qu’elle comptait voter pour le démocrate Phil Bredesen plutôt que pour la républicaine Marsha Blackburn lors d’une élection sénatoriale dans le Tennessee. Et en 2020, elle a apporté son soutien à Joe Biden dans sa campagne présidentielle contre Trump, en publiant une photo d’elle tenant un plateau de cookies Biden/Harris et en déclarant au magazine V : « Je crois que l’Amérique a une chance de commencer le processus de guérison dont elle a si désespérément besoin. »

Mais cela semble différent, notamment en raison de la croissance spectaculaire de la célébrité de Swift au cours des quatre dernières années.

La tournée à succès Eras, les réenregistrements à succès de ses premiers travaux, le prix record du quatrième album de l’année aux Grammy Awards, la romance éclair avec Travis Kelce de la NFL – tout cela est combiné pour faire de Swift sans doute la personne la plus célèbre du monde, avec un public vaste et fidèle rempli de jeunes électeurs convoités par les politiciens.

Certes, Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, ont salué la valeur perçue du soutien de Swift : quelques minutes après la publication de la chanteuse sur Instagram, la boutique officielle de produits dérivés du vice-président proposait des bracelets d’amitié Harris-Walz inspirés de ceux que les Swifties s’échangent avec empressement lors des dates de tournée d’Era. Raconté par Rachel Maddow en direct sur MSNBC que Swift avait accepté de les soutenir, Walz a souri comme s’il avait gagné à la loterie.

Mais ce n’est pas seulement l’ampleur du succès de Swift qui fait que son soutien se démarque cette fois-ci ; c’est aussi son ton.

En référence aux commentaires très commentés du colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, sur les femmes qui n’ont pas d’enfants, Swift a signé sa note « Childless Cat Lady » (Dame aux chats sans enfant) – une sorte de ricanement que nous n’avions jamais entendu de sa part auparavant lors des rares occasions où elle parlait de politique.

L’attitude est cependant en phase avec le dernier album de Swift, « The Tortured Poets Department », en particulier dans une chanson comme « But Daddy I Love Him », dans laquelle elle semble se moquer du contingent de ses fans qui désapprouvaient sa prétendue relation pré-Kelce avec Matty Healy de 1975 à cause de blagues offensantes qu’il avait faites.

Taylor Swift se produit dans le cadre de la tournée « Eras Tour » au Tokyo Dome, le mercredi 7 février 2024, à Tokyo. (AP Photo/Toru Hanai) (Toru Hanai / Associated Press)

« Dieu protège les salopards les plus critiques qui disent vouloir ce qu’il y a de mieux pour moi », chante-t-elle, « en interprétant de manière moralisatrice des soliloques que je ne verrai jamais. » « But Daddy I Love Him » est une chanson qui parle de dépasser les limites de ce que les gens attendent de Swift – en fait, de les briser violemment – ​​et elle m’est venue à l’esprit avant même le débat lorsque Swift a été photographiée à l’US Open à New York en train de serrer dans ses bras son amie Brittany Mahomes après une nouvelle vague d’indignation des fans liée à l’approbation apparente de Mahomes pour Trump. (Un organigramme pourrait aider à garder en tête toutes ces alliances et rivalités.)

Fondamentalement, l’énorme renommée de Swift semble lui avoir donné un sentiment d’imperméabilité aux critiques – des trolls sur les réseaux sociaux, des fans qui pensent savoir ce qui est le mieux pour elle, des Swifties des États républicains qu’elle a semblé réticente dans le passé à aliéner avec ses opinions progressistes.

Dans un drôle de retournement de situation, un sentiment d’invincibilité est également le trait qui a conduit Trump à attirer sur lui le soutien potentiellement préjudiciable de Swift à Harris.

Sur Instagram, Swift a expliqué qu’elle avait décidé de soutenir publiquement Harris en raison du récent déploiement par Trump de fausses images d’IA suggérant qu’elle soutenait l’ancien président. « Cela a vraiment fait naître mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations », a-t-elle écrit. « Cela m’a amenée à la conclusion que je devais être très transparente sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électrice. »

En d’autres termes, la confiance de Trump dans le fait qu’il pourrait s’en tirer en utilisant les fausses images de Swift – une confiance fondée sur tout ce qu’il a pu faire par ailleurs au cours des dernières années – l’a mis en conflit direct avec la seule personne sur Terre dont l’arrogance surpasse probablement la sienne.

Réfléchissez une seconde, si vous ne l’avez pas fait, au fait que le message de soutien de Swift ne présentait pas une photo de Harris mais de Swift elle-même (tenant son chat, rien de moins).

Autant il s’agissait de sa croyance dans le projet politique de Harris, autant il s’agissait pour elle de prendre le contrôle d’un récit personnel menacé, comme elle le fait tout au long de « The Tortured Poets Department ».

Pensez-vous que Trump a écouté avant de s’en prendre à la mauvaise mégastar ?