À quoi ressemble l’intimité pour les seniors ? Il n’y a pas de fin aux scènes de sexe et autres contenus torrides mettant en scène des jeunes et des sans rides, mais passé un certain âge, la culture populaire fait largement un vide – ou traite le sexe comme une punchline.

L’année dernière, l’artiste Marilyn Minter a décidé de changer cela en réunissant un groupe d’hommes et de femmes âgés de 70 ans et plus dans son studio new-yorkais pour présenter un côté moins visible du sexe et des relations. Dans des images érotiques et colorées, les seniors se déshabillent en lingerie ou en slip ; ils s’embrassent, s’embrassent et se caressent dans le feu de l’action. Les photographies invitent notre attention à remettre en question ce qui est encore tabou, en montrant des moments de plaisir ludiques et amoureux.

« Il y a tellement de mépris pour le sexe des personnes âgées. Même l’un des modèles avec lesquels j’ai travaillé a dit : « Qui veut voir tout ça ? » », s’est rappelé Minter lors d’un appel vidéo avec CNN.

« Tout mon processus de réflexion était que nous étions des pionniers », a-t-elle poursuivi à propos du contexte ouvertement sexualisé. « Personne n’a jamais tiré sur des personnes âgées avec affection et avec la moindre élégance. Et c’était mon objectif : les rendre très désirables.

Une poignée des images qui ont suivi ont été initialement publiées dans le New York Times Magazine, accompagnant un article éditorial franc sur la vie sexuelle des personnes âgées. Minter publie désormais l’intégralité de la série dans le prochain livre « Elder Sex » et les expose à la galerie new-yorkaise LGDR. L’exposition, qui a ouvert ses portes en avril, est sa première exposition personnelle dans la ville depuis que le Brooklyn Museum a organisé sa rétrospective « Pretty/Dirty » en 2016, et présente les moments forts de ses cinq décennies de carrière, ainsi que d’autres nouveaux corpus d’œuvres d’art. travail.

Dans « Elder Sex », Minter a utilisé l’une de ses esthétiques caractéristiques, qu’elle a explorée à la fois dans des peintures et des photographies hyperréalistes : des compositions aux tons de joyaux et coupées au ras de corps scintillants, apparemment montrées à travers le verre d’un miroir ou d’une fenêtre embuée. . Mais malgré ses références en tant que l’une des artistes les plus importantes et les plus révolutionnaires d’aujourd’hui – et malgré des stars telles que Lady Gaga et Lizzo posant pour elle – Minter n’a pas réussi à trouver suffisamment de vrais couples prêts à participer.

« Nous voulions (inclure) toutes les races, tous les types de sexe », a expliqué Minter. « Nous avons eu beaucoup de mal à trouver des modèles. J’ai 74 ans. J’ai demandé à tous mes amis – dans des relations métisses, dans des relations lesbiennes – et aucun d’entre eux n’a voulu le faire.

En fin de compte, Minter a choisi les acteurs avec les quelques personnes qui avaient accepté. Elle les a associés dans son studio, les photographiant derrière un panneau de verre gelé – une astuce pour obtenir un look humide et torride sans lutter contre l’éphémère de la vapeur d’eau. Lors de leurs tournages, Minter a déclaré que tous ses modèles, âgés de 89 ans, lui avaient dit qu’ils avaient toujours une vie sexuelle régulière et agréable. Leurs sentiments correspondaient à ceux des personnes interrogées pour l’article du New York Times Magazine, qui décrivaient une intimité plus profonde avec leurs partenaires plus tard dans la vie, ainsi que le fait d’avoir appris à gérer et à apprécier leurs besoins à mesure que leur corps vieillissait.

Minter pense qu’il existe un sentiment de liberté sexuelle plus tard dans la vie qui, pour de nombreuses personnes, peut prendre du temps à atteindre.

« Quand on est jeune et qu’on fait l’amour, c’est un peu plus performatif qu’à 80 ans », dit-elle. En tant que personne âgée, « vous pensez : « C’est moi. À prendre ou a laisser. Je vais juste m’amuser. Je ne vais rien simuler ici.

Minter reconnaît que le sexe et l’image de soi sont chargés pour les femmes de tous âges – les femmes plus âgées sont rarement considérées ou prises au sérieux comme ayant des besoins intimes, tandis que pour les femmes plus jeunes, l’action sexuelle est souvent un exercice sur la corde raide – trop de choses et vous pouvez être « écorisé et honteux », a déclaré Minter.

« Quand on a 25 ans, on a tellement peur que les jeunes femmes possèdent une liberté d’action sexuelle – c’est tout simplement terrifiant pour les gens », a-t-elle déclaré.

Marilyn Minter dévoile des images torrides de « douche »

Mais l’artiste voit des progrès dans la question de savoir qui peut être considéré comme désirable sur nos écrans de télévision, reflétant un changement plus large et en plein essor dans les attitudes culturelles à l’égard du sexe. Elle a souligné des photographies du magazine People comparant les personnages de « The Golden Girls » et de « Sex and the City », qui ont le même âge au moment du redémarrage de ce dernier sur HBO Max (qui appartient à la société mère de CNN, Warner Bros. . Découverte). « Les années 50 sont bien différentes dans les années 2020 ! » s’exclama une légende.

Même si « The Golden Girls » s’est également plongé dans la romance et l’intimité – et a été largement considérée comme remarquablement sexuellement positive pour l’époque – il existe un contraste frappant dans la façon dont les femmes dans la cinquantaine sont présentées dans les deux séries.

«Je me suis dit: ‘D’accord, voici pourquoi c’est différent», a-t-elle déclaré. « Numéro un : les gens vivent beaucoup plus longtemps et sont en meilleure santé… Numéro deux : il y a ce truc appelé Viagra. » Minter a ri et a ajouté : « Mais qui a pris sa retraite à 54 ans ? Dans une maison en Floride avec trois autres femmes ? Quoi? »

Elle espère que « Elder Sex » servira non seulement de référence visuelle indispensable sur ce à quoi peut ressembler l’intimité à un âge avancé, mais qu’il trouvera également un écho auprès des personnes qui ont l’impression que leurs désirs – et leur vie – sont négligés.

« Cela donne la permission aux personnes qui ont honte de leurs pulsions sexuelles », a-t-elle déclaré. « Je veux que cela leur donne la permission d’explorer cela et d’effacer la honte. »

«Sexe des aînés», publié par JBE Books, est disponible dès maintenant.