Élection 2024 en Afrique du Sud : huit graphiques qui aident à expliquer les problèmes

22 mai 2024

L’Afrique du Sud, l’un des pays les plus riches et les plus influents du continent, se rendra aux urnes le 29 mai dans un contexte d’inquiétudes concernant le chômage, les taux de criminalité élevés et les coupures d’électricité.

Voici, sous forme de graphiques, les grands enjeux de ces élections générales – les septièmes depuis le début de l’ère démocratique en 1994.

Si les sondages d’opinion sont exacts, le scrutin pourrait annoncer une nouvelle phase dans la politique du pays.

Le Congrès national africain (ANC) est la force politique dominante depuis qu’il a mené avec succès la lutte contre le gouvernement de la minorité blanche et le système juridique raciste connu sous le nom d’apartheid.

Il a remporté les premières élections démocratiques du pays en 1994 et est depuis lors au pouvoir.

Mais sa part des voix aux élections générales est en baisse constante depuis son record de 70 % en 2004.

Des enquêtes suggèrent qu’il pourrait tomber en dessous de 50 % pour la première fois, obligeant le parti à former une sorte de coalition.

L’un des facteurs qui ont érodé le soutien de l’ANC est l’état de l’économie.

Au cours des 30 dernières années dans leur ensemble, les Sud-Africains sont devenus en moyenne plus riches. Les niveaux de pauvreté ont diminué et, de manière générale, les gens ont accès à de meilleurs logements et à des soins de santé.

Cependant, depuis 2011, on observe une tendance à la baisse des revenus moyens, ce qui laisse beaucoup de gens se sentir moins bien lotis et conduit à des accusations selon lesquelles le parti au pouvoir a mal géré l’économie.

L’Afrique du Sud a cependant récemment été secouée par des facteurs externes tels que la pandémie de coronavirus et la flambée mondiale des prix.

L’examen des seules moyennes ne raconte pas toute l’histoire d’un pays, dans la mesure où les revenus et la richesse ne sont pas uniformément répartis au sein de la population.

En utilisant une mesure connue sous le nom de coefficient de Gini, qui examine la proportion de revenus perçue par différents groupes de ménages, l’Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde.

Par exemple, les 20 % les plus riches de la population détiennent près de 70 % des revenus. En revanche, les 40 % de Sud-Africains les plus pauvres ne détiennent que 7 % des revenus du pays.

L’un des principaux facteurs d’inégalité et l’impact le plus évident des problèmes économiques peuvent être constatés dans le taux de chômage, qui, selon la Banque mondiale, est le plus élevé au monde.

Il s’est à peine remis de son apogée durant la pandémie et actuellement, près d’un tiers des Sud-Africains à la recherche d’un emploi ne parviennent pas à en trouver.

L’économie n’a pas connu une croissance suffisante pour soutenir le nombre d’entrées sur le marché du travail.

Le chômage frappe particulièrement durement les jeunes. Plus de 44 % des 15 à 34 ans ne suivent ni études, ni formation, ni emploi.

Comme de nombreux pays africains, l’Afrique du Sud a une population jeune : la majorité des 62 millions d’habitants du pays ont moins de 35 ans.

Un rapport de l’ONU de l’année dernière a décrit le manque de travail comme une « bombe à retardement », suggérant qu’il pourrait être une source d’instabilité politique à l’avenir.

Dans leurs programmes électoraux, les partis politiques s’engagent à lutter contre les niveaux élevés de criminalité qui sévissent dans le pays depuis de nombreuses années.

Les statistiques montrent que même si le nombre d’agressions a légèrement diminué au cours de la dernière décennie, les taux de vols, de viols et de meurtres restent à peine inchangés.

En moyenne, au cours des trois derniers mois de 2023, une personne a été assassinée toutes les 20 minutes en Afrique du Sud. Au cours de la même période, plus de 130 personnes ont été violées chaque jour.

Le président Cyril Ramaphosa a décrit le niveau de violence comme une guerre menée contre les femmes, mais son parti est critiqué pour sa gestion du problème.

Les Sud-Africains connaissent actuellement un répit après les coupures d’électricité régulières qui ont frappé le pays ces dernières années.

Les pannes planifiées – connues sous le nom de délestage – ont perturbé la vie des populations et porté atteinte à la croissance économique.

Le mauvais entretien, le vieillissement des infrastructures, la corruption et la mauvaise gestion ont tous été imputés aux échecs de la compagnie d’électricité publique Eskom.

Environ 3 % de la population, soit quelque 2,4 millions de personnes, sont des migrants vers l’Afrique du Sud.

Malgré les difficultés économiques du pays, il reste un attrait majeur pour les populations de la région et du continent dans son ensemble.

Dans le même temps, certains étrangers, bien qu’ils ne représentent qu’une petite proportion de la population, ont été accusés d’avoir pris des emplois aux locaux et tenus pour responsables des niveaux élevés de criminalité. Des vagues de violence xénophobe ont pris pour cible de nombreuses personnes.

Plus tôt ce mois-ci, l’organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a déclaré que des ressortissants étrangers avaient été utilisés comme boucs émissaires et diabolisés lors de la campagne électorale, risquant ainsi de nouvelles violences xénophobes.