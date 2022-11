Élection 2022 : Connaissez vos droits de vote

Que ce passe-t-il Les électeurs se rendront aux urnes mardi pour décider des élections clés à l’échelle de l’État et du Congrès, mais les défenseurs du droit de vote craignent que les campagnes de désinformation et la peur de la violence ne retiennent certains électeurs chez eux. Pourquoi est-ce important La désinformation, les menaces et l’intimidation découlent directement du “gros mensonge”, des affirmations sans fondement selon lesquelles la course présidentielle de 2020 a été volée par une sorte de fraude électorale fictive. Les mensonges ont inutilement attisé la colère et jeté le doute sur le processus électoral. Et après Election Protection, une coalition de groupes de vote et de défense des droits civiques, sera sur le terrain jusqu’au jour du scrutin pour aider les électeurs qui ont des questions ou qui rencontrent des problèmes. Des milliers d’avocats bénévoles fourniront leur ligne d’assistance téléphonique, qui peut être jointe au 1-866-OUR-VOTE.

À quelques jours des élections de mi-mandat de 2022 et du resserrement des courses à travers le pays, les militants du droit de vote surveillent de près les bureaux de vote et les urnes, s’assurant que chaque électeur éligible puisse exercer ses droits mardi.

Les inquiétudes se sont accrues au cours des dernières semaines quant au fait que certains groupes – en particulier les personnes de couleur et d’autres communautés marginalisées – pourraient être tenus à l’écart des urnes cette année à la fois par des campagnes de désinformation et par des inquiétudes concernant d’éventuelles violences politiques.

La menace est le résultat direct du “gros mensonge”, des affirmations sans fondement selon lesquelles la course présidentielle de 2020 a été volée par une sorte de fraude électorale fictive, attisant inutilement la colère et jetant le doute sur le processus électoral. Ces fausses déclarations et les actions qu’elles ont menées pourraient avoir un impact important sur les élections.

Les travailleurs électoraux de nombreuses régions du pays se disent de plus en plus inquiets pour leur sécurité et celle des électeurs, car des armées de négationnistes ont sont descendus dans les bureaux municipaux et les lieux de vote, exigeant de voir le matériel de vote, prenant des photos et des vidéos pour documenter ce qu’ils perçoivent comme des “anomalies” en vue d’éventuelles contestations judiciaires post-électorales. Le Comité national républicain a déjà déposé au moins 75 poursuites lié à la mi-mandat 2022.

Pendant ce temps, d’autres négationnistes, certains d’entre eux armés et portant des masques et des gilets balistiquesont jalonné des urnes de vote en Arizona, alarmant les forces de l’ordre et suscitant des plaintes pour intimidation des électeurs.

Tout cela combiné peut suffire à garder certains électeurs à la maison le jour du scrutin à un moment où le jeu peut déjà être empilé contre certains d’entre eux, disent les défenseurs du droit de vote.

Au cours des deux dernières années, des campagnes de désinformation, des efforts pour décertifier la dernière élection présidentielle et une vague de nouvelles lois d’État qui ont un impact disproportionné sur les personnes de couleuront représenté la suppression des électeurs des temps modernes, déclare Damon Hewitt, président et directeur exécutif du Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi.

En réponse, le groupe de Hewitt et plusieurs autres se sont regroupés sous l’organisation faîtière Protection électoraleet se mobilisent pour protéger les droits des électeurs.

Les groupes de vote et de défense des droits civiques disposent de lignes d’assistance téléphonique, fournissant des conseils en plusieurs langues, que les électeurs peuvent appeler s’ils estiment qu’ils sont injustement privés de leur droit de vote ou autrement intimidés. Avec le vote anticipé en cours dans de nombreux États, la protection électorale, à partir de mercredi, a jusqu’à présent rempli 11 000 équipes de bénévoles avec des avocats, a déclaré Hewiit.

Getty



“Il s’agit de plus qu’un seul vote ou une seule élection”, a déclaré Hewitt lors d’une conférence téléphonique sur la protection électorale mercredi avec la presse. “Il s’agit de la voix et de la vitalité des personnes que nous servons.”

La principale ligne d’assistance téléphonique pour la protection électorale peut être contactée au 1-866-OUR-VOTE. Des ressources supplémentaires, y compris des numéros d’assistance téléphonique pour l’aide aux électeurs dans plusieurs langues, peuvent être trouvées sur le site du groupe.

Avant de vous rendre aux urnes, assurez-vous de savoir où vous allez, d’avoir tout ce dont vous avez besoin et de connaître vos droits. Voici quelques indications du Union américaine des libertés civilesprotection électorale et Vote vérifié.

Connais tes droits

Vérifiez bien votre lieu de vote. La Projet d’information sur le vote, qui est géré par le groupe La démocratie fonctionne, est un bon point de départ. Vous pouvez saisir votre adresse pour obtenir le lieu et les heures de vote. Sinon, appelez vos responsables électoraux locaux ou rendez-vous directement sur leur site Web. Méfiez-vous des e-mails, SMS ou publications sur les réseaux sociaux non sollicités. Ils pourraient être une arnaque ou faire partie d’une campagne de désinformation.

Sachez ce dont vous avez besoin pour voter. Certains états exiger une pièce d’identité. D’autres peuvent exiger une pièce d’identité ou une autre preuve de résidence si vous votez pour la première fois. Sachez avant de partir.

Connaissez vos droits aux urnes. Si vous êtes en ligne à la fermeture des bureaux de vote, vous pouvez toujours voter. Si les machines à voter tombent en panne, restez en ligne et demandez un bulletin de vote papier, déclare Pam Smith, présidente et chef de la direction de Verified Voting. Et si vous faites une erreur, vous avez le droit de demander un nouveau scrutin.

Que faire si votre nom ne figure pas sur la liste électorale du scrutin ? Épelez votre nom pour vous assurer que le préposé au scrutin comprend bien, conseille l’ACLU. Demandez au préposé au scrutin de vérifier que vous êtes au bon lieu de vote. Si c’est le cas, demandez au préposé au scrutin s’il existe une liste supplémentaire d’électeurs ou s’il existe une base de données à l’échelle de l’État qu’il peut consulter.

S’ils ne trouvent toujours pas votre nom, vous avez toujours droit à un bulletin de vote provisoire. Cela vous permet de voter, puis les responsables enquêteront plus tard pour savoir si vous avez le droit de voter. Si vous l’êtes, votre vote sera compté.

Qu’est-ce qui compte comme intimidation des électeurs ? Bien que les observateurs soient autorisés dans les bureaux de vote, ils ne sont pas autorisés à interroger de manière agressive les électeurs sur leur citoyenneté, leur casier judiciaire ou d’autres qualifications pour voter. Il est également interdit aux personnes de se présenter à tort comme des responsables électoraux ou de diffuser de fausses informations sur les conditions de vote.

Que se passe-t-il si j’ai un handicap ou si j’ai des difficultés avec l’anglais ? Les lieux de scrutin doivent être accessibles aux personnes ayant un handicap physique ou d’autres problèmes de mobilité. Les électeurs handicapés et qui ont des difficultés à lire ou à écrire l’anglais ont également le droit de recevoir une aide en personne de la personne de leur choix, avec certaines restrictions, selon l’ACLU.

Besoin d’aide? Si vous êtes refoulé des urnes, refusé un bulletin de vote provisoire ou pensez que vous avez été victime d’intimidation des électeurs, appelez la ligne d’assistance téléphonique de la protection électorale au 1-866-OUR-VOTE. Les cas d’intimidation des électeurs doivent également être signalés aux responsables électoraux locaux.