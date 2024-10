Élection 2024 : campagne Harris et Trump dans les États clés après la confrontation au débat

CHARLOTTE, Caroline du Nord (AP) — Vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump a lancé jeudi une campagne éclair avec des approches radicalement différentes pour attirer les électeurs des États swing qui décideront de la course à la présidentielle.

En Caroline du Nord, la candidate démocrate Harris a profité des rassemblements à Charlotte et à Greensboro pour vanter le soutien des républicains qui ont traversé l’allée pour la soutenir. Elle a également promis de protéger l’accès aux soins de santé et à l’avortement, tout en ravissant ses foules partisanes en célébrant son débat de mardi, en s’en prenant à Trump et en encourageant sa campagne et le pays.

« Nous passons un bon moment, n’est-ce pas? » Harris a déclaré, souriant tandis que sa foule bruyante scandait : « USA ! USA! USA! »

Dans l’État frontalier de l’Arizona, le républicain Trump a proposé une exonération fiscale sur tous les salaires des heures supplémentaires, l’ajoutant à ses propositions précédentes visant à ne pas imposer les pourboires ou les revenus de la sécurité sociale. Mais l’ancien président a intégré ces propositions, ainsi qu’un engagement non spécifique à réduire les coûts du logement, dans un discours épineux marqué par sa rhétorique la plus incendiaire sur l’immigration et les immigrants eux-mêmes, les insultes à l’encontre de Harris et d’autres, et le portrait sombre et exagéré d’un La nation, selon Trump, est en chute libre et lui seul peut la renverser.

« J’étais en colère contre le débat », a déclaré Trump, se moquant de la description faite par les commentateurs de sa performance mardi. « Et oui, je suis en colère », a-t-il déclaré, car « tout est terrible » depuis que Harris et le président Joe Biden « détruisent notre pays ». Alors qu’il répétait le mot « en colère », la foule de Trump à Tucson a répondu par son propre « États-Unis ! USA! USA! » chants.

Les visions et les récits concurrents ont souligné les choix très différents auxquels sont confrontés les électeurs des États du champ de bataille qui décideront du résultat. Harris ratisse large, en s’appuyant sur la diversité de la coalition démocrate et en espérant y ajouter des républicains modérés, voire conservateurs, repoussés par l’ancien président. Trump, tout en cherchant une large coalition de la classe ouvrière avec ses idées fiscales, s’attaque aux arguments sur le pays – et sur ses opposants politiques – qui s’adressent directement à ses partisans les plus véhéments.

Cela pourrait devenir un cadre cohérent pour la dernière partie de la campagne après que Trump ait fermé la porte à un autre débat. Cela aurait pu être un autre moment marquant au cours d’une année qui a déjà été marquée par des événements marquants comme celui de Trump. condamnation pénale par un jury new-yorkais, Trump a survécu à une tentative d’assassinatBiden mettre fin à sa candidature à la réélection au milieu de questions sur son âge et Harris consolidant Soutien démocratique devenir la première femme de couleur à diriger un parti majeur.

« Il n’y aura pas de troisième débat », a déclaré Trump jeudi, en comptant son match de juin contre Biden dans le total, et en insistant sur le fait qu’il avait remporté sa seule rencontre avec Harris mardi à Philadelphie.

Le blitz post-débat reflète le chemin étroit menant aux 270 voix du collège électoral pour les deux candidats, la campagne étant déjà concentrée sur sept États swing: Arizona, Géorgie, Michigan, Caroline du Nord, Nevada, Pennsylvanie et Wisconsin.

L’itinéraire de Harris jeudi l’a placée dans un État que Trump a remporté deux fois, mais sa marge de 1,3 point de pourcentage en 2020 était sa victoire la plus proche à l’échelle de l’État. L’Arizona, quant à lui, était l’une des pertes les plus faibles de Trump il y a quatre ans. Il a remporté l’État en 2016.

Ce qu’il faut savoir sur les élections de 2024

En Caroline du Nord, Harris a pris la sienne tour de victoire après le débatet sa campagne a déjà transformé des moments clés du débat en publicités. Mais Harris a mis en garde contre un excès de confiance, se qualifiant d’opprimée et exposant clairement les enjeux.

« Nous ne sommes pas en 2016 ou 2020 », a-t-elle déclaré à Charlotte. « Imaginez Donald Trump sans garde-fous. »

Elle a vanté mentions de l’ancien vice-président républicain Dick Cheney et de sa fille, l’ancienne représentante Liz Cheney, qui considèrent tous deux Trump comme une menace fondamentale pour les valeurs et la démocratie américaines.

« Les démocrates, les républicains et les indépendants soutiennent notre campagne », a déclaré Harris à Charlotte, saluant les Cheney et les républicains partageant les mêmes idées en tant que citoyens reconnaissant la nécessité de « mettre le pays au-dessus du parti et de défendre notre Constitution ».

Pourtant, elle a également défendu avec acharnement l’Affordable Care Act, la loi de 2010 communément appelée « Obamacare », et a ignoré l’opposition républicaine quasi unanime. Elle s’est moquée de Trump, qui a passé des années à promettre de supprimer l’ACA, mais a déclaré lors du débat qu’il n’avait toujours pas de remplaçant spécifique en tête.

«Il a parlé de ‘concepts d’un plan’», a déclaré Harris. «Concept. Concepts. Aucun plan réel. Concepts. … Quarante-cinq millions d’Américains sont assurés par l’Affordable Care Act. Et il va y mettre fin sur la base d’un concept.

Elle a de nouveau imposé à Trump le Décision de la Cour suprême mettre fin au droit fédéral des femmes à l’avortement, ouvrant ainsi la voie aux États dirigés par les Républicains pour restreindre sévèrement et, dans certains cas, interdire effectivement la procédure.

« Les femmes se voient refuser des soins lors de fausses couches. Certains ne sont traités que lorsqu’ils développent une septicémie », a déclaré Harris à propos des États soumis aux restrictions les plus sévères.

La vice-présidente a ajouté ses attaques habituelles contre Projet 2025un programme politique de 900 pages rédigé par des conservateurs pour une deuxième administration Trump. Trump a pris ses distances par rapport au document, même s’il existe un chevauchement notable entre celui-ci et sa politique – et, d’ailleurs, certains objectifs politiques de républicains comme les Cheney.

L’approche de Harris à Charlotte et Greensboro a peut-être suivi son chemin le plus large vers la victoire : exciter et organiser la base démocrate diversifiée, en particulier les jeunes générations, les électeurs non blancs et les femmes, tout en convainquant les républicains modérés qui n’aiment pas Trump qu’ils devraient être à l’aise avec elle dans le bureau ovale. , malgré certains désaccords politiques. C’est la même formule que Biden a utilisée pour vaincre Trump il y a quatre ans, renversant des États traditionnellement à tendance républicaine comme l’Arizona et la Géorgie et réduisant l’écart en Caroline du Nord.

Trump, quant à lui, semble parier que son retour à la Maison Blanche dépend principalement de ses principaux partisans, ainsi que d’un soutien suffisamment nouveau de la part des électeurs de la classe ouvrière et de la classe moyenne attirés par ses promesses d’allégements fiscaux.

Une foule bruyante a acclamé sa nouvelle promesse de supprimer les taxes sur les salaires des heures supplémentaires. La campagne Harris a rapidement qualifié la proposition de « discours de vente d’huile de serpent », notant que l’administration Trump avait abandonné les projets de l’administration Obama visant à augmenter considérablement le nombre de travailleurs éligibles au paiement des heures supplémentaires en faveur d’un système de rémunération des heures supplémentaires. expansion moins généreuse. Dans un État où la hausse des prix de l’immobilier est un problème aigu depuis la pandémie de COVID-19, Trump s’est également engagé à réduire les coûts de construction de logements de « 30 à 50 % » – une baisse stupéfiante qu’il n’a pas détaillée au-delà de sa promesse de réduire les réglementations et d’interdire les logements. des hypothèques « pour les étrangers en situation irrégulière ».

« Nous allons ramener le rêve américain plus grand, meilleur et plus fort que jamais », a déclaré Trump, rayonnant.

Mais il a réservé la majeure partie des 75 minutes sur le podium, selon ses propres termes, à la colère. Il s’agit principalement d’un afflux de migrants à travers la frontière sud des États-Unis, mais aussi des modérateurs du débat ABC qui, selon lui, étaient injustes dans le débat qu’il a insisté sur sa victoire. Il a choisi Linsey Davis, la qualifiant de « méchante » – le même mot qu’il utiliserait pour décrire sa rivale démocrate de 2016, Hillary Clinton.

Trump a évoqué nombre de ses bromures habituelles en matière d’immigration, arguant que les migrants aux États-Unis ont illégalement « pris le contrôle » des villes et des banlieues. Il a de nouveau fait allusion aux affirmations démenties – alimentées par des acteurs de droite sur les réseaux sociaux – selon lesquelles les immigrants haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, mangent des animaux domestiques et de la volaille dans les parcs publics. Trump a invoqué l’approbation du dirigeant autoritaire hongrois, Viktor Orban, et a suscité des rugissements lorsqu’il a promis « la plus grande opération d’expulsion de l’histoire de notre pays ».

Tout au long de son discours, l’ancien président a mal prononcé le prénom de Harris et a insisté sur le fait qu’elle était à la fois marxiste et fasciste – des idéologies qui reposent aux extrémités opposées du spectre politique gauche-droite.

___

Barrow a rapporté d’Atlanta. Cooper a rapporté de Tucson, en Arizona. La journaliste d’Associated Press, Jill Colvin, a contribué.