DeKALB – Elder Care Services, 1701 E. Lincoln Highway, organisera une présentation sur Medicare à 14 h le mercredi 14 septembre.

Le programme est gratuit et ouvert au public.

L’équipe du programme d’assurance maladie pour personnes âgées des services de soins aux aînés présentera des informations sur la couverture et les options de Medicare et discutera de l’importance de la prochaine période d’inscription ouverte. La période d’inscription ouverte de Medicare se situe entre le samedi 15 octobre et le mercredi 7 décembre, chaque année. Un temps sera accordé aux participants pour poser des questions. L’inscription n’est pas nécessaire pour y assister.

Pour plus d’informations, appelez le 815-758-6550 ou envoyez un courriel à team@ecsdekalb.org.