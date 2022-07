Élection 2022: les électeurs du Maryland choisissent le successeur du gouverneur Hogan

ANNAPOLIS, Md. (AP) – Avec le gouverneur du Maryland Larry Hogan à durée limitée, le concours hautement compétitif pour le remplacer a attiré l’attention de l’ancien président Donald Trump, de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et même d’Oprah Winfrey.

Alors que les électeurs choisissent mardi les candidats dans les courses à l’échelle de l’État, législatives et du Congrès, la course du gouverneur pivot prend la tête de l’affiche. Hogan, un rare gouverneur républicain à deux mandats dans un État à tendance démocrate, a été applaudi des deux côtés de l’allée pour son approche bipartite et sa volonté de défier Trump.

Son héritage sur la ligne, Hogan a approuvé Kelly Schulz dans la primaire du gouverneur républicain. Schulz, qui a été secrétaire du travail et du commerce dans l’administration de Hogan, fait face à un défi de Dan Cox, un législateur d’État soutenu par Trump qui a poursuivi Hogan pour sa politique pandémique et a ensuite cherché en vain à le destituer.

Du côté démocrate, Tom Perez, ancien secrétaire américain au Travail et ancien président du Parti démocrate, a le soutien de Pelosi, une fille native de Baltimore, tandis que l’auteur à succès Wes Moore a obtenu le soutien de Winfrey et du représentant américain Steny Hoyer, le Démocrate de la Chambre n ° 2. Parmi les autres meilleurs candidats figurent le contrôleur Peter Franchot, l’ancien procureur général Doug Gansler et l’ancien secrétaire américain à l’Éducation John B. King Jr.

Les approbations de grands noms qui ont roulé dans les élections primaires du Maryland pour le gouverneur illustrent les enjeux élevés pour les deux parties. Les démocrates considèrent le concours comme l’une de leurs meilleures chances à l’échelle nationale de renverser le manoir d’un gouverneur lors des élections de mi-mandat de cette année, tandis que les républicains veulent cimenter l’emprise du parti sur le bureau.

La primaire républicaine donne un aperçu potentiel en 2024 de l’attrait des candidats dans le moule de Hogan et Trump, qui proposent des visions concurrentes pour l’avenir du parti.

Les autres grandes courses de l’élection de mardi comprennent des concours pour le Sénat américain, la Chambre des États-Unis et le procureur général. Le sénateur démocrate Chris Van Hollen fait face à un challenger principal deux mois après avoir subi un accident vasculaire cérébral mineur, mais devrait facilement gagner sa renomination. La délégation du Congrès de huit membres de l’État a un siège ouvert représentant un district de la banlieue de Washington. Et la fille de l’ancien procureur général de l’État est en lice pour l’ancien emploi de son père.

Cela pourrait prendre des jours, voire plus, pour déterminer les gagnants des courses les plus disputées. En effet, la loi du Maryland interdit aux comtés d’ouvrir les bulletins de vote par correspondance jusqu’au jeudi suivant le jour des élections.

En tout, 10 candidats sont en lice pour l’investiture démocrate au poste de gouverneur. Perez bénéficie du soutien des syndicats de tout l’État, tandis que Moore, l’ancien PDG de la Robin Hood Foundation, une organisation anti-pauvreté, a été approuvé par le syndicat des enseignants de l’État et les deux principaux dirigeants de l’Assemblée générale du Maryland, la présidente de la Chambre Adrienne Jones et le président du Sénat Bill Ferguson.

Franchot, qui a remporté quatre courses à l’échelle de l’État par de larges marges pour être le collecteur d’impôts de l’État, apporte une reconnaissance de nom significative à la primaire. Gansler, un procureur de longue date, se présente comme un modéré. King a servi dans le cabinet du président Barack Obama.

L’électeur Laura Kretchman, une enseignante de lycée de 41 ans, a déclaré que l’approbation de Moore par la Maryland State Education Association l’avait aidée à décider de voter pour lui. Elle a dit qu’elle était impressionnée par ce que Moore a accompli après avoir surmonté les défis de l’enfance et avoir été élevée par une mère célibataire.

« J’enseigne à des enfants d’une école qui ont également été issus d’une éducation difficile, alors j’aimerais peut-être voir ce qu’il peut apporter pour aider ces élèves en difficulté et en difficulté », a déclaré Kretchman, un résident d’Annapolis.

Alors que Moore a souligné ses références en dehors du gouvernement, certains électeurs ont déclaré qu’ils préféraient un long curriculum vitae au service du gouvernement. Pour cette raison, Curtis Fatig, un électeur de 67 ans à Annapolis, a opté pour Perez, qui a également travaillé au conseil du comté de Montgomery, en tant que secrétaire au travail du Maryland et en tant que procureur général adjoint pour les droits civils dans l’administration Obama.

“Ce n’est pas un nouveau venu”, a déclaré Fatig, qui apprécie également que Perez bénéficie du soutien du syndicat.

Lors de la primaire républicaine pour le poste de gouverneur, Hogan a fermement soutenu Schulz, qu’il considère comme le candidat le plus fort pour affronter un démocrate en novembre. Les démocrates semblent d’accord, le Comité national démocrate dépensant plus d’un million de dollars derrière une publicité destinée à stimuler Cox dans la primaire républicaine. C’est une tactique qu’ils ont utilisée dans d’autres États dans le but d’affronter un adversaire plus facile aux élections générales.

Hogan a critiqué Cox pour avoir organisé des bus remplis de partisans de Trump pour se rendre à Washington le 6 janvier 2021, pour le rassemblement «Stop the Steal» qui a précédé l’insurrection au Capitole américain. Cox a déclaré qu’il n’était pas allé au Capitole et qu’il était parti avant le début des émeutes.

Dans un tweet qu’il a ensuite supprimé, Cox a qualifié le vice-président de l’époque, Mike Pence, de “traître” pour avoir refusé de tenir compte des demandes de Trump de ne pas certifier les élections de 2020. Il s’en excuse et dénonce l’attaque du Capitole.

Trump, quant à lui, a qualifié Schulz et Hogan de RINO, ou républicains en nom seulement, un terme de dérision réservé aux membres du parti qui ne font pas la queue derrière lui.

“Débarrassez-vous de Shutdown RINO Larry Hogan qui essaie de faire entrer un autre RINO au pouvoir, Kelly Schulz”, a déclaré Trump dans un communiqué lundi soir.

Le seul siège ouvert du Congrès du Maryland se trouve dans le 4e district du Congrès, un district à majorité noire fortement démocrate dans la banlieue de la capitale nationale. Le représentant américain sortant Anthony Brown quitte son siège sûr pour se présenter au poste de procureur général. L’ancienne représentante Donna Edwards, qui occupait auparavant le siège, se présente pour récupérer son emploi et affronte l’ancien procureur du comté Glenn Ivey lors de la primaire démocrate de mardi.

La primaire démocrate du procureur général s’est transformée en une bataille entre l’épouse de l’ancien gouverneur Martin O’Malley, Katie Curran O’Malley, qui est une ancienne juge de Baltimore et la fille de l’ancien procureur général J. Joseph Curran Jr., et Brown, Le lieutenant-gouverneur d’O’Malley qui a perdu la course du gouverneur de 2014 contre Hogan.

Les deux sont en lice pour remplacer le procureur général démocrate Brian Frosh, qui prend sa retraite. Le Maryland n’a pas eu de procureur général républicain depuis près de 70 ans.

Dans d’autres courses, les candidats sont sur le bulletin de vote pour les 188 sièges de l’Assemblée générale du Maryland, qui est contrôlée par les démocrates.

La primaire du Maryland a été retardée de trois semaines par la plus haute cour de l’État en raison de poursuites judiciaires contestant les cartes législatives du Congrès et de l’État de l’État.

Brian Witte, Associated Press