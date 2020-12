Le président américain Donald Trump (à gauche) et le vice-président Mike Pence se préparent à parler à la presse dans la salle de conférence de presse James Brady à la Maison Blanche le 24 novembre 2020, à Washington, DC | Chip Somodevilla / Getty Images

Il a commencé son administration avec des «faits alternatifs». Il termine avec des électeurs suppléants.

La victoire du président élu Joe Biden devrait encore être confirmée lundi, alors que les 538 membres du Collège électoral ont voté dans tous les États et dans le district de Columbia – un fait qui a conduit davantage de conservateurs à exhorter le président Trump à céder.

On s’attendait à ce qu’il y ait peu de drame dans la façon dont les votes du jour se passeraient. Les États et les districts comptant 306 votes électoraux ont certifié des victoires pour Joe Biden – ce qui signifie que les démocrates, choisis par les États parties, ont été nommés les électeurs de ces États. Pendant ce temps, les États et les districts avec 232 votes électoraux ont certifié la victoire du président Trump et ont nommé des électeurs favorables à Trump.

Pourtant, le président semble avoir d’autres idées. Conseiller principal de la Maison Blanche Stephen Miller dit sur Fox Monday que l’équipe de Trump prévoit de soutenir un groupe d’électeurs «alternatif» dans les États clés que Biden a remportés, ce que Trump continue de contester sans fondement.

«Au moment où nous parlons, aujourd’hui, un autre groupe d’électeurs dans les États contestés va voter et nous allons envoyer ces résultats au Congrès», a déclaré Miller. «Cela garantira que tous nos recours juridiques restent ouverts.»

Et les électeurs choisis par Trump se sont effectivement réunis dans des États, notamment Géorgie, Pennsylvanie, Wisconsin, Nevada et Michigan de voter pour Trump – bien que certaines personnes impliquées aient tenté de minimiser l’importance de cette décision, l’appeler simplement une formalité juridique.

En fait, c’est une action légalement frivole et sans fondement. Les électeurs légitimes et légalement reconnus dans les États gagnés par Biden ont vu leurs nominations certifiées par chaque gouverneur d’État, conformément au total des votes dans chaque État. Les électeurs «suppléants» du président agissaient sans aucune autorité légale, apparemment parce que Trump ne veut pas reconnaître que l’élection est terminée et qu’il est perdu.

Cette décision est un aperçu de nouvelles manigances lorsque le Congrès se réunit pour compter les votes électoraux le 6 janvier – la dernière étape constitutionnelle avant l’inauguration du vainqueur. Là-bas, les alliés de Trump prévoient de contester les résultats dans les États que Biden a gagnés. Pourtant, ces défis échoueront parce que les démocrates contrôleront la Chambre.

Donc, dans l’ensemble, toute «liste alternative d’électeurs» devrait principalement être comprise comme un coup, pour tromper les électeurs de Trump en leur faisant croire qu’il a encore une chance et maintenir la grippe (et la collecte de fonds massive) qui accompagne cette tromperie pendant encore quelques semaines.

Tout autre électeur n’aurait aucune autorité légale

Avant et après les élections de 2020, des scénarios de cauchemar ont été lancés, axés sur la possibilité que plusieurs listes d’électeurs puissent être envoyées d’un État au Congrès. Par exemple, dans un État swing que Biden a remporté avec une législature contrôlée par les républicains, le gouverneur pourrait envoyer une liste d’électeurs pro-Biden, mais la législature pourrait (de manière douteuse essayer) d’envoyer une liste d’électeurs pro-Trump.

Mais cela n’a pas fonctionné. Malgré les efforts de Trump pour faire pression sur les dirigeants du GOP dans des États clés comme la Pennsylvanie, le Michigan et la Géorgie, les victoires de Biden ont été certifiées dans les délais – et aucune législature d’État n’a tenté de nommer les électeurs de Trump à la place.

Selon Miller, cependant, l’équipe de Trump essaie d’ignorer cet obstacle en faisant en sorte que les électeurs choisis par Trump dans les États que Biden a gagnés se réunissent de leur propre autorité et votent pour Trump, bien qu’ils n’aient aucune autorité réelle pour le faire. Ces électeurs ne seraient en fait que des personnes, et non les électeurs accrédités des États.

Des efforts pour ce faire ont eu lieu dans des états swing comme Géorgie, Pennsylvanie, Michigan, et Wisconsin. Un électeur potentiel de Trump en Géorgie excité l’effort comme «prendre des mesures décisives». Mais un autre a minimisé l’effort de la Greg Bluestein d’Atlanta Journal-Constitution, disant que l’idée était «essentiellement, de cocher des cases légales, si quelque chose devait résulter des poursuites.»

Le président de la campagne Trump en Pennsylvanie également argumenté dans une déclaration que «ce n’était en aucun cas un effort pour contester la volonté des électeurs de Pennsylvanie», et que leur nomination d’électeur était simplement «conditionnelle» et visait à «préserver toute réclamation légale qui pourrait être présentée à l’avenir.» (Ils ont indiqué que l’élection présidentielle serrée d’Hawaï en 1960 était un précédent, bien qu’elle ait peu de pertinence pour la situation actuelle.)

Miller a suggéré avec optimisme trois principales façons dont cette liste alternative d’électeurs pourrait finir par devenir les vrais électeurs.

Premièrement, a-t-il dit, les tribunaux pourraient envoyer leurs votes au Congrès, «si nous gagnons ces affaires». Cela semble assez improbable, car les efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats des États devant les tribunaux ont été uniformément rejetés jusqu’à présent, tant au niveau de la cour d’État que de la Cour suprême américaine.

Deuxièmement, Miller a déclaré que «les législatures des États de Géorgie, du Wisconsin, de Pennsylvanie, peuvent faire de même», suggérant que Trump continuera d’essayer de faire pression sur les législatures des États contrôlées par le GOP pour qu’elles rejettent d’une manière ou d’une autre les électeurs qui, après aujourd’hui, auront déjà été approuvés en leurs états et les remplacer par celui du président. Les dirigeants législatifs de ces États ont refusé de le faire jusqu’à présent, affirmant souvent qu’ils n’avaient pas le pouvoir de le faire en vertu de la loi de l’État.

Troisièmement, Miller a déclaré qu’ils prévoyaient «d’envoyer ces résultats au Congrès», et que «le Congrès a également cette opportunité de faire ce qu’il faut». Cet effort est également voué à l’échec, et nous explorerons pourquoi c’est ci-dessous.

Cela crée plus de cascades pour le moment où le Congrès compte les votes électoraux en janvier

Le 6 janvier 2021, une session conjointe du Congrès nouvellement élu se réunira pour compter les votes exprimés par le Collège électoral. Ce décompte au Congrès est la dernière étape formelle pour officialiser les résultats de l’élection présidentielle avant l’inauguration elle-même.

Le 12e amendement à la Constitution stipule que le Congrès – dirigé par le vice-président Mike Pence, en sa qualité de président du Sénat – est censé «ouvrir tous les certificats» des votes électoraux envoyés par les États, et «les votes seront alors comptés . »

Finalement, le Congrès est devenu une arène pour résoudre les différends sur le résultat de l’élection présidentielle – en particulier lors de l’élection tristement controversée de 1876. Par la suite, le Congrès a adopté la loi sur le décompte des élections pour tenter de transférer davantage de responsabilité du règlement des résultats aux États, mais il a également mis en place une procédure par laquelle les membres du Congrès pourraient contester les résultats dans certains États.

Dans le cadre de ce processus, si au moins un membre de la Chambre et un sénateur s’opposent aux résultats dans n’importe quel État, chaque chambre tiendra un vote sur la question. Pour que l’objection aboutisse, la Chambre et le Sénat doivent voter en sa faveur. Sinon, cela échoue. (Et puisque les démocrates contrôleront la nouvelle Chambre, toute objection à la victoire de Biden échouera sûrement dans cette chambre. Un échec au Sénat est également une forte possibilité, puisque plusieurs sénateurs républicains ont reconnu que Biden avait gagné.)

Les scénarios cauchemardesques d’un différend post-électoral – comme celui écrit l’année dernière par Ned Foley, professeur de droit à l’Ohio State University – se concentraient souvent sur la façon dont le Congrès pourrait régler les choses s’il obtenait deux listes d’électeurs d’un État contesté, dont un certifié par le gouverneur et un par la législature de l’État. Quelle liste électorale serait celle «par défaut»? Est-ce que Pence finirait par faire le dernier appel? S’il le faisait et que le Congrès était divisé, qui pourrait l’arrêter? Il existe diverses possibilités désordonnées quant à la façon dont cela pourrait se dérouler.

Mais ce n’est pas la situation qui se déroule. Pour l’élection de 2020, chaque gouverneur a certifié un résultat, et aucune législature d’État n’a contesté ce résultat.

Alors peut-être que la campagne Trump tentera «d’envoyer» ses propres résultats au Congrès d’une manière ou d’une autre, comme l’a affirmé Miller. Mais en vertu de la loi sur le décompte électoral (qui traite du scénario où «plus d’un retour ou document prétendant être un retour d’un État doit avoir été reçu»), il est difficile de voir comment les résultats alternatifs pourraient éventuellement être comptés, à moins que les républicains décident de déclarer unilatéralement qu’ils ne suivront pas cette disposition de la loi sur le décompte électoral parce qu’ils la jugent inconstitutionnelle, ou quelque chose du genre.

La personne qui sera vraiment dans une position délicate le 6 janvier est le vice-président Pence. Il n’est bien sûr pas le premier à présider l’élection tendue du candidat du parti adverse – le vice-président Biden l’a fait pour Trump en 2016 et le vice-président Al Gore l’a fait pour son propre adversaire en 2000.

Mais Hillary Clinton et Gore avaient concédé à ce moment-là. Si Trump n’a pas encore concédé, lui et ses alliés essaieront probablement de faire pression sur Pence pour qu’il interfère d’une manière ou d’une autre avec le processus de dépouillement du Congrès, même si le rôle de Pence est largement compris comme étant principalement cérémonial.