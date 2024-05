Élection 2024 en Afrique du Sud : ouverture des bureaux de vote dans ce qui pourrait être l’élection la plus disputée depuis la fin de l’apartheid

Johannesbourg, Afrique du Sud

CNN

—



Des millions de Sud-Africains votent pour ce qui devrait être l’élection générale la plus cruciale depuis la fin de l’apartheid.

Depuis des mois, les sondages montrent que le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), pourrait perdre sa majorité pour la première fois depuis que Nelson Mandela l’a porté au pouvoir en 1994.

Même si les élections peuvent s’avérer difficiles en Afrique du Sud, la plupart des analystes estiment que l’ANC fait face à son défi le plus difficile à ce jour, face à une population profondément frustrée par la direction prise par le pays. Si le soutien à l’ANC tombe en dessous de 50 % pour la première fois, le parti sera contraint de former un gouvernement de coalition.

ÉLECTION GÉNÉRALE EN AFRIQUE DU SUD 101

L’Afrique du Sud utilise un système de « représentation proportionnelle ».

Les citoyens votent pour un seul parti (et non pour un candidat à la présidentielle).

Les électeurs auront le choix entre 31 partis politiques lors des élections nationales.

Le processus est facilité par la Commission électorale indépendante (CEI).

Le chef de l’ANC et président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié le vote de mercredi de « l’une des élections les plus importantes de l’histoire de notre pays », tout en s’adressant à une foule de milliers de personnes à Samedi au stade de football FNB de Soweto.

« Notre peuple décidera si notre pays continue d’avancer avec l’ANC vers un avenir meilleur et plus brillant ou de revenir en arrière vers un passé terrible », a déclaré Ramaphosa.

L’Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde, selon la Banque mondiale. Les citoyens sont également confrontés au taux de chômage soutenu le plus élevé au monde, à une corruption généralisée, à une croissance économique faible, à des coupures d’électricité paralysantes et à augmentation des crimes violents.

Les Sud-Africains noirs, qui représentent 81 % de la population, sont les premières victimes de cette situation désastreuse. Le chômage et la pauvreté restent concentrés dans la majorité noire, en grande partie à cause de la échec de l’école publiquealors que la plupart des Sud-Africains blancs ont un emploi et perçoivent des salaires considérablement plus élevés.

Per-Anders Pettersson/Getty Images Des travailleurs de partis politiques, notamment du Congrès national africain (ANC) et des Combattants de la liberté économique (EFF), se tiennent à côté d’un bureau de vote le 27 mai dans le canton d’Alexandra, en Afrique du Sud.

Il y a 52 partis sur le scrutin national de cette élection, y compris de nouveaux partis formés par d’anciens membres de l’ANC tels que le parti uMkhonto weSizwe (MK) de l’ancien président Jacob Zuma.

Zuma a été contraint de démissionner de son poste de président en 2018 et a purgé un bref séjour en prison en 2021 pour outrage au tribunal. L’homme de 82 ans était interdit de se présenter au parlement la semaine dernière, après que la Cour constitutionnelle du pays a statué que cinq ans devaient s’être écoulés depuis l’exécution de sa peine. Cependant, son parti se présentera toujours aux élections et son visage restera sur le bulletin de vote.

Clôturant quelques mois de campagne électorale houleuse, bon nombre des plus grands partis ont tenu leurs derniers rassemblements ce week-end, notamment l’Alliance démocratique (DA)., le parti de l’opposition officielle.

« Mercredi, l’ANC perdra la majorité absolue dont il a abusé pendant des décennies pour soumettre la population de ce pays au chômage, à la corruption et à une mauvaise gestion… nous clôturons le chapitre de l’ANC de notre histoire », a déclaré le leader du DA, John Steenhuisen, à ses partisans dans la ville de Benoni, à l’est de Johannesburg. Le DA a formé un bloc de coalition avec des partis d’opposition plus petits, appelé la Charte multipartite.

Il s’agit des septièmes élections générales organisées en Afrique du Sud depuis la fin du régime de la minorité blanche il y a 30 ans. Un nombre record de 27,79 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales – le nombre le plus élevé à ce jour, selon la Commission électorale indépendante (CEI).