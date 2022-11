Élection 2022: le GOP prédit des victoires, les Démocrates se préparent à des revers

WASHINGTON (AP) – Une saison électorale tumultueuse qui a de nouveau tiré sur les divisions politiques brûlantes de l’Amérique et soulevé des questions sur son engagement envers un avenir démocratique s’achève mardi alors que les électeurs votent lors de la première élection nationale de la présidence de Joe Biden.

Les démocrates se sont préparés à des résultats décevants, inquiets de voir leur emprise sur la Chambre des États-Unis glisser et que leur emprise sur le Sénat américain – autrefois considéré comme plus sûr – se soit relâchée. Les gouverneurs sortants du parti dans des endroits comme le Wisconsin, le Michigan et le Nevada regardent également de sérieux adversaires républicains.

De retour à la Maison Blanche lundi soir après son dernier événement de campagne, Biden a déclaré qu’il pensait que les démocrates garderaient le Sénat, mais a reconnu que “la Chambre est plus dure”.

Le GOP était optimiste quant à ses perspectives, pariant que les messages axés sur l’économie, les prix de l’essence et la criminalité trouveront un écho auprès des électeurs à une époque de montée en flèche de l’inflation et de montée de la violence. En fin de compte, ils sont convaincus que l’indignation suscitée par la décision de la Cour suprême d’éliminer le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement s’est estompée et que les examens de mi-mandat sont devenus une évaluation plus traditionnelle de la performance du président.

“Ce sera un référendum sur l’incompétence de cette administration”, a déclaré le représentant républicain du Minnesota Tom Emmer, qui dirige l’effort du GOP pour reprendre la Chambre, à propos de l’élection.

Les résultats pourraient avoir un impact profond sur les deux dernières années de la présidence de Biden. Le contrôle républicain d’une seule chambre du Congrès laisserait Biden vulnérable à une multitude d’enquêtes sur sa famille et son administration tout en défendant ses réalisations politiques, y compris une mesure d’infrastructure radicale ainsi qu’un important programme de soins de santé et de dépenses sociales. Un GOP enhardi pourrait également rendre plus difficile le relèvement du plafond de la dette et ajouter des restrictions au soutien supplémentaire à l’Ukraine dans la guerre avec la Russie.

Si les républicains ont une élection particulièrement forte, remportant des sièges au Congrès démocrate dans des endroits comme le New Hampshire ou l’État de Washington, la pression pourrait augmenter pour que Biden opte contre la réélection en 2024. L’ancien président Donald Trump, quant à lui, pourrait essayer de capitaliser sur les gains du GOP en lançant officiellement une autre offre pour la Maison Blanche lors d’une “très grande annonce” en Floride la semaine prochaine.

Les élections de mi-mandat arrivent à un moment instable pour les États-Unis, qui sont sortis cette année du pire de la pandémie de COVID-19 pour faire face à des défis économiques aigus. La Cour suprême a supprimé le droit constitutionnel à l’avortement, éliminant les protections qui étaient en place depuis cinq décennies.

Et lors de la première élection nationale depuis l’insurrection du 6 janvier, l’avenir démocratique de la nation est en question. Certains qui ont participé ou se trouvaient à proximité de l’attaque meurtrière sont sur le point de remporter des élections mardi, y compris des sièges à la Chambre. Un certain nombre de candidats du GOP au poste de secrétaire d’État, y compris ceux qui se présentent en Arizona, au Nevada et au Michigan, ont refusé d’accepter les résultats de l’élection présidentielle de 2020. S’ils gagnaient mardi, ils géreraient les futures élections dans des États qui sont souvent au cœur des compétitions présidentielles.

Les démocrates reconnaissent les vents contraires qui travaillent contre eux. À de rares exceptions près, le parti du président perd des sièges lors de son premier mi-mandat. La dynamique est particulièrement compliquée par l’approbation tardive de Biden, qui a laissé de nombreux démocrates dans des courses compétitives réticents à apparaître avec lui.

Seuls 43% des adultes américains ont déclaré qu’ils approuvaient la façon dont Biden gère son travail de président, selon un sondage d’octobre réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Dans le même sondage, seulement 25% ont déclaré que le pays allait dans la bonne direction.

Pourtant, les alliés de Biden ont exprimé l’espoir que les électeurs rejetteront les républicains qui ont contribué à un environnement politique extrême.

“Je pense que ce que nous voyons maintenant, c’est qu’un parti a une boussole morale”, a déclaré Cedric Richmond, qui était conseiller principal de Biden à la Maison Blanche et travaille maintenant au Comité national démocrate. “Et une partie veut une prise de pouvoir.”

C’est un message qui plaît à Kevin Tolbert, un homme de 49 ans qui travaille en droit du travail et vit à Southfield, dans le Michigan. Il prévoit de soutenir les candidats démocrates au milieu des inquiétudes quant à l’avenir de la démocratie.

“C’est quelque chose qui doit être protégé et nous le protégeons en votant et en étant dehors et en soutenant notre pays”, a déclaré Tolbert. « C’est un espace fragile dans lequel nous nous trouvons. Je pense qu’il est vraiment important que nous le protégions, car nous pourrions finir comme certaines des choses que nous avons vues dans le passé – des dictateurs et autres. Nous n’avons pas besoin de ça.

Mais dans le Maryland, où les démocrates ont l’une de leurs meilleures chances de renverser un siège de gouverneur détenu par les républicains, Shawn Paulson a déclaré qu’il y avait “trop ​​de questions, pas assez d’enquêtes” sur les résultats des élections de 2020.

“Cela ne devrait en aucun cas être une chose négative ou illégale de parler de ce que vous allez faire pour améliorer la sécurité”, a déclaré Paulson, un homme de 45 ans qui préside le Comité central des républicains du comté de Kent.

Les responsables électoraux fédéraux et étatiques et le propre procureur général de Trump ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que les élections de 2020 aient été entachées. Les allégations de fraude de l’ancien président ont également été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par les juges nommés par Trump.

Trente-quatre sièges au Sénat sont à gagner avec des cliffhangers en Pennsylvanie, en Géorgie, au Wisconsin et en Arizona qui décideront peut-être quel parti contrôle une chambre actuellement divisée à 50-50, avec le vice-président Kamala Harris comme vote décisif. Les démocrates espèrent des bouleversements dans les concours du Sénat de l’Ohio et de la Caroline du Nord, tandis que le GOP pense qu’il peut évincer un titulaire démocrate au Nevada et peut-être au New Hampshire.

Trente-six États élisent des gouverneurs, les démocrates se concentrant particulièrement sur le contrôle du Michigan, du Wisconsin et de la Pennsylvanie. Les trois champs de bataille présidentiels critiques ont des législatures contrôlées par les républicains et des candidats au poste de gouverneur du GOP qui ont défendu les mensonges électoraux de Trump en 2020.

Les victoires républicaines dans les courses des gouverneurs pourraient voir les États adopter des lois électorales plus strictes et finalement refuser de bloquer les efforts visant à délégitimer l’élection présidentielle de 2024 si Trump, ou tout autre candidat républicain, la perdait.

Au milieu des prédictions d’une poussée républicaine, les démocrates espèrent que l’avortement pourra dynamiser leur base tout en courtisant les indépendants et les électeurs irréguliers irrités par le renversement de la décision Roe v. Wade.

“Les gens reconnaissent que cette liberté fondamentale a été supprimée”, a déclaré Alexis McGill Johnson, président de la Planned Parenthood Federation of America, qui s’est associée à d’autres groupes de défense démocrates pour dépenser 150 millions de dollars afin de mobiliser les électeurs “peu fréquents” pour les élections de mi-mandat.

“Ils voient qu’il s’agit d’un problème économique, d’un problème de soins de santé, d’un problème de liberté”, a ajouté McGill Johnson. “Et ils sont furieux.”

Pourtant, Biden a été confronté à la possibilité de présider un Washington divisé lundi. Alors qu’il revenait d’un événement avec Wes Moore, le candidat démocrate au poste de gouverneur du Maryland, on a demandé à Biden quelle serait sa nouvelle réalité si le Congrès était contrôlé par les républicains.

Sa réponse : « Plus difficile.

Les rédacteurs d’Associated Press Corey Williams à Southfield, Michigan, et Gary Fields à Chestertown, Maryland, ont contribué à ce rapport.

Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections. Et apprenez-en plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-parcours sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections.

Will Weissert, Associated Press