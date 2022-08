Eldhose Paul décroche l’or au triple saut masculin ; Argent pour Abdulla Aboobacker

L’Inde a ajouté une première médaille d’or historique au triple saut masculin au CWG 2022 avec le triple sauteur Eldhose Paul décrochant l’or avec un saut massif de 17,03 m le jour 10 des Jeux tandis que son compatriote Abdulla Aboobacker a remporté l’argent avec un saut de 17,02 m. Jah-Nhai Perinchief des Bermudes a remporté le bronze avec un saut de 16,92 m.

Paul, finaliste des championnats du monde d’athlétisme, a commencé avec un 14/62 inférieur à la normale lors de sa première tentative, mais l’a amélioré à 16/30 m lors de sa deuxième avant de réaliser son meilleur saut lors de la troisième tentative pour tenir ses adversaires à distance. Praveen Chithravel de l’Inde a terminé quatrième avec un meilleur saut de 16,89 m.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Il s’agissait des cinquième et sixième médailles de l’Inde en athlétisme après l’or de Murali Sreeshankar (saut en longueur), les médailles d’argent d’Avinash Sable (3000 m steeple) et Priyanka Goswami (marche féminine) et le bronze au saut en hauteur de Tejaswin Shankar. Peu de temps après, Sandeep Kumar a remporté le bronze au 10 000 m marche masculin.

Paul du Kerala a commencé à participer à des compétitions sportives pendant son séjour au MA College de Kothamangalam, qui est considéré comme une pépinière d’athlètes émergents. Après avoir été formé par l’entraîneur vétéran TP Ouseph, le jeune n’a pas regardé en arrière.

Il est en train d’améliorer constamment ses records. Lors de la Coupe de la Fédération en avril 2022, Paul a présenté un spectacle stellaire, alors qu’il a amélioré son record personnel avec un saut de 16,99 m, à seulement 0,01 m de la barre des 17 m. Il a terminé 2e au XXXII QOsanov Memorial, Almaty, Kazakistan en 2022 et 1er à la Coupe de la Fédération nationale, Thenhipalam 2022. Aux Championnats du monde d’athlétisme 2022, Eldhose Paul a terminé neuvième de la finale masculine du triple saut.

L’homme de l’armée de l’air Abdulla Ibnu Aboobacker a commencé avec des épreuves sur piste comme le 100 m, les sprints de 200 m et les haies, mais est rapidement passé au triple saut uniquement parce qu’il n’y avait pas de preneurs pour l’événement, mais il est rapidement devenu son événement favori. Il a été classé 1er au Indian Grand Pix, Bhubaneshwar, mai 2022 et 2e au Indian Grand Pix, Thriruvanthapuram en 2022. Il n’était que le 3e Indien à franchir la barre des 17 m au triple saut.

Praveen appartient à une famille pauvre d’un petit village du district de Thanjavur au Tamil Nadu et son père est journalier. Il a remporté une médaille de bronze au triple saut aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires et est devenu le deuxième Indien à remporter une médaille en athlétisme aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018.

L’homme de l’armée de l’air Abdulla Ibnu Aboobacker a commencé avec des épreuves sur piste comme le 100 m, les sprints de 200 m et les haies, mais est rapidement passé au triple saut uniquement parce qu’il n’y avait pas de preneurs pour l’événement, mais il est rapidement devenu son événement favori. Il a été classé 1er au Indian Grand Pix, Bhubaneshwar, mai 2022 et 2e au Indian Grand Pix, Thiruvananthapuram en 2022. Il n’était que le 3e Indien à franchir la barre des 17 m en triple saut.

Praveen appartient à une famille pauvre d’un petit village du district de Thanjavur au Tamil Nadu et son père est journalier. Il a remporté une médaille de bronze au triple saut aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires et est devenu le deuxième Indien à remporter une médaille en athlétisme aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici